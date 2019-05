El Apollo Proton Cancer Centre en Chennai lleva a cabo el primer procedimiento de irradiación total de médula ósea de la India

Una enfermera de 35 años, proveniente de Omán, siguió el procedimiento en el primer centro de terapia con protones del sudeste asiático. Había sido diagnosticada con leucemia mieloide crónica, combinada con leucemia fenotípica aguda. Con ese diagnóstico fue referida a Apollo Hospitals para un trasplante de médula ósea. Ahí, los médicos decidieron recurrir a la irradiación total de médula ósea como tratamiento previo al trasplante.

"La paciente fue ingresada el mes pasado tras un detallado diagnóstico; nuestro equipo decidió proceder a la irradiación total de la médula, seguida de quimio y trasplante periférico de células madre. El hermano de la paciente resultó ser un donante con compatibilidad total. La paciente ha respondido muy bien al tratamiento y se está preparando para ser dada de alta", dijo el Dr. Jose M. Easow.

Fatima, la paciente, comentó: "Estoy muy agradecida con el gobierno de Omán por elegir mi caso y enviarme a Apollo Hospitals en Chennai, el mejor lugar para el tratamiento del cáncer en la India. Me aconsejaron un trasplante de médula ósea y mi hermano fue seleccionado como donante. Ingresé el 5 de abril y desde ese día me sentí en casa. Soy enfermera y sé cómo los efectos secundarios de la radioterapia afectan la normalidad en la vida de los pacientes. El procedimiento de irradiación total de médula que me administraron fue distinto y salvó mi vida sin pasar por tantos efectos secundarios. Este procedimiento me hace sentir más tranquila y con mejor ánimo".

"Gracias a la moderna tecnología radiológica, hoy es posible realizar procesos de irradiación total a la médula ósea que no afectan a los órganos sanos ni les causan daños por radiación", dijo el Dr. Srinivas Chilukuri, consultor senior en radiación oncológica.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/887694/Apollo_Proton_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/887695/APCC_TMI.jpg

FUENTE Apollo Hospitals

SOURCE Apollo Hospitals