L'Ajax fait ses adieux à Godts avec un message plein de classe à Paris : THE FUTURE BELONGS TO YOUNG GODTS

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Aug 16, 2026, 16:50 ET

PARIS, 16 août 2026 /PRNewswire/ -- L'Ajax dit ses adieux à Godts avec un message plein de classe à Paris :
THE FUTURE BELONGS TO YOUNG GODTS.

Hier, il a été annoncé que Mika Godts quittait l'Ajax pour le Paris Saint-Germain. Issu du centre de formation de l'Ajax, l'ailier quitte aujourd'hui le club dans le cadre d'un transfert de 55 millions d'euros, un record pour une saison de l'Eredivisie.

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The banner Ajax placed along the Seine.
The banner Ajax placed along the Seine.

L'Ajax a organisé un adieu en grande pompe pour Godts, en déployant une banderole géante en plein cœur de Paris. Par ce geste, le club lui a souhaité bonne chance à Paris tout en affirmant très clairement une chose : la jeunesse, c'est l'avenir : une philosophie que l'Ajax incarne depuis plus de 125 ans.

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