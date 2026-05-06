El comediante y veterano de la Marina Tim Wilkins anuncia su candidatura al Congreso en el 11 .º distrito de Florida

WINTER GARDEN, Florida, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Tim Wilkins, comediante profesional, veterano del Cuerpo de Marines de EE. UU., empresario y servidor comunitario de 30 años, anunció hoy su candidatura para el Congreso de EE. UU. en el 11 .º Distrito Congresional de Florida.

Wilkins, un comediante que ha trabajado durante décadas en el escenario, también aporta experiencia en el mundo real como director financiero, cofundador de la escuela y entrenador de jóvenes. Es un récord que contrasta fuertemente con los políticos de carrera que han dominado Washington, y Wilkins no tiene miedo de decirlo con un remate.

"Hay muchos problemas sin resolver en DC, pero seguimos enviando a las mismas personas año tras año. Es hora de tener energía fresca e ideas frescas de alguien que haya lidiado recientemente con estos problemas. He hecho nóminas, llevado uniforme, contado algunos chistes y luchado por mi comunidad durante tres décadas. Eso es lo que se merece el FL-11 en Washington ". — Tim Wilkins

Tim y su esposa Amber son impulsados por la fe y el servicio. Cuando el hijo de Amber fue diagnosticado con cáncer pediátrico, fundó una organización benéfica que ayuda a las familias de todo el país a acceder a ensayos clínicos que salvan vidas, trabajo que contribuyó a un ensayo innovador que aún beneficia a los pacientes en la actualidad. Durante los últimos 20 años, la tutoría de jóvenes se ha convertido en su forma de vida.

Prioridades clave para FL-11:

Reducir el desperdicio y el fraude para ofrecer una reducción del impuesto sobre la renta del 3–5 %: "una reducción de impuestos es un aumento salarial"

Asegurar la frontera y hacer cumplir la ley de inmigración para proteger a los trabajadores estadounidenses

Derogar y reemplazar la aca con una verdadera reforma de salud basada en el mercado

Lucha por un precio de medicamentos recetados transparente y justo para todos los estadounidenses

Proteger los derechos de los padres y poner fin al adoctrinamiento político en las aulas

Defender a los agricultores, ganaderos, veteranos y personas mayores de Florida

Acerca de Tim Wilkins para el Congreso: Tim Wilkins es un candidato republicano para el Congreso de los Estados Unidos en el 11º Distrito Congresional de Florida, y sí, es el comediante. Obtenga más información en TimWilkinsForCongress.com o envíe un correo electrónico a [email protected].

FUENTE Tim Wilkins for Congress