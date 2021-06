El Adventure está de vuelta: Royal Caribbean hace el ansiado regreso al Caribe

Adventure of the Seas navega desde las Bahamas con todo su personal y sus huéspedes vacunados

MIAMI, 14 de junio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Un hito de más de 15 meses de preparación: Royal Caribbean International y las comunidades del Caribe celebran el muy esperado regreso de la línea de cruceros a la región mientras el Adventure of the Seas ayer se preparaba para navegar desde Nassau, Las Bahamas. El primer barco de Royal Caribbean en reanudar los viajes en el hemisferio occidental, el Adventure, dio la bienvenida a más de 1,000 turistas en su crucero de apertura de la temporada. El barco zarpó con un equipo totalmente vacunado, al igual que sus huéspedes de 16 años o más, que constituyen el 94 % de todos los huéspedes a bordo, mientras que el 6 % restante son niños menores de 16 años. Ahora, el barco comienza un programa de verano de 7 noches a un Perfect Day at CocoCay, el innovador destino en una isla privada en Las Bahamas propiedad de Royal Caribbean; isla Grand Bahama island, Las Bahamas; y Cozumel, México.

"El regreso del Adventure of the Seas marca un comienzo en el tremendo paso al futuro que nuestros huéspedes han estado esperando y en el que hemos trabajado durante más de 15 meses. Todo esto es posible gracias al gobierno de Las Bahamas, al apoyo de nuestros socios y al arduo trabajo de nuestros equipos en Royal Caribbean", expresó Michael Bayley, presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean International. "Nos entusiasma recibir nuevamente a nuestros huéspedes y a la tripulación, y ayudar a que nuestra familia Caribbean recupere los beneficios del turismo del que dependen sus comunidades. Esto es solo el comienzo, ya que nos preparamos para navegar desde los Estados Unidos por primera vez el 2 de julio".

Tras el regreso de la línea de crucero al Caribe, 11 barcos de la Royal Caribbean volverán a zarpar desde los Estados Unidos y Europa, a partir de julio y agosto. Los programas completos de los cruceros 2021 de Royal Caribbean está disponible aquí.

Medidas sanitarias y de seguridad para el viaje del Adventure of the Seas a Bahamas

Las pasajeros que naveguen en el Adventure pueden hacer el viaje con toda tranquilidad, sabiendo que todos los miembros del equipo y los otros huéspedes cuentan con las pruebas y vacunas completas contra la COVID-19. Los viajeros de 16 años o más deben estar vacunados con ambas dosis y, a partir del 1 de agosto, también será requisito para los huéspedes de 12 años o más. Los turistas menores de la edad indicada para las vacunas deben someterse a pruebas y seguir otros protocolos. El requisito de la vacuna es una de las muchas medidas de una serie que tenemos en práctica que protegen el bienestar de nuestros huéspedes y nuestra tripulación, así como de las comunidades que visitamos. Estos protocolos adicionales de salud y seguridad incluyen, entre otros, a nuestro equipo vacunado con ambas dosis, pruebas, el sólido sistema de ventilación a bordo, la limpieza y la sanitización que han sido reforzadas. Tenemos disponible una lista completa de los requisitos para viajar en los cruceros de verano desde Las Bahamas en el Adventure aquí.

Royal Caribbean continuará evaluando y actualizando sus medidas según lo requieran las circunstancias y seguirá cumpliendo con las distintas autoridades gubernamentales y sanitarias. Debido a que los cruceros navegan hacia y desde diferentes destinos, los protocolos variarán en concordancia con las leyes y las pautas de los lugares que visiten.

Acerca de Royal Caribbean International

Royal Caribbean International ha estado ofreciendo innovación en el mar durante más de 50 años. Cada clase sucesiva de barcos es una maravilla arquitectónica que presenta la tecnología más reciente y las experiencias de los huéspedes para el viajero aventurero de hoy. La línea de cruceros continúa revolucionando las vacaciones con itinerarios a más de 270 destinos en 72 países de seis continentes, incluido el destino en la isla privada de Royal Caribbean en Las Bahamas, Perfect Day at CocoCay, el primero en la colección Perfect Day Island. Royal Caribbean también ha sido escogida como la "Mejor línea de crucero en general" durante 18 años consecutivos en los premiosTravel WeeklyReaders' Choice.

Los medios pueden mantenerse al día siguiendo a @RoyalCaribPR en Twitter y visitando RoyalCaribbeanPressCenter.com. Para obtener más información o para hacer reservas, las personas pueden llamar a su asesor de viajes, visitar RoyalCaribbean.com o llamar al (800) ROYAL-CARIBBEAN.

Royal Caribbean International está aplicando las recomendaciones de su Healthy Sail Panel de expertos científicos y de salud pública para ofrecer un crucero más seguro y con todas las medidas sanitarias para todos sus navegantes. Los protocolos de salud y seguridad, las restricciones de viaje regionales y la autorización para visitar los puertos de recalada están sujetos a cambios en función de la evaluación continua, las normas de salud pública y los requisitos gubernamentales. Cruceros y huéspedes de los Estados Unidos: para obtener más información sobre las últimas alertas de salud y viaje, los avisos de viaje del gobierno de los Estados Unidos, visite www.royalcaribbean.com/cruise-ships/itinerary-updates o consulte los avisos, advertencias o recomendaciones relacionadas con los viajes en crucero en los sitios web gubernamentales correspondientes.

