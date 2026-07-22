Cool Air Salute se pone en marcha en California para apoyar a la comunidad militar

El programa cubrirá el 95% de las reparaciones elegibles del aire acondicionado, hasta $1,500 por auto, para veteranos, militares en servicio activo y sus familias

SACRAMENTO, Calif., 22 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Veteranos, militares en servicio activo y sus familias en California podrán reparar el aire acondicionado de su auto casi gratis. La nueva iniciativa del programa Cool Air Rebate cubre el 95% del costo de la reparación, hasta $1,500 por vehículo — cinco puntos más que lo que reciben otros residentes de California.

"Los veteranos, los militares y sus familias en California han arriesgado su vida por este país, y muchos de ellos pasan los días más calurosos del año sudando en un auto que no les alcanza el dinero para reparar", dijo Mike Tanner, director ejecutivo del Car Care Council. "Eso se acaba hoy. Con Cool Air Salute, cubrimos el 95% de las reparaciones en todo el estado. Por eso estamos aquí."

Cool Air Salute se lanzó el 17 de julio de 2026 durante el evento anual San Diego Stand Down, organizado por Veterans Village of San Diego.

"En Veterans Village of San Diego, trabajamos para eliminar las barreras que impiden que los veteranos logren estabilidad a largo plazo", dijo Akilah Templeton, presidenta y directora ejecutiva de la organización. "Cool Air Salute ayuda a los veteranos a mantener un aire acondicionado confiable en su auto mejorando su comodidad, su salud y su calidad de vida, al mismo tiempo que honra su servicio".

Según el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos, California tiene la población de veteranos más grande del país, con aproximadamente 1,6 millones, y con 157.000 hombres y mujeres, también cuenta con el mayor número de militares en servicio activo. Muchos integrantes de la comunidad militar viven con ingresos fijos o limitados que podrían hacerlos elegibles para recibir la ayuda.

Para obtener más información, visite coolairrebate.org/salute.

Acerca del programa Cool Air Rebate

El programa Cool Air Rebate ayuda a californianos elegibles a reparar fugas en el sistema de aire acondicionado, lo que reduce el costo de manejar con seguridad durante el calor y mejora la calidad del aire. El programa es administrado por la organización Car Care Council y se financia con depósitos no reclamados de latas de refrigerante R-134a, en coordinación con la Junta de Recursos del Aire de California. Hasta hoy, el programa ha invertido $8 millones de dólares en la economía, junto con casi 500 talleres, y ha ayudado a miles de familias a manejar de forma segura.

Para obtener más información sobre el programa Cool Air Rebate y encontrar un taller participante, visite coolairrebate.org.

Para consultar materiales, fotografías y video, visite coolairrebate.org/press.

Más Información

Karla Aparicio

[email protected]

661-364-4732

FUENTE Cool Air Rebate Program