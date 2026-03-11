El Consejo de Educación Tributaria de California advierte a los contribuyentes sobre estafas comunes de reembolso de impuestos

CTEC advierte contra las formas más comunes en que los estafadores roban los reembolsos de los contribuyentes.

SACRAMENTO, California, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La temporada de impuestos no se trata solo de reunir documentación, sino que también es un momento en que los estafadores son especialmente activos y se dirigen a los contribuyentes desprevenidos.

"Mucha gente no sabe que a los preparadores de impuestos no se les permite cobrar una tarifa basada en el tamaño de su reembolso", dijo Fernando Angell, presidente del Consejo de Educación Tributaria de California (CTEC), la organización sin fines de lucro con mandato estatal que supervisa a aproximadamente 40,000 preparadores de impuestos. "También es importante que te mantengas alejado de los anuncios que garantizan reembolsos de impuestos. Ningún preparador legítimo puede prometer un reembolso antes de revisar tu información".

Angell enfatiza que la mejor manera de maximizar su reembolso y evitar problemas con el IRS es trabajar con un preparador de impuestos que esté debidamente capacitado y al día con las leyes fiscales. En California, cualquier persona que prepare declaraciones de impuestos por una tarifa debe ser un abogado, un contador público certificado (CPA), un preparador de impuestos registrado en CTEC (CRTP) o un agente inscrito (EA).

A pesar de estos requisitos, algunos preparadores "fantasmas" continúan operando ilegalmente, a menudo tomando el dinero de los clientes y desapareciendo.

"Estos estafadores son difíciles de rastrear porque desaparecen después de recibir el pago", dijo Lester Crawford, miembro de la junta de CRTP y CTEC. "Cada año, escuchamos a personas que nunca vuelven a ver su reembolso o al preparador".

Tres datos clave para proteger su reembolso:

Tu reembolso siempre debe ir directamente a ti. Nunca permita que un preparador deposite su reembolso en su propia cuenta bancaria.





Las tarifas deben basarse en la complejidad de tu devolución, no en el tamaño de tu reembolso. Evite a cualquier persona que cobre un porcentaje de su reembolso como su tarifa.





Ten cuidado con los reembolsos "garantizados". Ningún preparador acreditado te prometerá un reembolso antes de revisar tu información; solo se asegurará de que recibas lo que te corresponde según la ley.

El CTEC protege a los contribuyentes del fraude y de los preparadores no calificados. Para obtener más información o denunciar a los preparadores de impuestos no registrados, visite ctec.org. Escuche podcasts útiles en taxpayerbeware.org y en español en contribuyentecuidese.org.

