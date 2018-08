El actor de Gotham J.W. Cortes se asocia con Make Room como Embajador Célebre en la cruzada para acabar con la crisis de la vivienda de alquiler

WASHINGTON, 16 de agosto de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- J.W. Cortes interpreta el papel de Detective Alvarez en la exitosa serie dramática de Fox Gotham mientras continúa trabajando activamente como policía de la MTA (Autoridad de Transporte Metropolitano) en la Ciudad de Nueva York. Ahora, el veterano de guerra de los Marines se ha asociado con Make Room, Inc., una organización nacional de defensa sin fines de lucro que mejora la concientización sobre los 25 millones de estadounidenses con dificultades para pagar el alquiler, entre ellos casi 800,000 veteranos. Como Embajador Célebre (celebrity ambassador), Cortes abrirá Home, Health & Finance Expo and Symposium que se realizará en el National Building Museum en Washington, D.C. de 11am a 5pm el 16 de septiembre de 2018, y participará en una discusión uno a uno sobre la inseguridad de la vivienda y su conexión personal con la causa con la presidenta y CEO de Make Room, Ali Solis.

"Es un honor ser el Embajador Célebre de Make Room en vista de las limitaciones y presiones de la inseguridad de la vivienda que experimenté mientras crecía en Brooklyn", dijo Cortes. "También, es incomprensible el número de compañeros veteranos sin hogar que encuentro en las calles de Nueva York durante mis turnos con la MTA".

Home, Health & Finance (Hogar, Salud y Finanzas) es el evento itinerante insignia de Make Room, que arranca en DC con una asistencia prevista de 300 a 500 personas y tiene como objetivo ayudar a los arrendatarios a estabilizar su vivienda, construir o restaurar su crédito, recibir evaluaciones de salud gratuitas, acceder los seguros, y conectar con recursos comunitarios para mejorar su bienestar de salud y financiero general.

"Make Room está honrada de que J.W. Cortes se una a nosotros en D.C. No solo puede ofrecer su historia personal, también puede ofrecer su perspectiva sobre nuestros veteranos militares, que a menudo luchan por encontrar viviendas seguras y asequibles después de servir a su país", dijo Ali Solis, presidenta y CEO.

Acerca de Make Room, Inc.



Make Room, la organización líder de la nación que trabaja para abordar la crisis de la vivienda de alquiler en los Estados Unidos, da voz a los arrendatarios en dificultades y busca elevar la vivienda de alquiler asequible en la agenda nacional. Promovemos mejores políticas y contamos las historias de familias verdaderas que no pueden pagar el alquiler hoy. La meta de Make Room es involucrar al 1 millón de arrendatarios en nuestra plataforma en línea para que envíen 1 millón de mensajes a funcionarios elegidos para 2020. Home, Health and Finance es una manera de lograr esta meta a la vez de proveer a los arrendatarios los recursos necesarios destinados a mejorar sus circunstancias.

Contacto de medios: Zayda Rivera al 347-949-3365, zrivera@3LCommunique.com

FUENTE Make Room, Inc.