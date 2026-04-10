Expertos fiscales advierten sobre estafas de "preparador fantasma" a medida que se acerca la fecha límite de presentación

A medida que se acerca la fecha límite del 15 de abril, el CTEC advierte contra los preparadores de impuestos no verificados

SACRAMENTO, California, 10 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los expertos en protección al consumidor advierten a los contribuyentes sobre una amenaza creciente: los llamados "preparadores fantasmas", personas que preparan declaraciones de impuestos por una tarifa pero se niegan a firmarlas.

Estos preparadores a menudo prometen reembolsos inusualmente grandes y bajos costos iniciales. Sin embargo, una vez que se presenta la declaración y se cobra el pago, desaparecen, dejando a los contribuyentes responsables de cualquier error, sanción o auditoría.

"Los preparadores fantasmas evitan intencionalmente firmar declaraciones para escapar de la responsabilidad", dijo Fernando Angell, presidente del Consejo de Educación Tributaria de California (CTEC). "No es solo poco ético, es ilegal. Y pone en riesgo directo a los contribuyentes ".

Los profesionales de impuestos dicen que estos esquemas se están extendiendo a través del boca a boca, las redes sociales y las redes informales. Las tácticas comunes incluyen presentar declaraciones marcadas como "autopreparadas", omitir la información requerida del preparador o proporcionar a los clientes una versión de una declaración mientras presentan una diferente a las autoridades fiscales.

"Son difíciles de rastrear porque deliberadamente no dejan rastro de papel", dijo Lester Crawford, miembro de la junta de CTEC. "Muchos contribuyentes no se dan cuenta de que algo está mal hasta que es demasiado tarde".

Las banderas rojas a tener en cuenta incluyen:

Un preparador que se niega a firmar su declaración

Solicitudes de pagos en efectivo sin documentación

Promesas de reembolsos inusualmente grandes

Dirigir tu reembolso a una cuenta de terceros

Los expertos en impuestos enfatizan que cualquier persona pagada para preparar una declaración debe incluir su información de identificación. Los preparadores legítimos incluyen contadores públicos certificados (CPA), abogados, agentes inscritos en el IRS y profesionales acreditados en estados con programas de supervisión como California.

CTEC, que supervisa a aproximadamente 40,000 preparadores de impuestos registrados, insta a los contribuyentes a verificar las credenciales antes de compartir información financiera confidencial. Para obtener más consejos, visite CTEC.org.

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FUENTE California Tax Education Council (CTEC)