El Departamento de Salud Pública de California emite un aviso urgente de salud: los casos de silicosis aumentan entre los trabajadores de encimeras de piedra artificial

NOVATO, California, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Brayton Purcell LLP anuncia que el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) ha emitido un aviso de salud crítico en respuesta a un aumento dramático en los casos de silicosis entre los trabajadores de la industria de fabricación de encimeras de piedra artificial de sílice cristalina. La silicosis, una enfermedad pulmonar incurable causada por la inhalación de polvo de sílice cristalina, ahora es oficialmente una enfermedad de notificación obligatoria en California, lo que marca un paso fundamental en la respuesta de salud pública del estado a esta creciente crisis.

Epidemia de silicosis vinculada a cálculos artificiales

La piedra artificial, comúnmente comercializada como "encimeras de cuarzo", contiene niveles excepcionalmente altos de sílice cristalina. Los trabajadores expuestos al polvo durante el corte, esmerilado y pulido corren un mayor riesgo de desarrollar silicosis. El CDPH mantiene un Panel de control de vigilancia de piedras (artificiales) que demuestra claramente el impacto de esta epidemia. Desde 2019, los casos confirmados se han disparado de solo 13 a 447 a partir del 4 de diciembre de 2025, incluidas 25 muertes y 49 trasplantes de pulmón. La edad media en el momento del diagnóstico es de 46 años, con una edad media de muerte de solo 48 años, lo que destaca el impacto devastador en los trabajadores relativamente jóvenes.

Nuevos requisitos de presentación de informes

A partir de junio de 2025, los proveedores de atención médica deben informar los casos sospechosos o confirmados de silicosis con cálculos artificiales a los departamentos de salud locales en un plazo de siete días. Esta vigilancia mejorada tiene como objetivo mejorar el seguimiento, conectar a los trabajadores afectados con la atención e informar los esfuerzos de intervención en todo el estado. Sin embargo, el subregistro sigue siendo un desafío, y los casos reales son significativamente más altos que las cifras reportadas.

Impacto a nivel de condado

La epidemia se concentra en varios condados de California:

Los Ángeles: 236 casos

Naranja: 90 cajas

San Diego: 36 casos

Contra Costa: 19 casos

Alameda: 15 casos

San Bernardino: 13 casos

Riverside: 10 cajas

Prevención y acción legislativa

A pesar de las estrictas regulaciones de Cal/OSHA, incluidos el corte húmedo, la limpieza del polvo y los respiradores, los controles actuales son insuficientes para prevenir enfermedades por la fabricación de encimeras de piedra artificial de sílice cristalina. Los estudios científicos revisados por pares indican que no hay una forma segura para que los humanos fabriquen piedra artificial de sílice cristalina, y los expertos piden la prohibición de las losas de piedra artificial de sílice cristalina. El Proyecto de Ley Senatorial 20, a partir de enero de 2026, requerirá que el CDPH informe los casos de silicosis de piedra artificial a Cal/OSHA para su investigación y permita compartir la información del caso con los oficiales de salud locales para mejorar la gestión de casos.

Recursos y soporte

La Subdivisión de Salud Ocupacional del CDPH ofrece recursos educativos y orientación técnica para empleadores, trabajadores y proveedores de atención médica. Hay información adicional disponible de los CDC NIOSH y la Sociedad Torácica Americana.

Un llamado a la acción

El panel actualizado de asesoramiento y vigilancia de la salud de California subraya la necesidad urgente de prohibir las losas de piedra artificial de sílice cristalina para proteger a los trabajadores. Se insta a los fabricantes y proveedores de losas de piedra artificial a tomar medidas inmediatas para evitar una mayor tragedia.

