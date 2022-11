-El Banco Asiático de Desarrollo se une a la Alianza Mundial de Saneamiento y Agua para Todos, acogida por las Naciones Unidas

GINEBRA, 10 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- El Banco Asiático de Desarrollo (ADB) se ha unido formalmente a la alianza mundial de Saneamiento y Agua para Todos, acogida por las Naciones Unidas, comprometiéndose a mejorar la seguridad y la resistencia del agua en la región de Asia-Pacífico.

La alianza de SWA convoca a 305 socios, entre los que se encuentran otras destacadas instituciones financieras como el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.

Actualmente, dos mil millones de personas en Asia y el Pacífico carecen de agua y saneamiento adecuados. Esto hace que la gente se quede en la pobreza, alimenta las enfermedades infecciosas y oculta el crecimiento económico.

El ADB estima que la región necesita una inversión anual de unos 60.000 millones de dólares en capital para infraestructuras y servicios relacionados con el agua.

A través de su asociación, la SWA y el ADB trabajarán para movilizar una financiación innovadora que satisfaga las necesidades de infraestructuras y servicios. Además, trabajarán con socios gubernamentales para ampliar las estrategias de adaptación y mitigación del clima para hacer frente a la creciente escasez de agua y a las amenazas a las infraestructuras de saneamiento.

"El agua está presente en las siete prioridades operativas del ADB, como la lucha contra la pobreza, la lucha contra el cambio climático, la aceleración de la igualdad de género y la mejora de la habitabilidad de nuestras ciudades. Abordar los problemas de seguridad hídrica de la región es fundamental para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas", dijo Neeta Pokhrel, responsable del Grupo del Sector del Agua del ADB.

La consejera delegada de SWA, Catarina de Albuquerque, añadió: "El ADB aporta un enorme poder de convocatoria en la región, así como importantes conocimientos y experiencia en el sector del agua y el saneamiento. Estamos encantados de trabajar con ellos para impulsar la voluntad política y acelerar sus esfuerzos para hacer realidad estos derechos humanos."

ACERCA DEL BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO (ADB)

El ADB se ha comprometido a lograr una Asia y un Pacífico prósperos, inclusivos, resilientes y sostenibles, al tiempo que mantiene sus esfuerzos para erradicar la pobreza extrema. Fundado en 1966, está participado por 68 miembros -49 de la región.

ACERCA DE SANEAMIENTO Y AGUA PARA TODOS (SWA)

SWA es una asociación acogida por las Naciones Unidas que trabaja por un objetivo conjunto de agua, saneamiento e higiene para todos. Entre nuestros socios se encuentran gobiernos, empresas de servicios públicos, reguladores, donantes, instituciones financieras, organismos de la ONU, organizaciones de la sociedad civil y de investigación y el sector privado. Para más información, visite www.sanitationandwaterforall.org.

