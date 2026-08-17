PARÍS, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El Ajax se despide de Godts con un elegante mensaje en París:

EL FUTURO PERTENECE A LOS JÓVENES GODTS.

Ayer se anunció que Mika Godts deja el Ajax para fichar por el Paris Saint-Germain. El extremo, formado en la cantera del Ajax, abandona el club en un traspaso récord para la temporada en la Eredivisie por valor de 55 millones de euros.

The banner Ajax placed along the Seine.

El Ajax despidió a Godts por todo lo alto, desplegando una pancarta gigante en pleno centro de París. Con este gesto, el club le deseó lo mejor en París y dejó algo muy claro: la juventud es el futuro, una filosofía que el Ajax ha encarnado durante más de 125 años.

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