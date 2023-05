O "Dia da Inovação" Anual da Univar Solutions Destacará a Perícia Técnica, Centros de Soluções Globais e o Futuro da Formulação de Ingredientes

Produtos novos e reinventados, e formulações mais inteligentes e sustentáveis mostram a experiência técnica e o compromisso com a inovação da Univar Solutions

DOWNERS GROVE, Illinois, 10 de maio de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) ("Univar Solutions" ou "a Empresa"), provedora líder global de soluções para usuários de ingredientes e produtos químicos especiais, anuncia seu "Dia da Inovação" virtual anual em todo o setor, em 7 de junho de 2023. O evento global de um dia, dos principais centros de soluções da empresa em Houston, Essen, São Paulo, Chicago e Cidade do México contará com especialistas técnicos, regulatórios e de tendências, demonstrando como eles desenvolvem soluções do mundo real para os desafios de clientes e fornecedores em ciências da vida e mercados industriais.

"O Dia da Inovação é sobre nossa jornada contínua para melhor atender e apoiar nossos clientes e parceiros fornecedores, acelerando a inovação técnica e moldando o que vem a seguir em nossa busca para ajudar a manter as comunidades saudáveis, alimentadas, limpas e seguras", disse Nick Powell, presidente global de Ingredientes e Especialidades e presidente Europa, Oriente Médio e África, e Ásia-Pacífico da Univar Solutions. "Estamos empolgados em mostrar nossa profundidade e amplitude técnica, inovação, soluções e serviço, compartilhando uma visão dos bastidores de como ajudamos nossos clientes a enfrentar seus mais recentes desafios de negócios. Seja adaptando-se às mudanças nas demandas dos consumidores, respondendo a novos requisitos regulatórios, atendendo à crescente necessidade de soluções sustentáveis aprimoradas ou abordando o aumento de escala e a rápida expansão em novos segmentos de mercado e geografias, temos orgulho de desempenhar um papel na formação do futuro da inovação de ingredientes."

Apresentando os laboratórios de formulação e cozinhas de desenvolvimento da empresa em sua rede global de Solution Centers, os participantes do Dia da Inovação 2023 podem assistir a dezenas de discussões técnicas e demonstrações com foco na formulação em áreas como nutrição esportiva, produtos de beleza naturais para cuidados com os cabelos, ingredientes farmacêuticos, alimentos saudáveis, tendências globais de limpeza, revestimentos sustentáveis e testes de tratamento de água. Os participantes também podem interagir diretamente com os químicos, cientistas de alimentos, chefs e equipes técnicas que trabalham com os laboratórios e cozinhas de teste nos Centros de Soluções. Oferecendo sessões em inglês, espanhol e Português Brasileiro, as legendas estarão disponíveis para vários idiomas. O evento virtual também terá três faixas disponíveis para os participantes: Ciências da Vida, Soluções Industriais, Produtos Químicos e Serviços e Supplier Solutions, com foco no futuro da distribuição.

Ao alavancar o que cada Solution Center faz em uma região ou setor e aplicá-lo a outra, a Univar Solutions busca ajudar clientes e fornecedores a economizar time, agilizar os esforços e formular produtos de última geração. Por meio de um modelo hub-and-spoke, cada Solution Center está conectado ao outro, oferecendo um nível impressionante de colaboração, inovação e suporte a clientes e fornecedores. Os recursos digitais – de uma rede online de formulações, metodologias e resultados de testes a AI-assisted innovations – na rede hub-and-spoke de Solution Centers disponibilizam inovações em Essen instantaneamente para ajudar a resolver desafios na China. Chefs em Chicago podem fazer brainstorm em tempo real com chefs no Brasil, trabalhando juntos para criar uma receita vencedora para clientes em busca da próxima grande inovação gastronômica. As equipes do Solution Center trazem o conhecimento exclusivo de suas regiões e setores para resolver desafios globais complexos – para o benefício de clientes globais e do planeta.

A Univar Solutions também está comprometida em criar um mundo mais limpo e seguro por meio do abastecimento sustentável de ingredientes quando se trata de formulações. Seja formulando o próximo hidratante facial, aplicação de lavanderia sustentável, queijo sem leite ou qualquer coisa intermediária, a Univar Solutions é muito mais do que um fornecedor de ingredientes especiais - a empresa é uma verdadeira parceira no avanço e na conquista de nossos clientes e fornecedores em negócios e metas ambientais, sociais e de governança (ESG).

"As necessidades de hoje - seja a transição para produtos mais sustentáveis e naturais ou ficar à frente das tendências de consumo em rápida mudança - exigem soluções que nos levem e nossos parceiros a imaginar e desenvolver o que vem a seguir", disse o Dr. Andrew Mint, diretor sênior dos centros globais de soluções para a Univar Solutions. "O Dia da Inovação coloca em destaque as indústrias, soluções inovadoras, pessoas e tecnologia que realmente tornam a Univar Solutions única como distribuidora. Trabalhando em estreita colaboração com nossos clientes e parceiros fornecedores, levamos a inovação para o próximo nível nas ciências da vida, soluções industriais e produtos químicos e espaços de serviços. Nossos especialistas técnicos colaboram em todos os setores e regiões geográficas em nossa rede global de centros de soluções para encontrar soluções de produtos e negócios, acelerar o tempo de lançamento no mercado e destacar os benefícios e diferenciais em toda a miríade de produtos em nosso amplo portfólio de ingredientes e especialidades."

As inscrições para o Dia da Inovação são gratuitas e já estão abertas em univarsolutions.com/innovation-day.

Sobre a Univar Solutions

A Univar Solutions (NYSE: UNVR) é uma distribuidora líder global de especialidades químicas e ingredientes, representando um portfólio de primeira linha dos principais produtores mundiais. Com a maior frota de transporte privado do setor e a maior força de vendas da América do Norte, know-how inigualável em logística, profundos conhecimentos de mercado e regulamentação, formulação e desenvolvimento de receitas de classe mundial e ferramentas digitais líderes, a empresa está bem posicionada para oferecer soluções personalizadas e serviços de valor agregado a uma ampla gama de mercados, setores e aplicações. A Univar Solutions tem o compromisso de ajudar clientes e fornecedores a inovarem e crescerem juntos. Saiba mais em univarsolutions.com.

Declarações prospectivas:

Este comunicado à imprensa inclui certas declarações relacionadas a eventos futuros e nossas intenções, crenças, expectativas e perspectivas para o futuro, que são "declarações prospectivas" de acordo com o significado da Seção 27A do Securities Act de 1933 e da Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterado. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais podem estar fora do controle da Empresa. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas em virtude dos quais os resultados reais podem diferir significativamente das expectativas e suposições aqui contidas. Uma discussão detalhada destes fatores e incertezas está contida nos arquivos da Empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários. Fatores potenciais que podem afetar tais declarações prospectivas incluem, entre outros: condições econômicas gerais, particularmente flutuações na produção industrial e no consumo e o momento e extensão das recessões econômicas aumento das pressões competitivas, inclusive como resultado da consolidação de concorrentes; possíveis interrupções na cadeia de suprimentos; mudanças significativas no preço, demanda e disponibilidade de produtos químicos; nosso endividamento, as restrições impostas e os custos associados a nossos instrumentos de dívida e nossa capacidade de obter financiamento adicional; o amplo espectro de leis e regulamentos aos quais estamos sujeitos, incluindo extensas leis e regulamentos ambientais, de saúde e segurança e mudanças nas leis tributárias; potenciais incidentes de segurança cibernética, incluindo violações de segurança; incapacidade de gerar capital de giro suficiente; desafios relacionados ao transporte, incluindo aumentos nos custos de transporte e combustível, mudanças em nosso relacionamento com provedores de transporte terceirizados e capacidade de atrair e reter motoristas qualificados; acidentes, falhas de segurança, danos ambientais, problemas de qualidade do produto; falhas de entrega ou perigos e riscos relacionados às nossas operações e aos materiais perigosos que manuseamos, potencial incapacidade de obter cobertura de seguro adequada; litígios em andamento, possíveis reclamações e recalls de responsabilidade do produto e outros riscos ambientais, legais e regulatórios; desafios associados às operações internacionais; exposição a taxas de juros e flutuações cambiais; possível desvalorização de ágio e ativos intangíveis; a pandemia de COVID-19 em andamento e em evolução, incluindo impactos na economia global, nossos funcionários, clientes, vendedores e fornecedores, e nossos negócios, resultados operacionais e situação financeira; mudanças significativas nas estratégias de negócios dos produtores ou nas operações de nossos clientes; incapacidade de integrar os negócios e sistemas das empresas que adquirimos, incluindo falha em perceber os benefícios antecipados de tais aquisições; desenvolvimentos negativos que afetam nossos planos de pensão e pensões multi empregadores; interrupções trabalhistas associadas à parte sindicalizada de nossa força de trabalho; nossa capacidade de atrair ou reter uma força de trabalho qualificada e diversificada; nossa capacidade de executar nossas estratégias relacionadas a questões ambientais, sociais e de governança e atingir as expectativas relacionadas pode ser afetada como resultado da evolução de padrões regulatórios e outros, processos e premissas, o ritmo dos desenvolvimentos científicos e tecnológicos, aumento de custos e a disponibilidade de financiamento necessário e mudanças nos mercados de carbono; e os outros fatores descritos no Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como outros registros junto à Comissão de Valores Mobiliários. Advertimos que as informações prospectivas apresentadas neste comunicado à imprensa não são garantia de eventos ou resultados futuros, e que eventos ou resultados reais podem diferir significativamente daqueles obtidos ou sugeridos pelas informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa. Além disso, as declarações prospectivas podem ser geralmente identificadas pelo uso de termos prospectivos como "pode", "planeja", "busca", "irá", "espera", "pretende", "estima", "antecipa", "acredita", ou "continua", bem como por versões negativas e variações desses termos, ou por termos semelhantes. Qualquer informação prospectiva apresentada aqui é feita apenas a partir da data deste comunicado à imprensa e a empresa não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar qualquer informação prospectiva para refletir mudanças em suposições, ocorrência de eventos imprevistos ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

FONTE Univar Solutions Inc.

