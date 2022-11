La Banque asiatique de développement (BAsD) rejoint le partenariat mondial des Nations unies Assainissement et eau pour tous (SWA)

GENÈVE, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La Banque asiatique de développement (BAsD) a officiellement rejoint le partenariat mondial des Nations unies Assainissement et eau pour tous (SWA), s'engageant à améliorer la sécurité et la résilience de l'eau dans la région Asie-Pacifique.

Le Partenariat SWA réunit 305 partenaires, dont d'autres institutions financières de premier plan telles que la Banque africaine de développement, la Banque interaméricaine de développement et la Banque mondiale.

Aujourd'hui, deux milliards de personnes en Asie et dans le Pacifique sont privées d'eau et des systèmes d'assainissement adéquats. Cette situation contribue à l'enracinement des personnes dans la pauvreté, favorise les maladies infectieuses et freine la croissance économique.

La BAsD estime que la région a besoin d'environ 60 milliards de dollars d'investissement annuel en capital pour les infrastructures et les services liés à l'eau.

Grâce à leur alliance, le partenariat SWA et la BAsD s'efforceront de mobiliser des financements innovants et qui répondront aux besoins en matière d'infrastructures et de services. En outre, les deux organismes travailleront en collaboration avec des partenaires gouvernementaux pour développer des stratégies d'adaptation et d'atténuation du changement climatique afin de faire face à la pénurie croissante d'eau et aux menaces pesant sur les infrastructures sanitaires.

« L'eau est au cœur des sept priorités opérationnelles de la BAsD, aux côtés de la lutte contre la pauvreté et de la lutte contre changement climatique, de la promotion de l'égalité des sexes et de l'amélioration de la qualité de vie dans nos villes. Il est essentiel de relever les défis en matière de sécurité de l'eau dans la région pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies », a déclaré Neeta Pokhrel, responsable du secteur de l'eau au sein de la BAsD.

Catarina de Albuquerque, PDG du Partenariat SWA, a ajouté : « La BAsD possède un immense pouvoir de mobilisation dans la région, ainsi que des connaissances et une expertise considérables dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Nous sommes ravis de travailler avec eux pour stimuler la volonté politique et accélérer leurs efforts en faveur de la réalisation de ces droits humains. »

À PROPOS DE LA BANQUE ASIATIQUE DE DÉVELOPPEMENT (BAsD)

La BAsD s'est engagée à créer une région Asie-Pacifique prospère, inclusive, résiliente et durable, et poursuit ses efforts pour éradiquer l'extrême pauvreté. Créée en 1966, elle est détenue par 68 membres, dont 49 sont originaires de la région.

À PROPOS DU PARTENARIAT ASSAINISSEMENT ET EAU POUR TOUS (SWA)

Assainissement et eau pour tous (SWA) est un partenariat mis en place par les Nations unies qui vise à atteindre un objectif commun : l'eau, l'assainissement et l'hygiène pour tous. Nos partenaires comprennent des gouvernements, des services publics, des organismes de réglementation, des donateurs, des institutions financières, des agences des Nations unies, des organisations de la société civile et de la recherche, et le secteur privé. Pour plus d'informations, consultez le site www.sanitationandwaterforall.org .

