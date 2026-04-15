El "Camino hacia Open Call" de Walmart Regresa a Orlando | Grandes Oportunidades para los Pequeños Empresarios

Pequeñas empresas seleccionadas presentarán productos fabricados en EE. UU. ante Walmart durante el evento Road to Open Call para tener la oportunidad de avanzar a la Open Call

ORLANDO, Fla., 15 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Cámara Hispana de Metro Orlando y Walmart serán los anfitriones del evento Walmart Road to Open Call 2026 el 21 de mayo en Orlando, brindándoles a pequeños empresarios seleccionados la oportunidad de presentar sus productos estadounidenses —listos para la venta— directamente ante Walmart. Orlando es la única parada en la Florida en 2026 y forma parte de una serie nacional diseñada para apoyar el crecimiento de los pequeños empresarios, ampliar el surtido de proveedores y fortalecer la manufactura en los Estados Unidos.

La Open Call de Walmart es uno de los eventos de abastecimiento más grandes de la compañía para productos fabricados, cultivados o ensamblados en los Estados Unidos. La serie Road to Open Call conecta a los empresarios con el equipo de abastecimiento de Walmart y ofrece recursos para apoyar el crecimiento de los proveedores antes de la Open Call anual en Bentonville, Arkansas.

Las solicitudes están abiertas hasta el 1 de mayo de 2026 a las 10:00 p.m. EST en www.Walmart.com/RoadToOpenCall. Cada empresario seleccionado recibirá retroalimentación personalizada y mentoría, y podrá recibir un Fast Pass para presentar sus productos directamente ante los compradores de Walmart.

"El Road to Open Call ofrece una plataforma poderosa para que los pequeños empresarios obtengan recursos valiosos que les ayuden a escalar sus negocios," afirmó Mark Espinoza, Director Sénior de Asuntos Públicos de Walmart. "Al conectar a los empresarios con nuestros equipos, ayudamos a llevar productos innovadores fabricados en EE. UU. a nuestros clientes, apoyando empleos estadounidenses y economías locales."

"Nos enorgullece colaborar con Walmart por segundo año consecutivo y traer esta oportunidad a nuestra comunidad empresarial," expresó Pedro Turushina, Presidente y CEO de la Cámara Hispana de Metro Orlando. "Esta iniciativa fortalece nuestra economía local al ayudar a los pequeños negocios a acceder a oportunidades de venta a nivel nacional."

Desde su lanzamiento en 2014, la Open Call de Walmart ha ayudado a cientos de pequeños empresarios a convertirse en proveedores, impulsando las economías locales y fomentando la innovación.

CONTACTO DE MEDIOS: Mercedes S. | [email protected]

Foto disponible AQUÍ. Más recursos bajo solicitud.

Para más información: www.hispanicchamber.com o https://corporate.walmart.com.

FUENTE Walmart and the Hispanic Chamber of Metro Orlando