El concurso fotográfico @GoParks: 11 momentos que expandirán tu lista de cosas que hacer

WASHINGTON, 30 de mayo de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Una cautivante noche estrellada en el Parque Nacional de Acadia es el ganador del gran premio del concurso fotográfico de 2017 Share the Experience (Comparte la experiencia), presentado por la Fundación de Parques Nacionales, el socio sin fines de lucro oficial del Servicio de Parques Nacionales. Capturada por Manish Mamtani de Peabody, Massachusetts, esta imagen aparecerá en el Pase para Parques Nacionales y Tierras Recreacionales Federales. Para ver la colección completa de las fotos ganadoras, accede el blog de la Fundación de Parques Nacionales hoy.

Experimenta el comunicado de prensa multicanal interactivo aquí: https://www.multivu.com/players/Spanish/7588557-national-park-foundation-share-the-experience-photo-contest/

Este concurso anual invita a los fotógrafos aficionados a presentar sus vistas, momentos y aventuras favoritos de los parques nacionales y tierras públicas de los Estados Unidos. El concurso fotográfico Share the Experience de 2018 está aceptando aportaciones fotográficas hasta el 31 de diciembre.

"El concurso de fotografía Share the Experience inspira a las personas a explorar las diversas tierras públicas del país", dijo Will Shafroth, presidente de la Fundación de Parques Nacionales. "Una vez que las personas descubran estos tesoros increíbles para sí mismas, se espera que se emocionen y los apoyen también".

El gran premio para la imagen ganadora es $10,000, seguido por $5,000 y $3,000 para el segundo y tercer lugar. Los ganadores también reciben productos para actividades al aire libre proporcionados por Celestron y Osprey Packs, paquetes de hotel cortesía de Historic Hotels of America®, y un Pase para Parques Nacionales y Tierras Recreacionales Federales anual.

"Siempre he sido muy aficionado de los parques nacionales de los Estados Unidos", dijo Manish Mamtani, que tomó la foto ganadora durante una visita al Parque Nacional de Acadia con su esposa el verano pasado. "Me encanta cómo se preserva la belleza y las áreas silvestres en los parques. Siempre siento una conexión con la naturaleza en los parques nacionales. Mi amor por el cielo nocturno es la razón por la que me aventuré a explorar la fotografía celestial. Caminando bajo un cielo nocturno no solo satisfice mi apetito por la aventura, sino que me hace valorar mi existencia entre los miles de millones de galaxias, donde nuestro planeta no es más que un punto minúsculo. Algunos de los parques nacionales como Valle de la Muerte, Big Bend, Puentes Naturales, Acadia y Arches ofrecen los cielos nocturnos más oscuros".

Una fotografía de Kristy Burns de Livingston, Texas, del Monumento Nacional Fort Union ganó el segundo lugar.

El tercer lugar lo ganó Dorrie Henderson de Lafayette, Indiana, por su foto del Bosque Nacional Coconino.

Se conceden premios para los favoritos de los aficionados y los ganadores de las siguientes seis categorías:

Aventura y recreación al aire libre

Histórico y cultural

Escénico: estaciones y paisajes

Familia, amistades y diversión

Vida silvestre

Cielos nocturnos

Se recibieron más de 16,000 fotos para el concurso, que comenzó el 4 de mayo de 2017 y terminó el 31 de diciembre de 2017.

El concurso fotográfico Share the Experience de 2018 es presentado por la Fundación de Parques Nacionales en asociación con el Servicio de Parques Nacionales, la Oficina de Administración de Tierras, la Oficina de Recuperación de Tierras, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y Recreation.gov. Share the Experience es el concurso fotográfico oficial de los parques nacionales y tierras recreacionales federales de los Estados Unidos que hace alarde de los más de 500 millones de acres de tierras federales y recibe aportaciones fotográficas de todos los Estados Unidos. Para una lista completa de los premios y las reglas, o para presentar una foto, visite www.sharetheexperience.org. También puede seguir @GoParks en Instagram para obtener inspiración fotográfica.

Share the Experience es un excelente ejemplo de las innumerables maneras que hay para #EncuentraTuParque. Lanzado en marzo de 2015, Encuentra Tu Parque/Find Your Park inspira a las personas de todos los orígenes a conectar con, celebrar y apoyar los parques nacionales y programas comunitarios de los Estados Unidos. #EncuentraTuParque invita a las personas a descubrir y compartir sus propias conexiones singulares a los paisajes naturales del país, cultura vibrante y rica historia.

ACERCA DE LA FUNDACIÓN DE PARQUES NACIONALES

La Fundación de Parques Nacionales, que celebra su 50º aniversario, es la organización benéfica oficial de los parques nacionales de los Estados Unidos y socio sin fines de lucro del Servicio de Parques Nacionales. Constituida por el Congreso en 1967, la Fundación de Parques Nacionales recauda fondos privados para ayudar a PROTEGER más de 84 millones de acres de parques nacionales a través de la observación crítica y los esfuerzos de preservación, CONECTAR a todos los estadounidenses con sus paisajes naturales incomparables, cultura vibrante y rica historia, e INVOLUCRAR a la próxima generación de gestores de parques. En 2016, para conmemorar el 100º aniversario del Servicio de Parques Nacionales, la fundación lanzó la Campaña Centenaria para los Parques Nacionales de los Estados Unidos, una campaña integral de recaudación de fondos para fortalecer y mejorar el futuro de estos tesoros nacionales durante los próximos cien años. Conoce más y únete a la comunidad de parques nacionales en www.nationalparks.org.

CONTACTO DE MEDIOS: Alanna Sobel

202-796-2538

asobel@nationalparks.org

FUENTE National Park Foundation

SOURCE National Park Foundation

