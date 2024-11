El Departamento de Estado de EE. UU. reconoce a 50 colegios y universidades como líderes de Fulbright HSI

WASHINGTON, 4 de noviembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Oficina de Asuntos Educativos y Culturales (ECA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció a 50 instituciones que prestan servicios a los hispanos (HSI, por sus siglas en inglés) como Líderes Fulbright HSI de 2024 para reconocer su notable compromiso con el Programa Fulbright durante el año académico 2023-2024. El anuncio se hizo en la conferencia anual de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades en Aurora, Colorado. Los HSI sirven a aproximadamente dos tercios de todos los estudiantes hispanos en la educación superior de los EE. UU.

Los líderes Fulbright HSI reconocidos este año incluyen siete colegios asociados, cinco colegios de bachillerato, dos instituciones de enfoque especial, 10 colegios y universidades de maestría y 28 universidades de doctorado.

El Programa Fulbright tiene como objetivo establecer conexiones duraderas entre los estadounidenses y las personas de otros países, y tener una fuerte participación de HSI en el Programa Fulbright es fundamental para representar plenamente la diversidad de los Estados Unidos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene un Memorando de Entendimiento (MOU) con la Asociación Hispana de Colegios y Universidades (HACU), cuyo objetivo es aumentar la conciencia y la participación de la comunidad hispana de los Estados Unidos en el Programa Fulbright y en otros programas de intercambio apoyados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Los estudiantes y profesores de HSI que han participado en las oportunidades Fulbright regresan a sus campus con nuevos conocimientos, y los líderes de las instituciones miembros de HACU aprecian las asociaciones de investigación a largo plazo y las colaboraciones internacionales posibles a través de Fulbright.

Scott Weinhold, Oficial Senior de la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales, elogió a los Líderes de HSI Fulbright 2024 por su apoyo al Programa Fulbright. Weinhold dijo: "Los Fulbrighters de HSI contribuyen al objetivo del Programa de reflejar la diversidad, las perspectivas y los talentos completos del pueblo estadounidense".

La Dra. Mildred García, EdD, Rectora de la Universidad Estatal de California (CSU), comentó que el reconocimiento de Cal Poly Pomona, la Universidad Estatal de California, Northridge, la Universidad Estatal de San Diego y la Universidad Estatal de San José como Líderes Fulbright de HSI en 2024 continúa el compromiso de larga data del sistema CSU con el Programa Fulbright. "Confío en que nuestro compromiso con el programa continuará creciendo a medida que avancemos en nuestra prioridad compartida de enseñar a nuestros estudiantes talentosos y diversos, los futuros líderes del mundo, a convertirse en participantes activos y comprometidos en nuestra economía y sociedad global cada vez más interconectadas e interdependientes", dijo García, dos veces Fulbrighter. "Mis experiencias Fulbright han enriquecido mi vida personal y profesional de maneras inconmensurables".

Los líderes de HSI Fulbright 2024 son:

Doctorado

Arizona State University

California State University, Northridge

California State Polytechnic University, Pomona

City College of New York, CUNY

Florida Atlantic University

Florida International University

Graduate School and University Center, CUNY

Montclair State University

Northern Arizona University

Rutgers University-Newark

San Diego State University

Texas A & M University

Texas State University

Texas Tech University

The University of Texas at Austin

The University of Texas at El Paso

The University of Texas at San Antonio

University of Arizona

University of California, Irvine

University of California, Riverside

University of California, Santa Barbara

University of California, Santa Cruz

University of Central Florida

University of Connecticut

University of Houston

University of Illinois

University of New Mexico

University of North Texas

Máster

Baruch College, CUNY

College of Staten Island, CUNY

Embry-Riddle Aeronautical University, Daytona Beach

Hunter College, CUNY

John Jay College of Criminal Justice, CUNY

Lehman College, CUNY

North Park University

Queens College, CUNY

Saint Edward's University

San Jose State University

Bachillerato

Austin College

Georgia Gwinnett College

Huston-Tillotson University

Associates

Borough of Manhattan Community College, CUNY

Bronx Community College, CUNY

College of the Sequoias

East Los Angeles College

Lone Star College System

Miami Dade College

Northwest Vista College

Enfoque especial

The University of Texas MD Anderson Cancer Center

The University of Texas Medical Branch at Galveston

Desde su fundación en 1946, el Programa Fulbright ha brindado a más de 400,000 estudiantes, académicos, maestros, artistas y profesionales talentosos y consumados de todos los orígenes y en todos los campos la oportunidad de estudiar, enseñar y realizar investigaciones en el extranjero. Los fulbrighters intercambian ideas, establecen conexiones entre personas y trabajan para abordar desafíos globales complejos. Fulbright es un programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos, con fondos proporcionados por el Gobierno de los Estados Unidos. Los gobiernos participantes y las instituciones, corporaciones y fundaciones anfitrionas de todo el mundo también brindan apoyo directo e indirecto al programa.

