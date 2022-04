L'accélérateur IA international INTEMA annonce son premier Demo Day

Rejoignez INTEMA lors de son premier Demo Day et allez à la rencontre des startups deeptech innovantes basées sur des algorithmes d'IA qui façonnent déjà notre avenir.

NEW YORK, 26 avril 2022 /PRNewswire/ -- INTEMA, un accélérateur international d'intelligence artificielle, présentera 12 startups de 10 pays le 26 avril lors du Demo Day en ligne d'INTEMA. Plus de 30 fonds, dont Brinc, Xiaomi Technology Ventures, SK Group et le Hong Kong Science and Technology Park, surveilleront de près les pitchs des startups.

Le programme d'accélération a attiré plus de 800 projets d'IA ambitieux de plus de 60 pays, en majorité en provenance des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Inde et de l'Allemagne. Pendant 12 semaines, les projets sélectionnés ont participé à des réunions de groupe et à des séances individuelles en équipe. INTEMA a réussi à rassembler une grande équipe d'experts de classe mondiale composée de Google, Shazam, 500Startups, APPG AI, et d'autres entreprises leaders du marché.

Une fois les startups développées à grande échelle, tous les produits et solutions peuvent être implémentés dans divers domaines et industries : e-commerce, magasins de détail et places de marché, surveillance de l'environnement, robots-as-a-service dans l'hôtellerie et la logistique, outils d'optimisation SEO, diagnostic des troubles oculaires, modélisation 3D pour les magasins de vêtements et de meubles/designers, gestion logistique et outils d'analyse prédictive et d'automatisation, optimisation de la création de contenu, vidéosurveillance, logiciels pour l'industrie sidérurgique et minière, service à la clientèle et productivité des ventes.

Les startups sont déjà dans la phase active de collecte de fonds, de la phase de démarrage tardive au cycle B.

« Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée du prochain Demo Day pour enfin dévoiler les résultats de nos 12 semaines de travail intensif avec les startups, en particulier car il s'agit de notre tout premier groupe. Après avoir reçu tout le soutien et l'expertise nécessaires pour se développer, il est temps pour les startups de célébrer et de mettre en valeur toutes leurs réalisations afin d'être remarqué par les fonds de capital-risque et les investisseurs. Pour les aider à réaliser une combinaison parfaite, nous organiserons une séance de speed-dating avec les plus grandes entreprises de différentes industries », explique Alexander Khanin, PDG d'INTEMA.

Participez au Demo Day INTEMA le 26 avril en ligne de 9 h à 12 h (GMT+0) et ne manquez pas la chance de découvrir le potentiel des technologies de l'avenir et les opportunités qu'elles offrent.

INTEMA est un accélérateur international qui aide les startups ambitieuses de l'IA à atteindre un niveau supérieur. De grands professionnels avec une expérience pratique en la matière composent les mentors de cet événement : Christian Miccio (ancien de Shazam, Google), Jonas Vang Gregersen (Antler, ancien de Google), Katie King (APPG AI, IA d'entreprise). La liste de nos partenaires comprend des acteurs bien connus sur le marché comme Intel, Nvidia, Plug and Play, SAP, GAN, etc. Outre les services d'accélération et de conseil, INTEMA fournit son propre financement. Le fonds interne INTEMA VC permet d'investir jusqu'à 10 000 000 $ dans une seule entreprise.

Contact : Patritsiya Rodriges, [email protected], +48 576 469 409

