Apollo Proton Cancer Centre de Chennai realiza primeiro procedimento de irradiação total de medula óssea da Índia

"O Apollo Proton Cancer Centre abriu novas fronteiras no tratamento do câncer", afirmou a vice-presidente do Apollo Hospitals Group, Dra. Preetha Reddy . "Ver o APCC alcançar este marco significativo pela primeira vez no país, apenas alguns meses após o lançamento, é um momento de orgulho. Esta conquista corrobora o investimento feito no APCC para trazer a melhor e mais recente tecnologia médica para a Índia. Estamos certos de que, no futuro, o APCC terá muitas outras conquistas e avançará na batalha contra o câncer, não apenas para os pacientes da Índia, mas também do Sudeste Asiático."

Uma enfermeira de 35 anos de Omã foi submetida ao procedimento no primeiro centro de terapia por prótons do Sudeste Asiático. Ela recebeu diagnóstico de leucemia mieloide crônica (LMC) com leucemia aguda fenotípica mista. Após o diagnóstico, foi encaminhada ao Apollo Hospitals para o transplante de medula óssea. Para o transplante, os médicos do Apollo decidiram realizar um condicionamento baseado em irradiação total de medula óssea.

"A paciente foi internada mês passado e, depois do diagnóstico detalhado, decidimos realizar uma irradiação total de medula óssea seguida de quimioterapia e transplante de células-tronco formadoras de sangue periféricas", informou o Dr. Jose M. Easow. "O irmão da paciente acabou sendo um doador compatível. A paciente respondeu muito bem ao tratamento e está se preparando para receber alta hospitalar."

"Agradeço ao governo de Omã a seleção e a internação no Apollo Hospitals de Chennai, o melhor centro de tratamento de câncer da Índia", observou a paciente, Sra. Fatima. "Um transplante de medula óssea foi indicado para mim, e meu irmão foi selecionado como doador. Fui internada em 5 de abril e me senti em casa desde o primeiro dia. Como enfermeira, sei como a radioterapia pode afetar a vida normal de um paciente por causa dos efeitos colaterais. O procedimento de irradiação total de medula óssea feito em mim foi diferente e salvou a minha vida com muito menos efeitos colaterais. Ele me deixou mais confiante e otimista."

"Com uma tecnologia de radiação moderna, agora é possível aplicar a irradiação total de medula óssea, que poupa os órgãos normais dos danos provocados pela radiação", explicou o Dr. Srinivas Chilukuri, consultor sênior em oncologia de radiação.

