El China-Europe Environment and Climate Qingdao Forum anunciado en CIFTIS 2022

-El China-Europe Environment and Climate Qingdao Forum anunciado en 2022 China International Fair for Trade in Services (CIFTIS)

BEIJING, 9 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- El China-Europe Qingdao Forum on Sustainable Development y el 2022 International Health and Environment Industry Development Forum, organizado conjuntamente por la Health and Environment Industries Association (IHEIA) y el Gobierno Popular Municipal de Qingdao, se celebró con éxito el 5 de septiembre, y atrajo la atención de los gobiernos y las comunidades sociales de más de diez países europeos, como Francia, Alemania, Dinamarca, Noruega e Islandia.

China-Europe Environment and Climate Qingdao Forum Announced at 2022 China International Fair for Trade in Services (CIFTIS). The China-Europe Qingdao Forum on Sustainable Development and 2022 International Health and Environment Industry Development Forum was successfully held on September 5.

En el foro, Sun Yonghong, miembro del Comité Permanente del Comité Municipal del PCC de Qingdao, Secretario del Comité de Trabajo del PCC y del Comité de Distrito de la Nueva Zona de la Costa Oeste de Qingdao, y Zhu Kun, Copresidente de IHEIA, promovieron conjuntamente el próximo China-Europe Environment and Climate Qingdao Forum.

Zhu dijo que, con el fin de seguir profundizando y reforzando la asociación verde entre China y Europa, así como de hacer más accesibles los intercambios y la comunicación, los beneficios mutuos y la cooperación beneficiosa para todas las partes en el ámbito del medio ambiente y el clima, IHEIA está deseando unirse al Gobierno Popular Municipal de Qingdao para reforzar los lazos entre China y Europa en lo que respecta al cambio climático. Para ello, tienen previsto crear una plataforma para explorar un nuevo modelo de desarrollo verde y sostenible que reúna la financiación, el talento, la tecnología y la industria para las colaboraciones multisectoriales globales y transforme a Qingdao en un modelo de cooperación y para el desarrollo de industrias relacionadas con el medio ambiente y el clima que impliquen tanto a China como a Europa.

El Gobierno de la Nueva Zona de la Costa Oeste de Qingdao e IHEIA tienen previsto organizar conjuntamente el China-Europe Environment and Climate Qingdao Forum en 2023 como parte de su visión de la Cooperación Verde para un Futuro Compartido, basándose en el consenso de los líderes chinos y europeos para reforzar la cooperación en los dos ámbitos del medio ambiente y el clima, y en respuesta al diálogo de alto nivel relativo a la creación de un mecanismo para hacer efectiva la cooperación.

El foro previsto servirá de plataforma de colaboración en materia de economía y finanzas verdes para el desarrollo y la aplicación de una economía responsable con el medio ambiente, apoyada por un enfoque financiero similar. Dirigida por los gobiernos locales y los grupos de reflexión, la plataforma explorará los modelos de desarrollo verde y sostenible antes mencionados, junto con la reestructuración industrial en combinación con un desarrollo social y económico de alta calidad y ambientalmente responsable en la Nueva Área de la Costa Oeste y la ciudad de Qingdao. El esfuerzo promete transformar Qingdao en un modelo de cooperación y desarrollo de industrias relacionadas con el medio ambiente y el clima en el que participen tanto China como Europa.

En el acto promocional, Sun habló de la evolución de la Nueva Zona de la Costa Oeste de Qingdao. La Nueva Zona de la Costa Oeste de Qingdao, centrada en el desarrollo económico marino, se encuentra entre las tres primeras de las 19 nuevas zonas nacionales y la cuarta de las 100 primeras zonas de China en términos de fuerza integral y representa un tercio del producto regional bruto de Qingdao, el valor total de la producción de las industrias por encima del tamaño designado, la inversión en activos fijos y el comercio exterior.

En los últimos años, la Nueva Zona de la Costa Oeste de Qingdao ha participado activamente en los planes nacionales de reducción y neutralidad del carbono con el objetivo de hacer realidad el valor ecológico del entorno verde de forma innovadora; convertir los recursos ecológicos en activos, capital e industrias ecológicos; mejorar el marco espacial y la estructura industrial a un ritmo más rápido para la conservación de los recursos y la protección del medio ambiente; y fomentar un modo de producción y de vida ecológico y con bajas emisiones de carbono. Todos estos esfuerzos han mejorado significativamente las capacidades de gobernanza ecológica y medioambiental de la región y las competencias verdes, convirtiendo a la Nueva Zona de la Costa Oeste de Qingdao en una de las primeras zonas nuevas a nivel estatal que ha superado la evaluación piloto de inversiones y financiación relacionadas con el clima en China.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1894799/Image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1894800/Image2.jpg

SOURCE International Health and Environment Industries Association (IHEIA)