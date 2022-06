Le congrès mondial sur la mobilité durable, GLOBAL MOBILITY CALL, a ouvert aujourd'hui à Madrid

L'Espagne s'est engagée à mener la course mondiale à la mobilité durable en réunissant tous les secteurs économiques et toutes les institutions en pointe dans la transformation de la mobilité. Tel est l'objectif du Global Mobility Call, le congrès mondial sur la mobilité durable organisé par IFEMA MADRID et Smobhub, et parrainé par le Ministère Espagnol des Transports, de la Mobilité et de l'Urbanisme, qui se tient à Madrid jusqu'au 16 juin.

La Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Urbanisme, Raquel Sánchez, a déclaré que le Global Mobility Call " est en passe de devenir l'évènement mondial de référence pour la mobilité durable", à un moment où il est essentiel " de partager des idées et des expériences en vue d'une mobilité durable qui nous permettra de faire face au défi colossal posé par le changement climatique et qui requiert les efforts de tous ".

Le président de IFEMA MADRID, José Vicente de los Mozos, a déclaré que l'objectif de Global Mobility Call est "d'être l'événement mondial de référence en matière de mobilité durable" et "la principale plate-forme d'affaires pour les projets qui transformeront la mobilité durable", en encourageant les initiatives conjointes entre tous les secteurs, les institutions, les régulateurs, les entreprises, les PME et les entrepreneurs.

Juan José Lillo, cofondateur de Smobhub, a rappelé que "les nouvelles habitudes sociales et la numérisation ont quadruplé les mouvements de personnes et de marchandises dans le monde", accélérant la transformation des transports, un secteur qui est sous les feux des projecteurs en raison de la nécessité d'atteindre les objectifs nationaux de décarbonisation dans le cadre de l'Accord de Paris sur le climat. "Au Global Mobility Call, nous avons créé un agenda qui met l'accent sur le mot Call dans son nom, c'est un appel à l'action", a-t-il déclaré.

Le congrès, qui se tient à un moment clé de la reprise post-pandémique et au milieu d'une crise énergétique, fera avancer le débat sur la mobilité durable en tant que levier majeur de changement dans la nouvelle économie, en réunissant de grandes entreprises, des sociétés et des multinationales des secteurs industriels actifs dans le développement de la mobilité durable. Parmi les entreprises présentes, citons Bolt, Cabify, Europcar Mobility Group, Iberia, Renfe, Adif, Groupe Renault - Mobilize, Etra, Indra, Net4things, Accenture, Deloitte, EY et McKinsey & Company ; Iberdrola, Repsol et ProLogium ; Santander Consumer Finance ou Mapfre.

Un fort soutien institutionnel provient du roi Felipe d'Espagne, qui préside le comité d'honneur du congrès, du gouvernement espagnol, avec la participation du Président Pedro Sánchez et des Ministres des Transports et de la Mobilité, Raquel Sánchez, et de la Transition Écologique, Teresa Ribera, ainsi que de représentants institutionnels internationaux comme Adina Valean, Commissaire aux Transports de la Commission européenne ; Young Tae Kim, Président de l'ITF ; Eric-Mark Huitema, Président de l'ACEA ; Patrick Mallejaq, Secrétaire Général de l'AIPR ; et des représentants de POLIS, WWF, OMS et BID.

Michio Kaku, Uri Levine, Jeffrey Sachs, Carlo Ratti, seront présents, ainsi que certains des meilleurs projets de collaboration public-privé européens et internationaux dans le cadre du plan de relance européen, tels que PAsCAL, Gaia-X, One Planet Cities, SMarta, 5G-MOBIX EU, et des recherches majeures comme AIL : Automotive Innovation Lab", Renewables Now, Center for Future Mobility et es.movilidad.

Le Global Mobility Call est organisé autour des principaux défis de la mobilité : Nouvel Urbanisme, Développement Économique et Réglementation, Transport Durable, Tech, Data et Innovation, et Société Future, qui intègrent trois grands mouvements ayant un impact sur la société : Nouvelle Génération, Défi Rural, et Nouvelle Économie. Par ailleurs, un forum sera également consacré à l'Amérique latine.

Image - https://mma.prnewswire.com/media/1839622/Global_Mobility_Call.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1706777/Global_Mobility_Call_Logo.jpg

SOURCE Global Mobility Call