El aire acondicionado de un automóvil roto no solo es incómodo: con este calor, es un riesgo para la salud

El Programa de reembolso de aire frío ayuda a los conductores que califican a reparar los sistemas de aire acondicionado con fugas, cubriendo hasta el 90 % de los costos

SACRAMENTO, California, 29 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A medida que las advertencias de calor excesivo se extienden por California este verano, los expertos están emitiendo una alarma que muchos conductores pasan por alto: el mal funcionamiento del sistema de aire acondicionado del vehículo no es solo un inconveniente. En un calor de tres dígitos, es una verdadera emergencia médica a punto de ocurrir.

Los interiores de los automóviles se calientan rápidamente. Cuando las temperaturas exteriores oscilan entre 80° F y 100° F, el interior puede llegar a 130 a 170°. Ese aire continúa manteniéndose caliente debido al calor emitido por el salpicadero, el volante y otras partes dentro del automóvil. Incluso mientras se conduce con las ventanillas bajadas, un sistema de aire acondicionado averiado eleva peligrosamente la temperatura de la cabina durante un trayecto.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las enfermedades relacionadas con el calor ocurren cuando el cuerpo no puede enfriarse de manera efectiva. La agencia identifica que los adultos mayores, los niños, las mujeres embarazadas y cualquier persona que maneje afecciones crónicas de salud como enfermedades cardíacas, diabetes o una afección respiratoria están en mayor riesgo.

Mientras que millones de californianos pueden estar conduciendo este verano con un sistema de aire acondicionado roto o con fugas, muchos han pospuesto la reparación por una razón: el costo. El Programa de Reembolso de Aire Frío es el único programa de asistencia financiera de California específicamente para reparaciones de fugas de aire acondicionado de vehículos, y está disponible en este momento.

"Al ayudar a las familias elegibles a reparar los sistemas de aire acondicionado de los vehículos con fugas, este programa mejora el acceso a una refrigeración confiable en sus vehículos, particularmente durante el calor extremo, al tiempo que reduce las emisiones nocivas de refrigerantes que contribuyen a la mala calidad del aire", dijo Mike Tanner, director ejecutivo del Programa de reembolso de aire fresco.

Para los conductores que califican, aquellos con ingresos familiares iguales o inferiores al 225 % del nivel federal de pobreza y vehículos de los años modelo 1993–2019, el programa cubre hasta el 90 % de los costos de reparación aprobados, hasta $ 1,500 por vehículo, a través de una red de 456 talleres de reparación certificados en todo el estado. Para obtener más información sobre la elegibilidad o para encontrar un taller de reparación participante, visite www.coolairrebate.org.

Acerca del Programa de Reembolso de Cool Air

El Programa de Reembolso de Aire Frío ofrece asistencia financiera a los californianos de bajos ingresos para cubrir hasta el 90 % de los costos de reparación para eliminar las fugas de refrigerante R-134a, un gas de efecto invernadero 1.400 veces más dañino que el CO₂, de los vehículos de pasajeros fabricados entre 1993 y 2019. El financiamiento para el Programa de Reembolso de Cool Air proviene de depósitos no reclamados en latas de R-134a vendidas en California, en coordinación con el Consejo de Cuidado del Automóvil y la Junta de Recursos del Aire de California.

Las fotografías y videos adicionales están disponibles en https://coolairrebate.org/press/.

Para obtener más información, póngase en

contacto con: Mary Parra

Correo electrónico: [email protected]

Móvil:

279-789-0290 Si tiene una solicitud especial o preguntas sobre los activos visuales, envíe un correo electrónico a [email protected].

FUENTE Cool Air Rebate Program