El club River Plate de Argentina reinventa su Estadio Monumental para una experiencia óptima con AirEngine Wi-Fi 6 de Huawei

Fundado en 1938, el Estadio Monumental es un estadio ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. También es la sede de River Plate, un club deportivo argentino de renombre mundial creado en 1901.

El estadio fue una de las sedes de la Copa Mundial de 1978 que ganó la selección nacional de fútbol de Argentina. En el momento en que se dio a conocer al ganador, los entusiastas fanáticos aplaudieron la victoria de Argentina, y todo el estadio estalló en regocijo por las icónicas franjas celestes y blancas del equipo. Este evento histórico fue el primer momento glorioso para el estadio de 40 años de antigüedad. También significó el comienzo de una seguidilla de campeonatos como de cuento de hadas para la selección nacional de fútbol de Argentina. En las décadas que siguieron a esta victoria, el equipo de fútbol siguió obteniendo un sinfín de triunfos. Por ejemplo, se convirtieron en ganadores de la Copa Mundial de 1986, ganaron la Copa América 14 veces y el Torneo Olímpico de Fútbol dos veces.

Renovación del Estadio Monumental para construir un estadio inteligente

El estadio tiene forma de anillo y el mejor diseño de drenaje de Sudamérica. Además de la principal cancha de fútbol, también cuenta con instalaciones para tenis, baloncesto y muchos otros deportes, así como una sala de teatro, un museo y un estacionamiento mucho más grande que el de la mayoría de los estadios. El recinto fue remodelado por primera vez para ser sede de la Copa Mundial de 1978, y su capacidad se incrementó para albergar a más de 70.000 personas.

Este año, con el fin de ampliar aún más la capacidad del estadio, convertirlo en un recinto líder a nivel mundial y ofrecer una experiencia excelente tanto al público como a los deportistas, River Plate decidió remodelar el estadio, incluyendo la reconstrucción de las pistas atléticas, la renovación del césped y el reacondicionamiento del sistema de refuerzo de sonido. Por supuesto, la mayor preocupación de la remodelación no fue solo la infraestructura del estadio. En el marco del aumento en la demanda de acceso a la red, mensajería instantánea y entretenimiento audiovisual durante los deportes en vivo, la optimización de la conectividad digital en el estadio también fue de suma importancia. Para ofrecer campos deportivos más amplios, una mejor conectividad de red y una experiencia de visualización más cómoda a los atletas y seguidores, Rodolfo D'Onofrio, presidente de River Plate, decidió implementar una variedad de nuevas tecnologías informáticas para convertir al Estadio Monumental en un estadio inteligente del más alto nivel.

Presentamos Wi-Fi 6 de última generación para conectividad de red prémium

En la actualidad, el público ya no solo requiere mejores experiencias de visualización deportiva en los estadios. Más bien, buscan compartir momentos deportivos históricos y sus sentimientos con sus familias y amigos en tiempo real a través de software de comunicación y redes sociales antes y durante los eventos. Según los informes digitales 2020 de We Are Social y Hootsuite, la cantidad de usuarios de telefonía móvil en Argentina ha superado su población total, con una relación de 1,29:1. Además, el tiempo promedio que los usuarios estuvieron en línea fue de 4 horas y 32 minutos por día. Por lo general, las redes de los estadios presentan alta densidad y alta concurrencia. A medida que los seguidores y el personal del estadio presentaron requisitos cada vez más exigentes en la experiencia de acceso a la red, el modo de planificar, implementar, operar y mantener la infraestructura de red se convirtió en el mayor desafío que enfrenta el recinto.

Para encontrar una red Wi-Fi que se adaptara mejor al estadio, River Plate comparó los resultados de las pruebas de red de varios proveedores y finalmente eligió AirEngine Wi-Fi 6 gracias a su rendimiento inigualable. El Estadio Monumental, como cualquier otro recinto de alta densidad, solía enfrentar dificultades en torno a una variedad de problemas de conectividad, como acceso difícil a la red, congestión de datos y rendimiento deficiente del roaming. Para superar estos desafíos, Huawei diseñó una solución de red inalámbrica avanzada y orientada al futuro con la siguiente diferenciación.

Utilización maximizada de la interfaz aérea: Basada en los productos Wi-Fi 6 probados de Huawei y en la tecnología de optimización de interfaz aérea de vanguardia, esta solución posibilita un acceso de red inalámbrico más rápido, estable y fluido. La solución también adopta el algoritmo de programación de horarios líder a nivel mundial, que organiza a los usuarios en función de la duración de la ocupación del canal así como de la prioridad de servicio de cada uno, optimizando el uso de la interfaz aérea y permitiendo que más usuarios accedan simultáneamente a la red sin congelación de fotogramas.

Carga mínima de trabajo en la operación y el mantenimiento de la red: La solución cuenta con un analizador inteligente de redes de campus, iMaster NCE-CampusInsight. El analizador recopila datos de la red en tiempo real, además de aprender el comportamiento de la red e identificar posibles fallas en base al análisis de macrodatos y algoritmos de aprendizaje automático. Además, descubre de manera proactiva el 85 % de los problemas potenciales de la red, lo que minimiza la carga de trabajo en operación y mantenimiento y reduce los costos de mantenimiento de los dispositivos de las TIC.

La red inalámbrica inteligente impulsa la creación de un estadio inteligente internacional

Durante una entrevista televisiva, el presidente D'Onofrio comentó: "Tendremos una red Wi-Fi 6 de alta calidad que emite señales de Wi-Fi a cada rincón del estadio, incluido el hospital, las tiendas de conveniencia y el estacionamiento. Con la inigualable Wi-Fi 6 de Huawei, realmente construiremos un estadio inteligente internacional".

AirEngine Wi-Fi 6 también aporta beneficios más tangibles al club, así como comodidad para los seguidores. Por ejemplo, gracias a la excelente red completamente inalámbrica del estadio, el club puede extender la información promocional a más de 70.000 fanáticos en tiempo real y alentarlos a hacer pedidos en sus teléfonos móviles. Es más, al aprovechar la tecnología AirEngine Wi-Fi 6, el sistema de estacionamiento inteligente del estadio puede indicar a los asistentes los espacios de estacionamiento disponibles y la duración de la estadía en tiempo real. De cara al futuro, River Plate implementará más sistemas y aplicaciones inteligentes impulsados por IoT para ofrecer servicios más convenientes y avanzados para los asistentes y convertir el Estadio Monumental en un verdadero estadio inteligente de clase mundial.

Haga clic aquí para conocer más historias de transformación digital industrial en la página web de Pioneros de IP Inteligente.

