En cette journée européenne de la grippe, Seqirus confirme un nombre record de vaccins antigrippaux livrés en Europe pour répondre à la demande accrue

MAIDENHEAD, Angleterre, 14 octobre 2020 /PRNewswire/ --

Seqirus a livré un nombre record de vaccins antigrippaux en Europe à temps pour cette saison grippale, en réponse à la demande accrue pendant la pandémie de coronavirus.

à temps pour cette saison grippale, en réponse à la demande accrue pendant la pandémie de coronavirus. La première journée annuelle de la grippe organisée par Vaccines Europe est lancée aujourd'hui, le 14 octobre. Elle vise à souligner l'importance de la vaccination contre la grippe en Europe , en particulier pendant la pandémie de COVID-19. Les taux moyens de vaccination contre la grippe en Europe se situent actuellement à un peu plus de 40 %, bien en deçà de l'objectif européen de 75 % 1 .

Vaccines est lancée aujourd'hui, le 14 octobre. Elle vise à souligner l'importance de la vaccination contre la grippe en , en particulier pendant la pandémie de COVID-19. Les taux moyens de vaccination contre la grippe en se situent actuellement à un peu plus de 40 %, bien en deçà de l'objectif européen de 75 % . Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies estime que 15 000 à 70 000 personnes meurent chaque année en Europe de complications liées à la grippe et encourage la vaccination annuelle, qu'il considère comme le moyen le plus efficace de prévenir la grippe2.

Un partenariat de première ligne pour une saison grippale sans précédent

La première journée européenne de la grippe annuelle a été lancée aujourd'hui, le 14 octobre 2020. À cette occasion, Seqirus, un leader mondial de la prévention de la grippe, a annoncé qu'il avait effectué dans toute l'Europe des livraisons de vaccins antigrippaux dans les délais prévus. Le fabricant de vaccins spécialisés a prolongé la production, répondant à la demande sans précédent des gouvernements nationaux devant faire face à cette saison grippale.

La campagne de la journée européenne de la grippe est menée par Dolors Montserrat, un membre éminent du Parlement européen, et soutenue par Vaccines Europe, un groupe spécialisé de la Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques (EFPIA).

Dolors Montserrat, MPE, a déclaré : « Cet hiver, deux virus circuleront en même temps, ce qui pèsera sur les ressources de santé. Il est donc essentiel que les pays de toute l'Europe s'appuient sur la vaccination antigrippale pour protéger leurs populations à risque. »

Les systèmes de soins de santé subiront une pression supplémentaire en raison de la pandémie de COVID-19. La vaccination contre la grippe saisonnière sera essentielle et permettra d'éviter que les ressources en soins de santé ne soient submergées par une demande accrue, à la suite d'une éventuelle deuxième vague de coronavirus.

« La possibilité que la COVID-19 persiste ou réapparaisse pendant la prochaine saison grippale génère une demande importante de vaccins antigrippaux, a déclaré Enric Canelles, vice-président, Opérations commerciales, Seqirus, EMOA. Il est important de protéger les personnes les plus à risque de la grippe, car elles sont aussi les plus vulnérables à la COVID-19. Seule entreprise mondiale de vaccins à se consacrer exclusivement à la prévention de la grippe, Seqirus relève le défi en s'associant aux autorités de santé publique pour protéger les personnes et les systèmes de santé européens en cette période critique. »

Dans toute l'Europe, la grippe saisonnière peut infecter jusqu'à 20 % de la population selon les souches de grippe en circulation2. Selon l'Organisation mondiale de la Santé, chaque année, jusqu'à 72 000 personnes en Europe meurent de maladies respiratoires liées à la grippe saisonnière3.

Fabricant mondial, Seqirus fournit des vaccins contre la grippe saisonnière pour les pays des hémisphères nord et sud, où la nature et le mode de circulation du virus dans un hémisphère peuvent être instructifs pour la prévention et le contrôle dans un autre. Cette année, Seqirus a établi un partenariat avec le gouvernement australien pour livrer un nombre record de vaccins contre la grippe en travaillant en étroite collaboration avec des experts et des professionnels de santé pour mieux comprendre les exigences en matière de distanciation sociale et les périodes de confinement. Seqirus s'est appuyé sur cette expérience de la saison de l'hémisphère sud, collaborant étroitement avec les parties prenantes pour définir l'approche selon laquelle aborder la prochaine saison grippale en Europe.

« En Australie, nous avons constaté une très forte demande de vaccins antigrippaux plus tôt que d'habitude, et les gens ont reconnu l'importance particulière des programmes de vaccination contre la grippe cette saison, a indiqué Lorna Meldrum, vice-présidente, Opérations commerciales, Marchés internationaux et pandémie. L'un des principaux points à retenir de la saison grippale de l'hémisphère Sud est l'importance de la coordination de tous les intervenants de la vaccination contre la grippe, des fournisseurs au gouvernement en passant par les professionnels de santé. Il s'agissait d'un effort concerté pour distribuer un nombre record de vaccins contre la grippe. »

À propos de Seqirus

Seqirus est membre du groupe CSL Limited (ASX: CSL). Seqirus est l'un des plus importants fournisseurs de vaccins antigrippaux au monde et, de ce fait, contribue grandement à la prévention de la grippe à l'échelle mondiale et est un partenaire transcontinental de la préparation aux pandémies. Grâce à ses installations de production ultramodernes aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, et à ses capacités de recherche et développement de pointe, Seqirus utilise des technologies à base d'œufs, de cellules et d'adjuvants pour offrir un vaste portefeuille de vaccins antigrippaux différenciés dans plus de 20 pays dans le monde.

À propos de CSL

CSL (ASX: CSL) est une entreprise de biotechnologie mondiale de premier plan dont le portefeuille de médicaments comprend, entre autres, des médicaments qui traitent l'hémophilie et les déficiences immunitaires, ainsi que des vaccins pour prévenir la grippe. Depuis nos débuts en 1916, nous sommes mus par notre promesse de sauver des vies en utilisant les technologies les plus récentes.

Aujourd'hui, CSL — dont nos deux entreprises, CSL Behring et Seqirus — fournit des produits de santé dans plus de 70 pays et emploie plus de 27 000 personnes. Notre combinaison éprouvée de force commerciale, d'orientation R et D et d'excellence opérationnelle nous permet d'envisager, de mettre au point et de livrer des innovations afin que nos patients puissent vivre leur vie. Pour en savoir plus sur CSL Limited, consultez le site Web www.csl.com.

Pour en savoir plus, consultez les sites Web www.seqirus.com et www.csl.com.

CONTACT POUR LES MÉDIAS :

EMMANUELLA DEKONOR

+44 (0) 7920 500 496

[email protected]

RÉFÉRENCES

1 Base de données Eurostat. [En ligne : https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-372339_QID_-5F2F50B2_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDICATORS,C,Z,1;&zSelection=DS-372339UNIT,PC;DS-372339INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=TIME_1_0_0_0&rankName4=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23] (consulté le 29 septembre 2020)

2 ECDC. « Factsheet about seasonal influenza (Fiche d'information sur la grippe saisonnière) » [En ligne : https://www.ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/facts/factsheet] (consulté le 13 août 2020)

3 OMS EUROPE. « Influenza - Estimating burden of disease (Grippe – estimation du fardeau de la maladie) » [En ligne : https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/seasonal-influenza/burden-of-influenza] (consulté le 13 août 2020)

Related Links

http://www.seqirus.com



SOURCE Seqirus