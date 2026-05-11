- El anillo inteligente RingConn Gen 3 ya está disponible para reserva: información sobre el estado vascular sin esfuerzo, para llevar a diario

Proveedor líder mundial de soluciones de vanguardia en anillos inteligentes

NUEVA YORK, 11 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- RingConn abrió el plazo de reserva del Gen 3 el 5 de mayo, antes de su lanzamiento oficial el 29 de mayo, y celebró la ocasión con un anuncio en la emblemática pantalla publicitaria de One Times Square, en Nueva York, el primer día de reservas. Este dispositivo de última generación combina un seguimiento integral de la salud, sutiles alertas inteligentes y nuevos acabados de alta calidad, ofreciendo un diseño ultraligero y delgado sin sacrificar la larga duración de la batería. Para celebrar el lanzamiento, los clientes que realicen su reserva a través de la página web oficial de RingConn podrán disfrutar de un descuento del 10% por tiempo limitado.*

RingConn Gen 3 featured at One Times Square RingConn Gen 3 vascular trend tracking interface 5 Designs of RingConn Gen 3

Seguimiento de tendencias vasculares

El anillo inteligente RingConn Gen 3 ofrece información vascular avanzada, diseñada para ayudar a los usuarios a observar las tendencias vasculares a largo plazo mediante la recopilación continua de datos.*

Basada en más de una década de investigación en algoritmos y modelización vascular, la capacidad vascular de RingConn va más allá de las mediciones puntuales para ofrecer una evaluación basada en tendencias a largo plazo. El sistema requiere una calibración periódica por parte del usuario para garantizar una mayor precisión, con recomendaciones de calibrar tres veces durante las primeras 24 horas y, a partir de entonces, una vez al mes. Al combinar los datos de presión arterial introducidos por el usuario con los indicadores de carga vascular derivados del anillo, el sistema ofrece una visión más completa de la salud vascular general.

Una vez calibrado, Gen 3 permite realizar evaluaciones automáticas de la carga vascular durante los periodos de sueño o de baja actividad, lo que permite a los usuarios realizar un seguimiento continuo de los cambios significativos a lo largo del tiempo sin necesidad de introducir datos manualmente con frecuencia. El sistema también tiene en cuenta factores clave que influyen en los resultados —como la adaptación al ritmo circadiano, la salud respiratoria durante el sueño, la recuperación vascular tras el ejercicio y la estabilidad vascular diaria general— para ayudar a los usuarios a comprender mejor la relación entre el estilo de vida y los patrones cardiovasculares.

Comodidad para llevarlo puesto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con una mayor duración de la batería

El anillo inteligente RingConn Gen 3 está diseñado para un uso continuo y cómodo, con una experiencia totalmente renovada centrada en la durabilidad y la facilidad de uso a largo plazo. Con un diseño ultraligero y refinado y una ingeniería mejorada, el dispositivo está pensado para integrarse a la perfección en la vida cotidiana, lo que permite un seguimiento constante e ininterrumpido de los datos de salud.

Equipado con la tecnología RingConn EcoPower Tech 2.0, el Gen 3 cuenta con un sistema de batería mejorado y una mayor densidad energética, lo que ofrece hasta 11-14 días de autonomía en uso estándar sin el modo de vibración. Esto reduce la frecuencia de carga y permite un seguimiento continuo y a largo plazo de la salud con una interrupción mínima.

El anillo incorpora el diseño ergonómico exclusivo de RingConn, lo que se traduce en un perfil más ligero y fino que se adapta de forma más natural al dedo. Con una resistencia al agua IP68 de hasta 100 metros, Gen 3 está diseñado para ofrecer durabilidad en el uso diario, lo que garantiza un rendimiento fiable en una amplia variedad de situaciones de la vida real. En conjunto, estas características permiten a los usuarios llevar el dispositivo sin problemas mientras escriben, se lavan las manos, se duchan, nadan y duermen, lo que garantiza una recopilación ininterrumpida de datos fisiológicos tanto de día como de noche.

Un refinado acabado cepillado, conseguido mediante un avanzado proceso de grabado láser, realza la textura de la superficie del dispositivo con mayor precisión y profundidad. El proceso de acabado mejorado requiere más de un 30% de tiempo de producción adicional en comparación con los métodos convencionales, lo que refleja un mayor nivel de artesanía. Las opciones de color ampliadas mejoran aún más la versatilidad, permitiendo que el anillo se integre de forma natural tanto en entornos informales como profesionales, al tiempo que fomenta su uso diario constante.

Seguimiento integral de la salud

El anillo inteligente RingConn Gen 3 ofrece un seguimiento exhaustivo de la salud en múltiples aspectos clave, entre los que se incluyen el sueño, la apnea del sueño, la frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre, la actividad física, el estrés y la gestión de la salud femenina, como el seguimiento del ciclo menstrual y la información relacionada con la preparación para el embarazo. Mediante la monitorización continua y el análisis a largo plazo, el dispositivo proporciona a los usuarios una visión más completa de su estado de salud a lo largo del tiempo, lo que les permite tomar decisiones más informadas sobre su estilo de vida diario.

El sistema funciona con una avanzada solución de detección por infrarrojos VCSEL, diseñada para mejorar la estabilidad y la precisión de los datos en una amplia gama de condiciones de uso y situaciones de la vida real, lo que refuerza la base para el análisis de tendencias de salud a largo plazo. En pruebas internas, el sistema alcanzó una precisión de la frecuencia cardíaca en reposo ≥98,58%, un error absoluto medio (MAE) de oxígeno en sangre ≤0,95%, una precisión en el recuento de pasos ≥97,20% y una precisión de temperatura de ±0,08°C, lo que demuestra un sólido rendimiento en la captura multidimensional de datos de salud.

Alertas inteligentes discretas

El anillo inteligente RingConn Gen 3 incorpora alertas inteligentes discretas para proporcionar información oportuna cuando se detectan cambios importantes en la salud. Mediante notificaciones basadas en vibraciones suaves, el dispositivo también puede avisar a los usuarios en situaciones como la inactividad prolongada o el bajo nivel de batería, lo que contribuye a un uso diario más equilibrado y a una mayor conciencia. En entornos silenciosos —como durante reuniones o conversaciones— estas notificaciones silenciosas permiten a los usuarios mantenerse informados sin sonidos molestos ni notificaciones en pantalla que llamen la atención.

El sistema de alertas es totalmente personalizable, lo que permite a los usuarios activar o desactivar las notificaciones según sus preferencias personales. Al dar prioridad a las interrupciones mínimas y a las señales de vibración silenciosas frente a las alertas intrusivas, RingConn garantiza que los recordatorios de salud sigan siendo discretos, sensibles al contexto y se integren a la perfección en la vida cotidiana.

*Oferta de reserva: El descuento del 10% por tiempo limitado está disponible exclusivamente en la página web oficial de RingConn del 5 de mayo al 10 de junio de 2026.

*Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad o afección médica. Como herramienta de prediagnóstico, el Gen 3 no sustituye el diagnóstico ni el tratamiento por parte de un profesional sanitario cualificado.

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Acerca de RingConn

Fundada en 2021, RingConn es una empresa centrada en el usuario, impulsada por la innovación continua, cuyo objetivo es ofrecer productos y servicios de monitorización de la salud profesionales, continuos y bien pensados. RingConn se compromete a convertirse en el guardián de mayor confianza de los usuarios para su bienestar físico y mental.

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