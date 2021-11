El Boletín de Calificaciones 2021 de March of Dimes revela una leve disminución en la tasa de nacimientos prematuros por primera vez en seis años. El país mantiene la calificación C

ARLINGTON, Virginia, 15 de noviembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- March of Dimes, líder nacional en salud de la madre y del bebé, publicó hoy su Boletín de Calificaciones 2021, en el que se revela que, por primera vez en seis años, los nacimientos prematuros en los Estados Unidos disminuyeron ligeramente del 10.2 % al 10.1 %, y el país mantiene su calificación C-. Sin embargo, las tasas aumentaron para las mujeres afroamericanas e indígenas/nativas de Alaska. A pesar del menor número de nacimientos prematuros y de la disminución constante de las muertes de infantes, siguen aumentando las muertes de maternas y las mujeres que sufren graves complicaciones de salud debido al embarazo. Más de 700 mujeres en los Estados Unidos aún mueren por causas relacionadas con el embarazo cada año y en los últimos 30 años estas muertes se han duplicado con creces.

Estas estadísticas son mucho peores para las mamás y los bebés de color, ya que el racismo estructural profundamente arraigado afecta su salud en forma directa. El Boletín de Calificaciones resalta las marcadas desigualdades que afectan a todas las medidas de salud de maternas e infantes, y describe las acciones normativas y las alianzas necesarias para mejorar la salud de las familias de nuestra nación.

Incluso antes de la pandemia de la COVID-19, Estados Unidos seguía siendo uno de los países desarrollados más peligrosos para el parto. El Boletín de Calificaciones muestra que el número de nacimientos prematuros disminuyó de 383,061 a 364,487, pero las mujeres afroamericanas, indígenas-estadounidenses y nativas de Alaska aún tienen un 60 % más de probabilidades de dar a luz prematuramente en comparación con las mujeres blancas. Las tasas de nacimientos prematuros aumentaron entre las madres afroamericanas del 14.25 % al 14.36 %, y entre las indígenas-estadounidenses/nativas de Alaska del 11.55 % al 11.61 %. Observamos la misma tendencia a la desigualdad en la mortalidad infantil, que ha disminuido lentamente durante los últimos años. Los datos más recientes muestran una disminución de 21,498 a 20,921 bebés perdidos el año anterior (que aún son dos bebés que mueren cada hora en los Estados Unidos). Sin embargo, los bebés afroamericanos, indígenas-americanos/nativos de Alaska aún tienen el doble de probabilidades de morir antes de sus primeros cumpleaños que los bebés blancos. Además, las mujeres afroamericanas tienen tres veces más probabilidades de morir que sus contrapartes blancas, y el último análisis del Cirujano General muestra que cerca de 60,000 mujeres al año sufren de morbilidad materna severa en los Estados Unidos.

La complejidad de esta crisis está arraigada en el hecho de que no tiene una sola causa, ni una sola solución. Factores como dónde vive una persona y los sistemas estructurales y sociales en los que vive afectan la salud de las mamás y de los bebés, y conducen a una brecha de equidad en la salud. Se necesitan más investigaciones y recopilación de datos para comprender mejor y hacer un seguimiento a los cambios en las tasas de nacimientos prematuros durante la pandemia de la COVID-19. Por ese motivo, March of Dimes está trabajando para desarrollar una mayor comprensión de los nacimientos prematuros tardíos y los datos durante la pandemia en general.

"Si bien hemos visto una pequeña mejora en los nacimientos prematuros y las muertes de infantes, las comunidades de color aún se ven afectadas de manera desproporcionada", señaló Stacey D. Stewart, presidenta y directora ejecutiva de March of Dimes. "Vemos esta misma tendencia de desigualdad en la salud materna, y esto es el resultado de una red compleja de factores que alimentan esta brecha de equidad en salud. Sabemos que es posible que cada familia tenga un comienzo saludable y debemos trabajar juntos para cambiar el curso de esta crisis a fin de garantizar que todas lo hagan".

Las estructuras y sistemas actuales, arraigados en políticas y prácticas racistas, sesgadas e injustas durante siglos contribuyen a ampliar las diferencias raciales en el acceso a los recursos, las condiciones sociales y las oportunidades. Estas políticas, que sistemáticamente han desfavorecido a las comunidades de escasos recursos y a las de color durante siglos, causan resultados pobres persistentes e inequitativos en materia de salud de maternas e infantes para las comunidades de color.

En un esfuerzo por abordar estas desigualdades raciales y comprender los factores que las propician, el Boletín de Calificaciones contiene varias métricas nuevas que buscan mejorar los resultados en cuanto al parto y reducir las tasas de mortalidad y enfermedad de maternas. Entre estas métricas se encuentran:

El Índice de Vulnerabilidad Social de los CDC muestra los condados con poblaciones con niveles más altos de vulnerabilidad y, por lo tanto, con mayor riesgo de resultados pobres en materia de salud. El índice muestra que los estados del sur, los Apalaches y algunos focos en los estados occidentales tienen niveles más altos de vulnerabilidad.

muestra los condados con poblaciones con niveles más altos de vulnerabilidad y, por lo tanto, con mayor riesgo de resultados pobres en materia de salud. El índice muestra que los estados del sur, los Apalaches y algunos focos en los estados occidentales tienen niveles más altos de vulnerabilidad. Legislación y políticas sobre la atención de parteras y doulas: ambas pueden contribuir a mejorar el acceso a la atención en las zonas con escasos recursos, mejorar los resultados en materia de nacimientos y reducir las tasas de mortalidad y enfermedad materna.

ambas pueden contribuir a mejorar el acceso a la atención en las zonas con escasos recursos, mejorar los resultados en materia de nacimientos y reducir las tasas de mortalidad y enfermedad materna. Parto por cesárea de bajo riesgo: un parto por cesárea se considera de bajo riesgo si un solo bebé nace de cabeza de una mamá que tiene al menos 37 semanas de embarazo y no ha dado a luz antes. Los partos por cesárea de bajo riesgo se han mantenido estables desde 2018. En 2019, un cuarto de los partos (25.6 %) fueron por cesárea y se consideraron de bajo riesgo.

un parto por cesárea se considera de bajo riesgo si un solo bebé nace de cabeza de una mamá que tiene al menos 37 semanas de embarazo y no ha dado a luz antes. Los partos por cesárea de bajo riesgo se han mantenido estables desde 2018. En 2019, un cuarto de los partos (25.6 %) fueron por cesárea y se consideraron de bajo riesgo. Los Boletines de Calificaciones Suplementarios para cada estado también muestran el desglose por raza y grupo étnico en la mortalidad de infantes, las tasas de parto por cesárea de bajo riesgo, la atención prenatal inadecuada y los nacimientos de bebés vivos.

"Al observar la nueva medida de vulnerabilidad social, las tasas de parto por cesárea de bajo riesgo y la adopción estatal de la legislación de doulas y parteras, estamos proporcionando información adicional para ayudarnos a identificar áreas con escasos recursos y mejorar el acceso y la calidad de la atención", explicó la Dra. Zsakeba Henderson, vicepresidenta sénior y directora interina de Medicina y Salud de March of Dimes.

La Dra. Henderson señaló que, incluso en mujeres con bajo riesgo, existen múltiples razones por las que un parto por cesárea sería la opción más segura para la mamá y el bebé. Las variaciones en los patrones de práctica entre los hospitales de todo el país pueden ser una de las fuerzas impulsoras detrás del uso excesivo de este procedimiento.

Calificaciones 2021 de March of Dimes para partos prematuros

Cada año, March of Dimes publica su Boletín de Calificaciones para estados individuales, Washington, D.C., Puerto Rico y las 100 ciudades principales. Entre 2019 y 2020, 33 estados, Washington D.C. y Puerto Rico experimentaron una disminución en las tasas de nacimientos prematuros, mientras que otros 13 estados experimentaron un aumento y cuatro permanecieron iguales. El Boletín de Calificaciones indica que seis estados y Puerto Rico reprobaron, incluidos Alabama, Arkansas, Luisiana, Misisipi, Carolina del Sur y Virginia Occidental. Vermont es el único estado que recibe una calificación "A".

Seis estados y Puerto Rico recibieron una "F" ( Alabama , Arkansas , Luisiana, Misisipi, Carolina del Sur y Virginia Occidental)

recibieron una "F" ( , , Luisiana, Misisipi, y Virginia Occidental) Dos estados recibieron una "D-" ( Georgia , Oklahoma )

, ) Cinco estados recibieron una "D" (Misuri, Texas , Tennessee , Carolina del Norte , Kentucky )

, , , ) Cinco estados recibieron una "D+" ( Delaware , Florida , Indiana , Nebraska , Nevada )

, , , , ) Cinco estados recibieron una "C-" ( Illinois , Maryland , Míchigan, Ohio , Wyoming )

, , Míchigan, , ) Seis estados y Washington D.C. recibieron una "C" ( Alaska , Hawái, Iowa , Kansas , Montana , Dakota del Norte , Wisconsin )

, Hawái, , , , , ) Siete estados recibieron una "C+" ( Arizona , Nueva Jersey , Nuevo México, Pensilvania, Dakota del Sur , Utah , Virginia )

, , Nuevo México, Pensilvania, , , ) Seis estados recibieron una "B-" ( Colorado , Connecticut , Maine , Minnesota , Nueva York , Rhode Island )

, , , , , ) Tres estados recibieron una "B" ( California , Massachusetts , Washington )

, , ) Tres estados recibieron una "B+" ( Nuevo Hampshire , Idaho , Oregón)

, , Oregón) Un estado se ganó una "A" ( Vermont )

Acciones para abordar la crisis

March of Dimes lidera la lucha por todas las mamás y los bebés a través de la investigación, la educación, los programas y la promoción. Desde su creación, la organización ha trabajado con una multitud de socios a nivel nacional y local para abordar las mayores amenazas que enfrentan las mamás y los bebés. Con ese fin, March of Dimes reúne a socios para instar a los legisladores a priorizar la salud de las familias de nuestra nación a través de su campaña #BlanketChange. Esto incluye la Ley Momnibus de Salud Materna de Mujeres de Raza Negra de 2021 , que ayudará a cerrar brechas en la legislación existente para mejorar los resultados de salud para las mamás de color. Únase al movimiento #BlanketChange para exigir que los legisladores prioricen a las mamás y bebés de nuestra nación y tomen medidas inmediatas para mejorar la salud. Para unirse, visite BlanketChange.org.

March of Dimes también trabaja a nivel nacional y comunitario para ayudar a cerrar la brecha de equidad en salud. Actuando como coordinador, March of Dimes moviliza a socios a nivel nacional a través de la red Mom and Baby Action Network (m-BAN), al igual que en nueve comunidades de los Estados Unidos actualmente a través de iniciativas de impacto colectivo locales. En ambos niveles aprovechan el Impacto Colectivo, un enfoque comprobado de trabajo multisectorial con partes interesadas para resolver desafíos complejos. Conozca más en IgnitingImpactTogether.org.

Para conocer el Boletín de Calificaciones y acciones que puede tomar para apoyar a las mamás y los bebés, visite marchofdimes.org/ReportCard.

ACERCA DE MARCH OF DIMES

March of Dimes lidera la lucha por la salud de todas las mamás y los bebés. Apoyamos la investigación, lideramos programas y proporcionamos educación y apoyo para que cada bebé pueda tener el mejor comienzo posible. Sobre la base de un exitoso legado de 80 años de impacto e innovación, empoderamos a todas las mamás y a todas las familias.

Visite marchofdimes.org o nacersano.org para obtener más información. Visite shareyourstory.org para recibir consuelo y apoyo. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Instagram y Twitter.

