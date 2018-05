El CMC anuncia los nuevos integrantes del Salón de la Fama de 2018

"Nos sentimos honrados de reconocer a estos hombres y mujeres que crearon toda una industria con su previsión y experiencia cultural estratégica", dijo el presidente del CMC, Isaac Mizrahi. "Desde la conducción de agencias hasta la creatividad y la proliferación de medios, cada uno de nuestros nuevos integrantes del Salón de la Fama de 2018 desempeñó un papel vital en la floreciente industria del marketing multicultural de hoy día".

Daisy Expósito-Ulla

Expósito-Ulla, una luminaria en el avance del marketing hispano y multicultural, es presidente y CEO de d expósito & Partners. Antes de fundar su propia agencia hace más de una década, fue presidente de la junta directiva y CEO de The Bravo Group, filial de Young & Rubicam / WPP, agencia que ayudó a lanzar y posteriormente a construir durante su mandato de veinticuatro años. Bajo su supervisión, The Bravo Group se convertiría en la agencia hispana más grande de EE. UU. de todos los tiempos. Como líder visionaria y creativa y socia de muchas respetadas empresas, Daisy ha logrado una carrera transformacional en el desarrollo de marcas intercultural, trabajando con clientes como AT&T, KRAFT Foods, Bank of America, Pfizer y el Censo 2000/2010. Ha sido reconocida como el eje de crecimiento que ayudó a diseñar la dramática evolución del panorama de las comunicaciones no convencionales. Entre sus clientes actuales se encuentran AARP, Amica, McDonald's, US Army, FDA y Tajín. Durante su distinguida carrera, ha recibido numerosos premios creativos y profesionales, como el premio Matrix (NYWICI) y el reconocimiento Great Immigrant: Pride of America de The Carnegie Corporation. Más recientemente, recibió el premio ADCOLOR® Lifetime Achievement Award y su agencia fue nombrada Agencia del Año por la AEF en 2015, una primicia para una agencia multicultural e independiente. Daisy ha sido constantemente reconocida como una de las latinas más influyentes en los Estados Unidos durante su carrera de más de 30 años en el campo de marketing multicultural. Actualmente, se desempeña como miembro de varias juntas directivas de la industria, entre ellas la Advertising Educational Foundation (AEF), las 4 A's y el Nielsen Advisory Board. Es fundadora, ex presidente y ahora miembro del consejo del Culture Marketing Council (anteriormente AHAA). Además, es miembro de la junta directiva del teatro Repertorio Español. Está casada con su socio de negocios Jorge Ulla, reconocido cineasta galardonado. Su hijo Gabriel es un escritor consumado. El 24 de abril de 2018, fue incorporada al Salón de la Fama de la American Advertising Federation y también recibió el premio David Bell por su servicio a la industria publicitaria.

Mónica Lozano y la familia Lozano

Mónica es una de las líderes empresariales hispanas más respetadas de los Estados Unidos, con una trayectoria de treinta años como directivo de importantes organizaciones de medios diversificados. Actualmente presidente de la junta directiva de US Hispanic Media, Inc., la empresa matriz de ImpreMedia LLC, Mónica se jubiló recientemente después de cinco años como directora ejecutiva de ImpreMedia, una de las mayores compañías de medios que presta servicios a las comunidades hispanas de Estados Unidos. Antes de esto, Lozano dirigió la división de publicaciones de la misma compañía y fue editora y directora ejecutiva de La Opinión, el periódico hispano más grande e influyente del país. Se ha desempeñado como presidente del consejo nacional de La Raza, donde ejerció como presidente de la junta directiva. Además, es miembro de la junta de directores de Bank of America, Walt Disney Company, University of Southern California, Weingart Foundation y Rockefeller Foundation. En 2013, completó un mandato de 12 años como regente de University of California, cargo al que regresó en 2014 a petición del Gobernador Jerry Brown. Se desempeñó como miembro del Consejo de Empleo y Competitividad del Presidente Obama, así como de la Junta Asesora de Recuperación Económica del Presidente antes de eso. Ha ganado numerosos premios, incluidos el premio Poder Business Leader, "Ejecutivo de Medios del Año" de la AHAA, "CEO del Año" de la Cámara de Comercio Hispana de EE. UU., premio "Keeper of the American Dream" del National Immigration Forum, premio "Raúl Yzaguirre President's Award" de la NCLR, premio "Hubert H. Humphrey Award" de la National Conference on Civil Rights, y el premio Brillante Award de la National Society of Hispanic MBA's, entre otros. Lozano es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y del Diálogo Interamericano.

Nick Mendoza

Un visionario y uno de los directores creativos más influyentes, Nick comenzó su carrera en publicidad como director de arte en Jay Chiat & Associates. De ahí pasó a Young & Rubicam, donde trabajó en Nueva York, Caracas y Ciudad de México como director creativo para numerosas marcas de renombre, entre ellas Chrysler, Frito Lay, General Foods, Johnson & Johnson y Procter & Gamble. En 1979, Nick y Dick Dillon fundaron Mendoza Dillon & Asociados, que se convertiría en una de las agencias hispanas más grandes de los Estados Unidos. Como socio y director creativo, Nick desarrolló campañas para clientes como Johnson & Johnson, Tylenol, Miller Brewing Co, General Foods, Nissan Motors USA y muchos más. En 1985, Nick vendió sus acciones en MD&A y abrió su propia compañía de producción. Como director, trabajó en decenas de importantes anuncios hispanos para una lista de clientes élite, entre ellos Miller, Wendy's, Ford, Toyota, Volkswagen, McDonald's y Burger King. Nick fue cofundador de Mendoza Dillon Inc., agencia que facturó más de $100 millones y ganó numerosos galardones, incluyendo los premios Clio, Belding, New York Film Festival y Se Habla Español. Actualmente es el CEO de su propia agencia de publicidad en Henderson, Nevada.

Héctor y Norma Orcí

Héctor y Norma Orci habían estado casados 18 años antes de asumir el compromiso final de trabajar juntos. Antes de eso, Héctor había comenzado su carrera en Procter & Gamble Cincinnati, trabajó una temporada en Y&R y en McCann-Erickson, y fue CEO de Doyle Dane Bernbach-México. Una vez que sus hijos comenzaron la escuela, Norma comenzó su carrera en el equipo creativo de Noble & Asociados, la entonces agencia de publicidad más grande de México. Como directora creativa, trabajó en importantes cuentas mexicanas, así como en las cuentas de Noble Newport, atendiendo el mercado hispano de EE. UU.

En 1982, McCann-Erickson les ofreció la oportunidad de trabajar juntos para dirigirse a los latinos de EE. UU. Los Orcí se mudaron a Los Ángeles y así nació La Agencia de McCann-Erickson. En 1986, los Orcí se escindieron y formaron La Agencia de Orcí, conocida hoy día como Orcí Advertising.

Juntos, Héctor y Norma contribuyeron a ser pioneros en el crecimiento y reconocimiento de la industria del marketing hispano en los Estados Unidos, al tiempo que forjaron lazos duraderos entre compañías de la lista Fortune 500 y la comunidad hispana. La visión creativa de Norma de "Share of Heart®" ha establecido sólidas relaciones entre los consumidores latinos y algunas de las marcas estadounidenses más queridas, reflejando siempre una imagen auténtica y positiva de los latinos y mostrando cómo la marca se ajusta a sus vidas y las mejora.

Los Orcí fueron fundamentales en la formación del Cultural Marketing Council (CMC / ahaa), la primera y más influyente organización comercial de la industria. Héctor fue elegido su primer presidente y ahora se desempeña como miembro vitalicio de la junta directiva. Entre los aspectos más destacados de los muchos reconocimientos otorgados a Héctor y Norma están el premio a la Responsabilidad Corporativa de MALDEF, el premio al Logro de Diversidad de la American Advertising Federation y el premio a los Filántropos del Año de la New American Alliance. Durante más de 17 años, los Orcí y sus colegas impartieron un curso de extensión en UCLA sobre la publicidad efectiva para el consumidor latino. A través del programa de embajadores de la Advertising Educational Foundation (AEF), Héctor y Norma han dado conferencias en universidades de todo el país. También formaban parte de la facultad del National Hispanic Corporate Council Institute (NHCCI), ayudando al mundo empresarial estadounidense a comprender, valorar y servir mejor a la comunidad latina.

A lo largo de los años, el trabajo de los Orcí para Honda, Disneyland, Verizon, Dole y docenas de otras marcas muy queridas, ha ayudado a elevar el nivel de la comunicación dirigida a los latinos de EE. UU., ganándoles muchos premios y una gran cuota de mercado latino para sus clientes.

Separados y / o conjuntamente, Héctor y Norma han servido en las juntas directivas de AAF, AHAA, New America Alliance, MALDEF, ProAmérica Bank y The Southern California Children's Bureau. Actualmente se desempeñan en los consejos de la Academy for Arts and Enterprise (LAAAE) y The Hispanic Communications Network.

Acerca de la CMC

Fundada en 1996 como la Association of Hispanic Advertising Agencies (Asociación de Agencias de Publicidad Hispanas), el Culture Marketing Council: The Voice of Hispanic Marketing es la organización nacional de comercio para todas las compañías de marketing, comunicaciones y medios con experiencia cultural confiable.

