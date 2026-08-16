L'Ajax fait ses adieux à Godts avec un message plein de classe à Paris : THE FUTURE BELONGS TO YOUNG GODTS

PARIS, 16 août 2026 /PRNewswire/ -- L'Ajax dit ses adieux à Godts avec un message plein de classe à Paris :

THE FUTURE BELONGS TO YOUNG GODTS.

Hier, il a été annoncé que Mika Godts quittait l'Ajax pour le Paris Saint-Germain. Issu du centre de formation de l'Ajax, l'ailier quitte aujourd'hui le club dans le cadre d'un transfert de 55 millions d'euros, un record pour une saison de l'Eredivisie.

The banner Ajax placed along the Seine.

L'Ajax a organisé un adieu en grande pompe pour Godts, en déployant une banderole géante en plein cœur de Paris. Par ce geste, le club lui a souhaité bonne chance à Paris tout en affirmant très clairement une chose : la jeunesse, c'est l'avenir : une philosophie que l'Ajax incarne depuis plus de 125 ans.

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