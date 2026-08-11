El crecimiento de la IA revela un problema oculto: el contenido empresarial obsoleto y sin gestionar

- El crecimiento de la IA revela un problema oculto que supone 4,63 billones de dólares: el contenido empresarial obsoleto y sin gestionar

El coste de la deuda de contenidos es mayor que el PIB de Japón, la cuarta economía más grande del mundo

NUEVA YORK, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Un nuevo estudio de Storyblok, en colaboración con FT Longitude (parte de The Financial Times), revela el verdadero coste de la deuda de contenido: contenido obsoleto, mal estructurado, no optimizado para la búsqueda ni para la detección mediante IA, y difícil de actualizar y publicar de forma eficiente. Según una encuesta realizada a organizaciones con al menos 1.000 millones de dólares en ingresos anuales globales, la deuda de contenido está costando a las empresas 4,63 billones de dólares en todo el mundo, en función del gasto destinado a solucionarla y de los ingresos que corren riesgo debido a ella.

Content debt video Speed Speed

La búsqueda mediante IA empeoró aún más un problema que ya era grave

La deuda de contenido siempre ha estado presente en las búsquedas de Google, pero las empresas la ignoraban porque no percibían su impacto. Ahora que la IA utiliza ese contenido obsoleto en sus respuestas, muchas marcas están siendo mal representadas o directamente excluidas.

El impacto empresarial de la deuda de contenido es significativo:

663,4 millones de dólares: deuda promedio por contenido por empresa encuestada

5,9%: ingresos anuales promedio en riesgo debido a la deuda por contenido

4,8 millones de dólares: cantidad promedio invertida en solucionar la deuda por contenido (34% del gasto total en contenido)

105,4: horas promedio dedicadas semanalmente al mantenimiento del contenido existente

Los ejecutivos se dan cuenta de que tienen un problema de contenido

Tras décadas permitiendo que las inconsistencias de marca se propagaran en línea, los ejecutivos comprenden que sus malos hábitos en materia de contenido deben cambiar ahora.

El 89% afirmó que mejorar la calidad, la estructura y la gobernanza de su contenido aportaría un valor empresarial cuantificable a su organización.

El 78% indicó que su organización gestiona más contenido digital del que puede mantener de forma realista preciso, relevante y actualizado.

El 69% señaló que el contenido obsoleto o inconsistente dificulta que los clientes encuentren, confíen o actúen en función de la información.

El 69% destacó que la falta de visibilidad de su contenido supone un riesgo de cumplimiento normativo para su organización.

El 67% comentó que la mala calidad o estructura del contenido está debilitando su visibilidad en los resultados de búsqueda y en el descubrimiento impulsado por IA.

La deuda de contenido es un problema técnico que se puede resolver

El 69% de los ejecutivos coinciden en que mejorar su estrategia de contenido es más un desafío técnico que creativo, lo que sugiere que los equipos se ven limitados por su CMS y su infraestructura tecnológica, no por sus capacidades. Quienes tienen mayor confianza en su contenido son menos propensos a que sus sistemas y flujos de trabajo limiten su capacidad de respuesta (38% frente a 59%) y más propensos a superar sus objetivos financieros (64% frente a 46%) que quienes tienen menor confianza en su contenido.

Dominik Angerer, consejero delegado y cofundador de Storyblok, afirmó: "Durante décadas, publicar la mayor cantidad de contenido posible, con la esperanza de que se posicione bien en los resultados de búsqueda, y dejar que el contenido y las plataformas se deterioren ha sido una estrategia comercial. En su momento, resultaba gratificante, como endeudarse con una tarjeta de crédito con un montón de compras impulsivas sin pensar en el verdadero coste de la deuda. Pero ahora la IA ha puesto al descubierto la magnitud del problema y ya no se puede ignorar. La factura está vencida".

"Del mismo modo que los consumidores necesitan elaborar un plan para saldar sus deudas, las marcas necesitan un plan de recuperación de la deuda de contenido que les ayude a eliminar la deuda tecnológica y de contenido que supone una carga para su negocio. El hecho de que ya estén invirtiendo tanto tiempo y dinero en el mantenimiento del contenido y que esto no reduzca significativamente los efectos generales de la deuda de contenido demuestra que lo que están haciendo no funciona".

"Las empresas que auditan todo su contenido, implementan nuevas formas de gestionarlo y miden los resultados tendrán la certeza de que su contenido es preciso, está optimizado, es visible y genera ingresos en IA y en todos los canales que les resultan importantes".

Los resultados de la investigación se basan en una encuesta realizada a 550 altos directivos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Australia y los Países Bajos, entre el 16 de mayo y el 8 de junio de 2026. Los encuestados trabajaban en organizaciones con ingresos globales anuales de al menos 1.000 millones de dólares, o su equivalente en moneda local, y con al menos 1.000 empleados a nivel mundial. Sus organizaciones operaban en uno de los siguientes sectores: comercio electrónico, educación, finanzas, manufactura, comercio minorista o tecnología.

Recursos

Descargue el informe de investigación elaborado en colaboración con FT Longitude - Content Debt: A $4.63 Trillion Business Liability : https://www.storyblok.com/lp/ft-longitude-content-debt-report

: https://www.storyblok.com/lp/ft-longitude-content-debt-report Utilice esta calculadora para descubrir el coste total de su deuda de contenido: https://www.storyblok.com/lp/content-debt-calculator

Descargue el Plan de Recuperación de Deuda de Contenido para aprender cómo eliminar la deuda de contenido y ganar confianza en el contenido:https://www.storyblok.com/lp/content-debt-recovery-plan

Regístrese para asistir a JoyConf y obtener más información sobre Content Confidence : https://www.storyblok.com/joyconf

: https://www.storyblok.com/joyconf Obtenga más información sobre Storyblok: https://www.storyblok.com

Vea estudios de caso: https://www.storyblok.com/case-studies

Vea el kit de prensa de Storyblok: https://www.storyblok.com/press

Siga a Storyblok en LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/storyblok

Acerca de Storyblok

Storyblok es un CMS headless que permite a los profesionales del marketing y a los desarrolladores crear con entusiasmo y publicar con confianza. Te permite ofrecer contenido estructurado y coherente en todas partes: sitios web, aplicaciones, búsquedas con IA y mucho más.

Marcas legendarias como Virgin Media O2, Oatly y TomTom utilizan Storyblok para lograr un mayor impacto en el mercado, y de forma más rápida.

Contacto de prensa

Brandon Watts

Director de Relaciones Públicas y Comunicaciones

[email protected]