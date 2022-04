EL 'CLASSIC TOUR' DE PRINCE ROYCE YA ESTÁ A LA VENTA

EL ÍDOLO GLOBAL DE LA BACHATA Y CREADOR DE CLÁSICOS CELEBRA UNA DÉCADA DE CARRERA Y REGRESA A LOS ESCENARIOS CON UN CONCIERTO DE SUS GRANDES ÉXITOS



EL 'CLASSIC TOUR' DE PRINCE ROYCE INICIA EL 16 DE SEPTIEMBRE EN EL FTX ARENA DE MIAMI, FL Y VISITARÁ LAS CIUDADES MÁS IMPORTANTES DE ESTADOS UNIDOS

MIAMI, 1 de abril de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El ídolo global de la bachata, Prince Royce, regresa a los escenarios en concierto con su nueva gira, Classic Tour, con la cual el creador de clásicos celebra más de una década de carrera y deleitará al público con un concierto único, íntimo y especial repleto de sus grandes éxitos. El Classic Tour recorrerá diez de las ciudades más importantes de Estados Unidos iniciando en el FTX Arena de Miami en septiembre; pasará por Dallas, Chicago, Los Ángeles y por supuesto su ciudad natal de New York, entre otras.

"Estoy feliz que ya pronto podré compartir mi Classic Tour con todos mis fans que han estado incondicionalmente para mi desde el principio de mi carrera. Sigo aquí gracias a ustedes y esta gira se la dedico lleno de agradecimiento", expresó el cantautor.

Los boletos del Classic Tour por Estados Unidos ya están a la venta en las taquillas de los teatros y a través de princeroyce.com . Asimismo, para añadir experiencias VIP y/o de "meet & greet" a sus boletos visite: https://www.loudlive.com/roycevip.

La gira será presentada por Loud And Live y cuenta con el auspicio de la Cerveza Presidente.

"Después de tanta espera, nos enorgullece poder traerles el regreso de Prince Royce a los grandes escenarios por Estados Unidos para que su público querido disfrute de todos sus éxitos en su nueva gira, Classic Tour", expresó Nelson Albareda, CEO de Loud And Live.



Las fechas oficiales de la gira incluyen:

FECHA CIUDAD VENUE 09/16/2022 Miami, FL FTX Arena 09/17/2022 Orlando, FL Hard Rock Live 09/18/2022 Atlanta, GA The Eastern 09/22/2022 Dallas, TX Texas Trust CU Theatre at Grand Prairie 09/23/2022 Houston, TX Smart Financial Center at Sugar Land 09/25/2022 Chicago, IL Rosemont Theatre 10/01/2022 New York, NY United Palace 10/02/2022 Washington DC DAR Constitution Hall 10/07/2022 Los Angeles, CA Microsoft Theater 10/08/2022 San Jose, CA San Jose Center for the Performing Arts 10/09/2022 Santa Barbara, CA The Arlington Theater

Fechas adicionales podrían anunciarse en las próximas semanas.

En la última década, Prince Royce se ha convertido en un ídolo global de la bachata con más de 84 millones de seguidores en las redes sociales, 22 números uno en los listados radiales y es acreedor de importantes premios incluyendo 24 Premios Billboard, 20 Premio lo Nuestro, 19 Premios Juventud, 6 Latin AMAs y 14 nominaciones a los prestigiosos Latin GRAMMY.

Prince Royce recientemente fue tendencia global en YouTube con su más reciente sencillo "Te Espero" junto a Maria Becerra y hace unas semanas ganó su vigésimo Premio Lo Nuestro y recibió dos nominaciones a los Latin American Music Awards 2022.

Acerca de Loud And Live

Loud And Live, una empresa de entretenimiento, mercadeo, medios y eventos en vivo, que fusiona música, deportes, estilo de vida y desarrollo de contenido. Con sede en Miami y presencia en Estados Unidos, Europa y América Latina, Loud And Live está impulsada por su pasión en crear experiencias atractivas para audiencias globales.

Acerca de Prince Royce

En los últimos 11 años, el galardonado cantante y compositor multi-platino Prince Royce se ha convertido en el ídolo global de la bachata, con 22 número unos en la radio, 24 Premios Billboard de la Música Latina, 20 Premios lo Nuestro, 19 Premios Juventud, 9 Latin AMAs y 14 nominaciones al Latin GRAMMY.

La superestrella tiene una fanaticada masiva con más de 79 millones de seguidores en las redes sociales y ha llenado conciertos a capacidad en muchas de las sedes más prestigiosas de América Latina y los Estados Unidos. En febrero 2019 Prince Royce hizo historia convirtiéndose en el primer y único artista tropical que se presenta en el Houston Rodeo en el Estadio NRG donde atrajo a más de 55,000 personas a su concierto.

Algunas de sus colaboraciones incluyen: Shakira, Chris Brown, Jennifer Lopez, Selena Gomez, Becky G, Snoop Dogg, Pitbull, Thalia, Maná, Daddy Yankee, Anitta, Ludacris, J Balvin, Bad Bunny, Farruko, y Maluma, entre otros.

El 9 de agosto de 2018 fue proclamado el "Día de Prince Royce" en la ciudad de Nueva York por el Alcalde Bill de Blasio, por sus aportes a la sociedad y por ser un ejemplo a seguir para la juventud. Además, el artista ingresó al Bronx Hall of Fame en el 2017 con una calle que lleva su nombre, convirtiéndose en la figura pública más joven en lograrlo.

Royce fue el segundo artista latino más exitoso de la última década (2010-2020) según el listado Top Latin Artists of the Decade de Billboard. Además su álbum "Soy El Mismo" (2013) quedó entre los 50 Mejores Albumes Latinos de la Década. Su auto-titulado álbum debut es #4 en el listado Top Latin Albums of the Decade (2010s) y tres de sus canciones están en el listado Hot Latin Songs of the Decade, "Darte Un Beso", "Corazón Sin Cara" y "El Verdadero Amor Perdona" x Maná.

Royce estableció un nuevo récord con veintinueve semanas en el #1 en el Billboard Tropical Airplay chart con su exitazo "Carita De Inocente", logro que lo hizo acreedor de un Guinness World Record.

Prince Royce ha ocupado la posición #1 en el listado de fin de año de Billboard, Tropical Airplay Artists por los últimos dos años consecutivos, 2020 y 2021. Su éxito "Carita de Inocente" fue la canción Tropical #1 del 2020 según el listado Tropical Airplay Songs de Billboard.

El autotitulado álbum debut del Royce es 10X Diamante y el artista tiene siete éxitos certificados Diamante por la RIAA (Recording Industry Association of America): "Corazón Sin Cara" (26x Diamante), "Darte Un Beso"" (21x Diamante), "Sensualidad" (19x Diamante), "Deja Vu" (15x Diamante), "El Clavo" (12x Diamante), "Bubalu" (11x Diamante), y "El Amor Que Perdimos" (10x Diamante).

