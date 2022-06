El congreso mundial sobre movilidad sostenible Global Mobility Call arranca en Madrid

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha señalado que Global Mobility Call "aspira a convertirse en el primer referente de la movilidad del futuro", en un momento en el que es imprescindible "compartir ideas y experiencias de cara a una movilidad sostenible que nos permita afrontar el colosal reto que supone el cambio climático y que requiere del esfuerzo de todos".

El presidente de IFEMA MADRID, José Vicente de los Mozos, señaló que el objetivo de Global Mobility Call es "convertirse en el evento de referencia mundial en movilidad sostenible" y "la máxima plataforma empresarial para los proyectos que transformarán la movilidad sostenible" impulsando la unión de iniciativas entre todos los sectores, instituciones, organismos reguladores, empresas, pymes y emprendedores.

Juan José Lillo, cofundador de Smobhub, ha recordado que "los nuevos hábitos sociales y la digitalización han cuadruplicado el movimiento de personas y mercancías a nivel global", acelerando la transformación del transporte, un sector que está en el punto de mira por la necesidad de alcanzar los objetivos nacionales de descarbonización del Acuerdo Climático de París. "En Global Mobility Call, hemos creado una agenda que enfatiza la palabra Call en su nombre, que es una llamada a la acción", dijo.

El encuentro, que se celebra en un momento clave de la recuperación post-pandémica y en plena crisis energética, impulsará el debate sobre la movilidad sostenible como la gran palanca de cambio de la nueva economía, reuniendo a grandes empresas, corporaciones y multinacionales de los sectores industriales activos en el desarrollo de la movilidad sostenible. Algunas de las empresas presentes son Bolt, Cabify, Europcar Mobility Group, Iberia, Renfe, Adif, Grupo Renault - Mobilize, Etra, Indra, Net4things, Accenture, Deloitte, EY, y McKinsey & Company; Iberdrola, Repsol y ProLogium; Santander Consumer Finance o Mapfre.

El fuerte apoyo institucional viene de la mano del Rey Felipe VI de España, que preside el comité de honor del Congreso; del Gobierno de España, con la participación del presidente Pedro Sánchez y las ministras de Transporte y Movilidad, Raquel Sánchez, y de Transición Ecológica, Teresa Ribera, así como de representantes institucionales internacionales como Adina Valean, comisaria de Transportes de la Comisión Europea; Young Tae Kim, Presidente de la ITF; Eric-Mark Huitema, Presidente de ACEA; Patrick Mallejaq, Secretario General de PIARC; y representantes de POLIS, WWF, OMS y BID.

También participarán Michio Kaku, Uri Levine, Jeffrey Sachs y Carlo Ratti, así como algunos de los mejores proyectos europeos e internacionales de colaboración público-privada en el contexto del Plan Europeo de Recuperación, como PAsCAL, Gaia-X, One Planet Cities, SMarta, 5G-MOBIX EU, y grandes investigaciones como AIL: Automotive Innovation Lab", Renewables Now, Center for Future Mobility y es.movilidad.

Global Mobility Call se organiza en torno a los principales retos de la movilidad: Nueva Planificación Urbana, Desarrollo Económico y Regulación, Transporte Sostenible, Tecnología, Datos e Innovación, y Sociedad del Futuro, que integra tres grandes movimientos con impacto en la sociedad: New Generation, Rural Challenge y New Economy. Además, también habrá un foro dedicado a América Latina.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1706777/Global_Mobility_Call_Logo.jpg

Image - https://mma.prnewswire.com/media/1839622/Global_Mobility_Call.jpg

SOURCE Global Mobility Call