La croissance de l'IA met en lumière un problème caché d'une valeur de 4 630 milliards de dollars : le contenu d'entreprise obsolète et non géré

Le coût de la dette de contenu est supérieur au PIB du Japon, quatrième économie mondiale.

NEW YORK, 11 août 2026 /PRNewswire/ -- Une nouvelle étude de Storyblok, en collaboration avec FT Longitude (filiale du Financial Times), révèle le coût réel de la dette de contenu : un contenu obsolète, mal structuré, non optimisé pour le référencement naturel ou la découverte par l'IA, et difficile à mettre à jour et à publier efficacement. Selon une enquête menée auprès d'organisations dont le chiffre d'affaires mondial annuel s'élève à au moins 1 milliard de dollars, la « dette de contenu » coûte aux entreprises 4 630 milliards de dollars à l'échelle mondiale, si l'on tient compte des dépenses consacrées à sa résorption et des pertes de chiffre d'affaires qu'elle entraîne.

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La recherche par IA a aggravé un problème déjà grave

La « dette de contenu » a toujours été reléguée au second plan dans les résultats de recherche Google, mais les entreprises n'y prêtaient pas attention car elles n'en ressentaient pas les conséquences. À présent que l'IA utilise ces informations obsolètes dans ses réponses, de nombreuses marques sont soit présentées de manière erronée, soit totalement ignorées.

L'impact de la dette de contenu sur les entreprises est considérable :

663,4 millions de dollars – dette de contenu moyenne par entreprise participant à l'enquête

5,9 % – chiffre d'affaires annuel moyen exposé au risque lié à la dette de contenu

4,8 millions de dollars – montant moyen consacré à la résorption de la dette de contenu (34 % du budget total alloué au contenu)

105,4 – nombre moyen d'heures consacrées chaque semaine à la maintenance du contenu existant

Les dirigeants prennent conscience qu'ils ont un problème de contenu

Après avoir laissé les incohérences liées à leur image de marque se propager sur Internet pendant des décennies, les dirigeants comprennent à présent qu'ils doivent changer leurs mauvaises habitudes en matière de contenu.

89 %d'entre eux déclarent que l'amélioration de la qualité, de la structure et de la gouvernance de leur contenu apporterait une valeur ajoutée mesurable à leur entreprise.

78 % déclarent que leur organisation gère plus de contenus numériques qu'elle ne peut, de manière réaliste, en garantir l'exactitude, la pertinence et l'actualité.

69 % déclarent que des contenus obsolètes ou incohérents empêchent les clients de trouver leurs informations, de s'y fier, ou d'agir sur la base de celles-ci.

69 % déclarent que le manque de visibilité dont ils disposent sur leurs contenus constitue un risque en matière de conformité pour leur organisation.

67 % déclarent que la mauvaise qualité ou la mauvaise structure de leur contenu nuit à leur visibilité dans les résultats de recherche et dans les systèmes de découverte basés sur l'IA.

La dette de contenu est un problème technique qui peut être résolu

69 % des dirigeants s'accordent à dire que l'amélioration de leur stratégie de contenu relève davantage d'un défi technique que d'un défi créatif, ce qui laisse penser que ce sont leur CMS et leur infrastructure technique qui freinent les équipes, et non leurs compétences. Les entreprises qui affichent le plus haut niveau de confiance en matière de contenu sont moins susceptibles de voir leurs systèmes et leurs processus limiter leur réactivité (38 % contre 59 %) et plus susceptibles de dépasser leurs objectifs financiers (64 % contre 46 %) que celles dont le niveau de confiance en matière de contenu est plus faible.

Dominik Angerer, PDG et cofondateur de Storyblok, a déclaré : « Depuis des dizaines d'années, la stratégie commerciale consiste à publier autant de contenu que possible, en espérant qu'il soit bien référencé dans les moteurs de recherche, puis à laisser ce contenu et ces plateformes se dégrader. Sur le moment, ça fait du bien, un peu comme quand on fait exploser le plafond de sa carte de crédit avec une série d'achats impulsifs sans se soucier du coût réel de la dette. Mais aujourd'hui l'IA a mis en lumière l'ampleur du problème, qui ne peut plus être ignoré. La facture est en retard de paiement ».

« Tout comme les consommateurs doivent élaborer un plan pour rembourser leurs dettes, les marques ont besoin d'un plan de résorption de leur dette de contenu qui les aide à éliminer la dette de contenu et de technologie, qui pèse sur leur entreprise. Le fait qu'ils consacrent déjà autant de temps et d'argent à la maintenance du contenu sans que cela ne réduise de manière significative l'impact global de la dette de contenu prouve que leur approche ne fonctionne pas. »

« Les entreprises qui vérifient l'ensemble de leur contenu, mettent en place de nouvelles méthodes pour le gérer et en mesurent les résultats auront l'assurance que leur contenu est exact, optimisé, visible et qu'il génère du chiffre d'affaires dans le domaine de l'IA et sur tous les canaux qui comptent pour elles. »

Les résultats de cette étude s'appuient sur une enquête menée auprès de 550 cadres supérieurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux Pays-Bas, entre le 16 mai et le 8 juin 2026. Les personnes interrogées travaillaient dans des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel mondial s'élevait à au moins 1 milliard de dollars, ou l'équivalent en monnaie locale, et qui comptaient au moins 1 000 salariés à l'échelle mondiale. Leurs organisations étaient actives dans l'un des secteurs suivants : le commerce en ligne, l'éducation, la finance, l'industrie manufacturière, le commerce de détail ou la technologie.

Ressources

Téléchargez le rapport d'étude réalisé en collaboration avec FT Longitude – « Content Debt: A $4.63 Trillion Business Liability » : https://www.storyblok.com/lp/ft-longitude-content-debt-report

Utilisez ce calculateur pour connaître le coût total de votre dette de contenu : https://www.storyblok.com/lp/content-debt-calculator

Téléchargez le plan de résorption de la dette de contenu pour découvrir comment éliminer cette dette et gagner en confiance en matière de contenu : https://www.storyblok.com/lp/content-debt-recovery-plan

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À propos de Storyblok

Storyblok est un CMS « headless » qui permet aux professionnels du marketing et aux développeurs de créer avec plaisir et de publier en toute confiance. Il vous permet de fournir un contenu structuré et cohérent partout : les sites web, les applications, la recherche en IA et bien plus encore.

Des marques légendaires comme Virgin Media O2, Oatly et TomTom utilisent Storyblok pour avoir un impact plus important et plus rapide sur le marché.

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Directeur des relations publiques et de la communication

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