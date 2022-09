Le forum Chine-Europe sur l'environnement et le climat de Qingdao annoncé au Salon international du commerce des services de Chine 2022 (CIFTIS)

PÉKIN, 9 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le Forum Chine-Europe de Qingdao sur le développement durable et l'édition 2022 du Forum international 2022 sur le développement de l'industrie de la santé et de l'environnement, organisés conjointement par l'Association internationale des secteurs de la santé et de l'environnement (IHEIA) et le gouvernement populaire municipal de Qingdao, se sont tenus avec succès le 5 septembre et attiré beaucoup d'attention de la part des gouvernements et des communautés sociales de plus de dix pays européens, dont la France, l'Allemagne, le Danemark, la Norvège et l'Islande.

Lors du forum, Sun Yonghong, membre du Comité permanent du Comité municipal de Qingdao du PCC, secrétaire du Comité de travail du PCC et du Comité de district de la nouvelle zone de la côte ouest de Qingdao, et Zhu Kun, coprésident de l'association IHEIA, ont conjointement fait la promotion du prochain Forum Chine-Europe sur l'environnement et le climat de Qingdao.

M. Zhu a déclaré qu'afin d'approfondir et de renforcer le partenariat vert Chine-Europe, et de rendre plus accessibles les échanges et la communication, les avantages mutuels et une coopération gagnant-gagnant dans le domaine de l'environnement et du climat, l'association IHEIA est impatiente de s'associer au gouvernement populaire municipal de Qingdao pour renforcer les liens entre la Chine et l'Europe en matière de changement climatique. Elle compte y parvenir en créant une plateforme permettant d'explorer un nouveau modèle de développement vert et durable qui rassemble les financements, les talents, les technologies et l'industrie dans le cadre de collaborations multisectorielles mondiales et qui transforme Qingdao en un modèle de coopération et de développement des industries liées à l'environnement et au climat impliquant à la fois la Chine et l'Europe.

Le gouvernement de la nouvelle région de la côte ouest de Qingdao et l'IHEIA envisagent de coorganiser le Forum Chine-Europe sur l'environnement et le climat de Qingdao en 2023 dans le cadre de leur vision de la coopération verte pour un avenir partagé, sur la base du consensus établi par les dirigeants chinois et européens en faveur du renforcement de la coopération dans les domaines de l'environnement et du climat, et pour donner suite au dialogue de haut niveau portant sur la création d'un mécanisme destiné à rendre cette coopération plus efficace.

Le forum prévu doit servir de plateforme de collaboration entre l'économie verte et la finance verte pour le développement et la mise en œuvre d'une économie respectueuse de l'environnement et soutenue par une approche financière identique. Dirigée par les gouvernements et les groupes de réflexion locaux, cette plateforme explorera les modèles de développement vert et durable susmentionnés, ainsi que la restructuration industrielle en lien avec un développement social et économique de haute qualité et respectueux de l'environnement dans la nouvelle région de la côte ouest et la ville de Qingdao. Cette initiative promet de transformer Qingdao en un modèle de coopération et de développement des secteurs de l'environnement et du climat impliquant la Chine et l'Europe.

Lors de l'événement promotionnel, M. Sun a parlé des évolutions intervenues dans la nouvelle région de la côte ouest de Qingdao. La nouvelle région de la côte ouest de Qingdao, qui met l'accent sur le développement économique maritime, se classe parmi les trois premières des 19 nouvelles régions nationales et la quatrième des 100 premières régions de Chine en termes de puissance globale. Elle représente un tiers du produit régional brut de Qingdao, de la valeur totale de la production des industries supérieures à la taille désignée, des investissements en capital fixe et du commerce extérieur.

Ces dernières années, la nouvelle région de la côte ouest de Qingdao s'est activement engagée dans les plans nationaux de plafonnement et de neutralité du carbone dans le but de réaliser de manière innovante la valeur écologique de l'environnement vert ; de transformer les ressources écologiques en actifs, capitaux et industries écologiques ; d'améliorer le cadre spatial et la structure industrielle à un rythme plus rapide pour la conservation des ressources et la protection de l'environnement ; et de favoriser un mode de production et de vie écologique et à faible émission de carbone. Tous ces efforts ont considérablement amélioré les capacités de gouvernance écologique et environnementale de la région et les compétences vertes, faisant de la nouvelle région de la côte ouest de Qingdao l'une des premières nouvelles zones au niveau de l'État à avoir passé l'évaluation pilote des investissements et des financements liés au climat en Chine.

