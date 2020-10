El Día de la Gripe de la UE confirma un número récord de vacunas de la gripe suministradas en Europa

- Este Día de la Gripe de la UE confirma un número récord de vacunas de la gripe suministradas en Europa para cubrir la mayor demanda

Seqirus ha suministrado un número récord de vacunas de la gripe en Europa a tiempo para esta temporada de gripe, respondiendo a la mayor demanda durante la pandemia de coronavirus.

Este primer Día de la Gripe de la UE anual organizado por Vaccines Europe se lanza hoy, 14 de octubre, destacando la importancia de las vacunas de gripe en Europa, particularmente durante la actual pandemia de COVID-19. Las tasas de vacunación de la gripe medias en Europa están actualmente justo por encima del 40%, aún lejos del objetivo europeo del 75%. 1

El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedad estima que entre 15.000 y 70.000 personas en Europa mueren de complicaciones relacionadas con la gripe cada año y anima a la vacunación anual como forma más efectiva para prevenir la gripe.2

Ofrece una asociación de primera línea para una temporada de gripe como ninguna otra

El primer Día de la Gripe de la UE anual se lanzó hoy, 14 de octubre de 2020. Con motivo de esta ocasión, Seqirus, un líder global en prevención de la gripe, anunció que ha efectuado envíos de vacunas de gripe dentro del plazo previsto, a Europa. El fabricante especializado en vacunas ha ampliado la producción, respondiendo a una demanda sin precedentes de gobiernos nacionales como preparación para esta temporada de gripe.

La campaña del Día de la Gripe de la UE está dirigida por Dolors Montserrat, Miembro del Parlamento Europeo (MPE), y patrocinada por Vaccines Europe , un grupo especializado de la European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).

Dolors Montserrat, MPE, dijo: "Habrá dos virus circulando conjuntamente este invierno, ejerciendo presión sobre los recursos sanitarios. Es fundamental que las naciones europeas aprovechen la vacuna de la gripe para proteger sus poblaciones en riesgo".

Habrá una presión adicional sobre los sistemas de cuidado de la salud debido a la pandemia de COVID-19. La inmunización frente a la gripe estacional será fundamental para proteger los recursos de cuidado de la salud de saturarse por la creciente demanda, tras una posible segunda ola de enfermedad de coronavirus.

"El potencial para COVID-19 de persistir o resurgir durante la próxima temporada de gripe está generando una fuerte demanda de vacunas de gripe", dijo Enric Canelles, vicepresidente de Operaciones Comerciales de Seqirus para EMEA. "Es importante proteger a quienes están más en riesgo de gripe porque son también los más vulnerables a la COVID-19. Como la única compañía de vacunas global dedicada a la prevención de la gripe, Seqirus está respondiendo al desafío mediante la asociación con la salud pública en los esfuerzos por proteger a las personas y sistemas sanitarios de Europa en este momento crítico".

En Europa, la gripe estacional puede llegar a infectar al 20% de la población, dependiendo de qué cepas de gripe estén circulando2, y según la Organización Mundial de la Salud, cada año hasta 72.000 personas en Europa mueren por enfermedades respiratorias vinculadas a la gripe estacional.3

Como fabricante global, Seqirus suministra vacunas contra la gripe estacional para países del hemisferio norte y sur, donde la naturaleza y patrón de circulación del virus en un hemisferio puede ser instructivo para la prevención y control en el otro. Este año, Seqirus se asoció con el gobierno australiano para ofrecer un número récord de vacunas de la gripe, trabajando estrechamente con expertos y profesionales para navegar por los requisitos de distanciamiento social y periodos de cuarentena. Seqirus se ha basado en esta experiencia de la temporada en el Hemisferio Sur, trabajando estrechamente con las partes implicadas, para informar del enfoque para la próxima temporada de gripe en Europa.

"En Australia, vimos una fuerte demanda para las vacunas de la gripe antes de lo habitual, con las personas reconociendo la particular importancia de los programas de vacunas de gripe esta temporada", dijo Lorna Meldrum, vicepresidente de Operaciones Comerciales, Mercados Interanacionales y Pandemia. "Una conclusión clave de la temporada en el Hemisferio Sur fue la importancia de la coordinación para todos los implicados en la vacuna de la gripe, desde proveedores, a gobierno, profesionales sanitarios; fue un esfuerzo unificado para distribuir un número récord de vacunas de la gripe".

