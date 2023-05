El "Día de la Innovación" anual de Univar Solutions destaca la experiencia técnica, los centros de soluciones globales y el futuro de la formulación de ingredientes

Los nuevos y reimaginados productos, así como formulaciones más inteligentes y sostenibles, demuestran la experiencia técnica y el compromiso con la innovación de Univar Solutions

DOWNERS GROVE, Illinois, 10 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) ("Univar Solutions" o "la Empresa"), un proveedor global líder de soluciones para usuarios de ingredientes y productos químicos especializados, anuncia su "Día de la Innovación" virtual anual en toda la industria, el día 7 de junio de 2023. El evento global de un día, de los centros de soluciones insignia de la empresa en Houston, Essen, São Paulo, Chicago y Ciudad de México contará con expertos técnicos, normativos y de tendencias que demostrarán cómo desarrollan soluciones del mundo real para los desafíos que enfrentan los clientes y proveedores en las ciencias biológicas, así como los mercados industriales.

El "Día de la Innovación" anual de Univar Solutions destacará la experiencia técnica, los centros de soluciones globales y el futuro de la formulación de ingredientes

"El Día de la Innovación trata de nuestro proceso continuo para atender y apoyar mejor a nuestros clientes y socios proveedores al acelerar la innovación técnica y dar forma a lo que sigue en nuestra búsqueda por ayudar a mantener a las comunidades saludables, alimentadas, limpias y seguras", afirmó Nick Powell, presidente de Ingredientes y Especialidades Globales y presidente de Europa, Oriente Medio y África y Asia Pacífico, en Univar Solutions. "Nos entusiasma mostrar nuestra profundidad y amplitud técnica, innovación, soluciones y servicio al compartir una visión tras bambalinas de cómo ayudamos a nuestros clientes con sus últimos desafíos comerciales. Ya sea que se adapten a las demandas cambiantes de los consumidores, respondan a los nuevos requerimientos normativos, satisfagan la creciente necesidad de soluciones sostenibles mejoradas o aborden la ampliación y la rápida expansión hacia nuevos segmentos y geografías del mercado, nos enorgullece desempeñar un papel en la formación del futuro de la innovación en ingredientes".

Con los laboratorios de formulación y cocinas de desarrollo de la empresa dentro de su red global de Centros de Soluciones, los asistentes al Día de la Innovación de 2023 pueden asistir a docenas de discusiones y demostraciones técnicas enfocadas en la formulación en áreas como la nutrición deportiva, productos de belleza natural para el cuidado del cabello, ingredientes farmacéuticos, alimentos saludables, tendencias globales de limpieza, revestimientos sostenibles y pruebas de tratamiento de agua. Los participantes también pueden interactuar directamente con los químicos, científicos de alimentos, chefs y equipos técnicos que trabajan en los laboratorios y probar cocinas dentro de los Centros de Soluciones. Al ofrecer sesiones en inglés, español y portugués de Brasil, los subtítulos estarán disponibles para varios idiomas. El evento virtual también contará con tres pistas disponibles para los asistentes: ciencias biológicas, soluciones industriales y productos químicos y servicios, y soluciones para proveedores, enfocándose en el futuro de la distribución.

Al aprovechar lo que hace cada Centro de Soluciones en una región o industria y aplicarlo a otra, Univar Solutions busca ayudar a los clientes y proveedores a ahorrar tiempo, agilizar los esfuerzos y formular productos de última generación. A través de un modelo de centro y habla, cada Centro de Soluciones está conectado con el otro, ofreciendo un nivel impresionante de colaboración, innovación y asistencia al cliente y al proveedor. Las capacidades digitales, desde una red en línea de formulaciones, metodologías y resultados de pruebas hasta las innovaciones asistidas por IA, en la red de centro y habla de los Centros de Soluciones, hacen que las innovaciones en Essen estén disponibles al instante para ayudar a superar los desafíos que enfrenta China. Los chefs en Chicago pueden intercambiar ideas en tiempo real con los chefs en Brasil, trabajando juntos con el fin de crear una receta ganadora para los clientes que buscan la próxima gran innovación alimentaria. Los equipos del Centro de Soluciones aportan un conocimiento único a sus geografías e industrias para resolver desafíos globales complejos, en beneficio de los clientes globales y del planeta.

Univar Solutions también está comprometido a crear un mundo más limpio y seguro a través del abastecimiento sostenible de ingredientes en lo que respecta a formulaciones. Ya sea que formule el siguiente humectante facial, una aplicación de lavandería sostenible, queso sin lácteos o cualquier otro producto intermedio, Univar Solutions es mucho más que un proveedor de ingredientes especializados. La empresa es un verdadero socio en el avance y el logro de los objetivos comerciales y ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) de nuestros clientes y proveedores.

"Las necesidades actuales, ya sea la transición a productos más sostenibles y naturales o mantenerse a la vanguardia de las tendencias de los consumidores que cambian rápidamente, exigen soluciones que nos impulsen a nosotros y a nuestros socios a imaginar y desarrollar lo que vendrá después", afirmó el Dr. Andrew Mint, director senior de los Centros de Soluciones Globales de Univar Solutions. "El Día de la Innovación destaca las industrias, las soluciones de innovación, las personas y la tecnología que realmente hacen que Univar Solutions sea único como distribuidor. Trabajando en estrecha colaboración con nuestros clientes y socios proveedores, llevamos la innovación al siguiente nivel en los espacios de ciencias biológicas, soluciones industriales y productos químicos y servicios. Nuestros especialistas técnicos colaboran en industrias y geografías en toda nuestra red global de centros de soluciones para encontrar soluciones de productos y negocios, acelerar el tiempo de llegada al mercado y destacar los beneficios y diferenciadores en toda la infinidad de productos en nuestra amplia cartera de ingredientes y especialidades".

El registro para el Día de la Innovación es gratuito y ya está abierto en univarsolutions.com/innovation-day.

Acerca de Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE: UNVR) es un distribuidor líder global de productos químicos e ingredientes especializados que representa una cartera de primer nivel entre los principales productores del mundo. La empresa puede ofrecer soluciones personalizadas y servicios de valor agregado a una amplia gama de mercados, industrias y aplicaciones gracias a su equipo de ventas de Norteamérica, la flota de transporte privado más grande de la industria, conocimientos de logística incomparables, profundo conocimiento del mercado y de las regulaciones, formulación y desarrollo de recetas de primera categoría y herramientas digitales líderes. Univar Solutions se compromete a ayudar a los clientes y proveedores a innovar y crecer juntos. Obtenga más información en univarsolutions.com.

