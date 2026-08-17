El Ajax se despide de Godts con un elegante mensaje en París: EL FUTURO PERTENECE A LOS JÓVENES GODTS

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Aug 17, 2026, 02:55 ET

PARÍS, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El Ajax se despide de Godts con un elegante mensaje en París:
EL FUTURO PERTENECE A LOS JÓVENES GODTS.

Ayer se anunció que Mika Godts deja el Ajax para fichar por el Paris Saint-Germain. El extremo, formado en la cantera del Ajax, abandona el club en un traspaso récord para la temporada en la Eredivisie por valor de 55 millones de euros.

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The banner Ajax placed along the Seine.
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El Ajax despidió a Godts por todo lo alto, desplegando una pancarta gigante en pleno centro de París. Con este gesto, el club le deseó lo mejor en París y dejó algo muy claro: la juventud es el futuro, una filosofía que el Ajax ha encarnado durante más de 125 años.

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