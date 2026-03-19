El Coro del Tabernáculo celebra el 250 aniversario de los Estados Unidos con música especial y la palabra hablada con Andy Reid

SALT LAKE CITY, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El domingo 5 de julio de 2026, el Coro y la Orquesta del Tabernáculo en la Manzana del Templo conmemorarán el 250aniversario de los Estados Unidos con una transmisión especial de Música y la Palabra Hablada. El entrenador en jefe de los Kansas City Chiefs, Andy Reid, se unirá al coro como narrador invitado para el programa histórico.

Reid, tres veces campeón del Super Bowl y uno de los entrenadores más respetados en la historia de la NFL, reflexionará sobre los principios de unidad, perseverancia y fe que han dado forma a la historia estadounidense.

Reid dijo: "Pasé más de una década justo al final de Independence Hall, donde nuestros Padres Fundadores escribieron la Declaración de Independencia. Eran el equipo definitivo: enfrentaban la adversidad, mantenían el rumbo y construían algo que ha perdurado durante 250 años. Me siento honrado de unirme al Coro del Tabernáculo en la Manzana del Templo para celebrar el nacimiento de nuestra nación en un lugar que refleja el mismo espíritu de unidad y fe ".

Con casi 180 años de antigüedad, el Coro del Tabernáculo en la Manzana del Templo se ha presentado en lugares de renombre en todo el mundo, incluidos los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City y múltiples inauguraciones presidenciales de EE. UU. El presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, se refirió una vez al conjunto como "Coro de Estados Unidos".

En 2003, el Coro fue galardonado con la Medalla Nacional de las Artes por el presidente George W. Bush por sus "extraordinarias contribuciones a la música y el arte del canto coral; por el amplio alcance e impacto de su música; y por inspirar al público de todo el mundo".

El presidente del coro, Michael O. Leavitt, dijo: "El Coro del Tabernáculo en la Manzana del Templo presta su voz para celebrar la libertad de religión proclamada al mundo en la Declaración de Independencia hace 250 años".

El programa emblemático del coro, Music & the Spoken Word, se emitió por primera vez el 15 de julio de 1929, poco antes de la Gran Depresión. Se ha transmitido todas las semanas desde entonces, compartiendo música y mensajes de esperanza, paz e inspiración con el público de todo el mundo. Más de 12 millones de personas en más de 50 países escuchan cada semana a través de la radio, la televisión y la transmisión en línea.

En reconocimiento al aniversario histórico, Music & the Spoken Word se presentará en vivo dos veces el domingo 5 de julio. Los programas se transmitirán en vivo a las 9:30 a.m. MDT y de nuevo a las 11:00 a. m., MDT y se puede ver o escuchar en televisión, radio y en el canal de YouTube del Coro.

Las transmisiones de música y la Palabra Hablada continuarán originándose desde el Tabernáculo de Salt Lake en la Manzana del Templo en Salt Lake City hasta 2027. Se necesitarán boletos para asistir a la transmisión del 5 de julio en persona. La información sobre cómo registrarse y obtener boletos se publicará más adelante.

FUENTE The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints