Estados Unidos está atrapado en una crisis de salud materna e infantil: la tasa de nacimientos prematuros del 10,4 % conduce al cuarto grado consecutivo de D+ en el boletín de calificaciones de March of Dimes de 2025

Los nuevos datos de March of Dimes revelan desigualdades persistentes y crecientes riesgos para la salud, lo que subraya la necesidad urgente de fortalecer Medicaid, el acceso temprano a la atención y las políticas de salud materna.

ARLINGTON, Virginia, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Estados Unidos volvió a obtener una calificación de D+ en la boleta de calificaciones de March of Dimes de 2025, marcando el cuarto año consecutivo en esta calificación históricamente baja por nacimiento prematuro. El boletín de calificaciones, publicado el lunes 17 de noviembre, reveló que la tasa nacional de nacimientos prematuros se mantiene en el 10,4 %, lo que significa que casi 380 000 bebés nacieron demasiado pronto en 2024 (1 de cada 10 nacimientos). Detrás de la calificación de este año se encuentra una realidad aleccionadora: nuestro sistema de salud materno-infantil sigue peligrosamente estancado.

Novedades en 2025

Las disparidades raciales empeoran: las tasas de nacimientos prematuros entre los bebés nacidos de madres negras y las personas que dieron a luz aumentaron al 14,7 %, ahora casi 1,5 veces más que la tasa general de bebés.





las tasas de nacimientos prematuros entre los bebés nacidos de madres negras y las personas que dieron a luz aumentaron al 14,7 %, ahora casi 1,5 veces más que la tasa general de bebés. Nuevos datos de Medicaid: los bebés nacidos de madres cubiertas por Medicaid se enfrentan a una tasa de nacimientos prematuros del 11,7 %, en comparación con el 9,6 % de los nacimientos con seguro privado.





los bebés nacidos de madres cubiertas por Medicaid se enfrentan a una tasa de nacimientos prematuros del 11,7 %, en comparación con el 9,6 % de los nacimientos con seguro privado. Disminución de la atención prenatal: el 24,5 % de las mujeres embarazadas no comenzaron la atención en el primer trimestre, el cuarto año consecutivo de declive.





el 24,5 % de las mujeres embarazadas no comenzaron la atención en el primer trimestre, el cuarto año consecutivo de declive. Condiciones crónicas en aumento: las condiciones preexistentes como la hipertensión aumentaron un 6 % y la diabetes un 8 % este año entre las personas embarazadas, ambos factores de riesgo conocidos para el parto prematuro.





las condiciones preexistentes como la hipertensión aumentaron un 6 % y la diabetes un 8 % este año entre las personas embarazadas, ambos factores de riesgo conocidos para el parto prematuro. Mortalidad infantil sin cambios: la tasa se mantuvo en 5,6 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, con más de 20.000 bebés muriendo antes de su primer cumpleaños en 2023.

"Como médico que ha visto cuánto es posible cuando lo hacemos bien, estos datos son profundamente frustrantes", afirmó el Dr. Michael Warren, director médico y de salud de March of Dimes. "Hemos sabido sobre los factores de riesgo para el parto prematuro, incluidos los antecedentes de parto prematuro, enfermedades crónicas y acceso desigual a la atención, durante años. Que la tasa nacional se mantenga sin cambios mientras las disparidades continúan ampliándose significa que debemos profundizar nuestro compromiso con la investigación, ampliar el acceso a la atención de maternidad e impulsar mejores políticas que protejan a las madres y los bebés de nuestra nación ".

Hallazgos adicionales del boletín de calificaciones de 2025

La tasa nacional de nacimientos prematuros del 10,4 % coloca a los EE. UU. entre los más altos de los países desarrollados. Pero debajo del número de titulares se encuentran tendencias aún más preocupantes.

Extremos estatales: Si bien 19 estados mejoraron, liderados por Dakota del Sur (un 10 % menos), 21 estados empeoraron, incluidos Washington, Michigan, Ohio, Kentucky, Virginia, Luisiana y Connecticut. Washington, D.C., registró el mayor aumento (hasta un 8 %).





Si bien 19 estados mejoraron, liderados por Dakota del Sur (un 10 % menos), 21 estados empeoraron, incluidos Washington, Michigan, Ohio, Kentucky, Virginia, Luisiana y Connecticut. Washington, D.C., registró el mayor aumento (hasta un 8 %). La salud materna sigue siendo frágil: la mortalidad materna disminuyó a 18,6 muertes por cada 100.000 nacidos vivos (669 muertes), volviendo a los niveles anteriores a la pandemia. Sin embargo, las madres negras, indias americanas/nativas de Alaska e isleñas del Pacífico y las personas que dan a luz todavía mueren a una tasa de dos a tres veces mayor que las madres blancas y las personas que dan a luz, y más de 30,000 experimentan complicaciones graves cada año.

"El boletín de calificaciones de este año muestra que, si bien seguimos estancados en nuestro progreso en el parto prematuro, también estamos perdiendo terreno en otras áreas críticas de la salud materna e infantil", dijo Cindy Rahman, presidenta y directora ejecutiva de March of Dimes. "Nuestro país está atrapado en una crisis de salud materno-infantil donde demasiadas familias están siendo olvidadas. Debemos enfrentar las desigualdades sistémicas que dejan a las familias de color y a las cubiertas por Medicaid en mayor riesgo, mejorar el acceso a la atención prenatal temprana y abordar la creciente carga de enfermedades crónicas, porque cada madre y bebé merece la oportunidad de un comienzo saludable ".

Una estrategia múltiple

March of Dimes está abordando los factores que impulsan el parto prematuro en múltiples frentes, ampliando sus Centros de Investigación de Nacimientos Prematuros, incluida una nueva colaboración en Texas, y operando Centros Móviles de Salud para Madres y Bebés ® que brindan atención prenatal y posparto directamente a las comunidades donde la atención de maternidad es limitada.

La organización aboga por políticas, incluida la Ley de Prevención de Muertes Maternas para mantener la financiación de los Comités de Revisión de Mortalidad Materna, la reautorización de la Ley Prematura para renovar la inversión federal en investigación y datos, y la ampliación de la cobertura posparto de Medicaid. Los esfuerzos de políticas adicionales incluyen aumentar el acceso a las doulas y parteras, fortalecer la telesalud en las zonas rurales y abordar el racismo estructural que impulsa las disparidades en los resultados maternos e infantiles.

Si bien el boletín de calificaciones de 2025 confirma que Estados Unidos sigue estancado en un peligroso statu quo, March of Dimes continúa avanzando en la investigación, ampliando el acceso a la atención y abogando por políticas que protejan a las madres y los bebés.

Acerca del boletín de calificaciones

Desde 2009, March of Dimes ha emitido su boletín de calificaciones anual para evaluar la salud materna e infantil en los EE. UU., a través del parto prematuro, la atención prenatal, la mortalidad infantil, la mortalidad materna y los indicadores relacionados. El boletín de calificaciones completo de 2025, con datos estatales y municipales, análisis de tendencias y progreso hacia los esfuerzos de políticas y programas, está disponible en marchofdimes.org/reportcard.

Acerca de March of Dimes

March of Dimes lidera la lucha por la salud de todas las madres y bebés. Apoyamos la investigación, la educación y la defensa, así como también ofrecemos programas y servicios para que todas las familias disfruten del mejor comienzo posible. Desde 1938, hemos desarrollado un legado exitoso de apoyo a cada mujer embarazada y a cada familia. Visite marchofdimes.org o nacersano.org para obtener más información.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/513643/March_of_Dimes_Logo.jpg

FUENTE March of Dimes Inc.