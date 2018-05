El día internacional de la NASH suma adeptos en vísperas del día mundial frente a la enfermedad de hígado graso

The NASH Education Program™ continúa su expansión global, sumando respetadas organizaciones de pacientes, sólidas compañías de biotecnología, organizaciones de investigación de contrato y firmas de gestión de inversión como socios de su Primer Día Internacional NASH el 12 de junio de 2018. Esta creciente coalición de más de 20 miembros se reúne para un día de acción frente a la esteatohepatitis no alcóholica (NASH), una enfermedad hepática silenciosa que se convertirá en la principal causa de trasplante hepático en EE. UU. para 2020.

"Nuestra iniciativa educará y activará a médicos, pacientes y población en riesgo a escala global", dijo Pascaline Clerc, PhD, responsable de la campaña en EE. UU. para The NASH Education Program™. "Estamos encantados de que muchos participantes importantes en NASH se unan a nosotros en este día de acción mundial".

La creciente coalición de socios que apoyan este Día Internacional NASH único el 12 de junio de 2018 incluye a:

El primer Día Internacional NASH reunirá a médicos, científicos, pacientes y activistas de la comunidad en más de 20 ciudades de todo el mundo para un día de acción frente a la NASH. También centralizará un contenido didáctico enriquecido en una plataforma dedicada, con entrevistas que implican a participantes clave y los expertos más prominentes del ecosistema NASH, así como informes orientativos.

Una introducción a todos este contenido didáctico está disponible en tres idiomas en el sitio web 1st International NASH Day, que se ha lanzado hoy.

Se estima que casi el 12% de los adultos en los países desarrollados, el 19% de hispanos y el 14% de afroamericanos (Williams, 2011) padecen NASH, muchos de ellos sin saberlo, ya que la NASH es asintomática o "silenciosa" ya que no presenta síntomas hasta que la enfermedad está en fase muy avanzada. La NASH se asocia con la diabetes de tipo 2 y la obesidad, que afectan a un alarmante número de adultos, niños y adolescentes.

La NASH es una enfermedad metabólica caracterizada por la acumulación de grasa en el hígado, junto con la inflamación y la degeneración de las células hepáticas. La enfermedad está asociada con el riesgo a largo plazo de progresión de función hepática disminuida, que conduce a la cirrosis no alcohólica, insuficiencia hepática y posiblemente cáncer hepático. También se asocia con un creciente riesgo de mortalidad cardiovascular.

Elevando la concienciación sobre esta enfermedad, el NASH Education Program™ busca fomentar el diagnóstico inicial, dando a los pacientes una oportunidad de controlar la progresión de la enfermedad a través de cambios de estilo de vida sostenidos.

John Ratliff, consejero delegado de Covance, añadió: "Es muy importante para nosotros, como agente clave en el espacio NASH, trabajar con The NASH Education Program™ en el contexto de su primer día internacional NASH. Valoramos esta iniciativa y la vemos como un posible agente de campo en el ecosistema NASH. La voz de los pacientes tiene que ser escuchada de verdad mucho más de lo que se hace hoy, y todas las personas en riesgo tienen que estar informadas sobre esta enfermedad silenciosa, pero peligrosa. Estamos deseosos de que llegue el 12 de junio de 2018".

Claude Lenoir, consejero delegado de Echosens, dijo: "Echosens se enorgullece de apoyar la iniciativa The NASH Education Program™. Hay una necesidad urgente de elevar la concienciación pública sobre esta extendida epidemia silenciosa y de implicar a los médicos más allá del campo de la hepatología".

Mark H. DeLegge, MD, director médico sénior de NASH Medical Strategy Lead, IQVIA GI Center of Excellence, dijo: "NASH representa una cuestión de salud pública clara y actual en todo el mundo, sin un tratamiento actual y fuertes consecuencias en los sistemas sanitarios. La concienciación sobre la enfermedad es absolutamente fundamental para hacer progresos con los pacientes, médicos y otras partes implicadas que pueden marcar la diferencia. Por ello, estamos animados a apoyar y ser parte del primer día internacional NASH organizado por The NASH Education Program™. Esta es una iniciativa revolucionaria que indudablemente responderá a algunas de las necesidades pendientes y retos no cubiertos".

Adrian Gadano, profesor asociado de Gastroenterología y Hepatología, Universidad de Buenos Aires, jefe de la Unidad Hepática y director médico de la Unidad de Trasplantes del Hospital Italiano, Buenos Aires; miembro de ALEH, Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado y coordinador del ALEH NASH Interest Group, dijo: "Como parte importante en Latinoamérica en lo referente a las enfermedades hepáticas, estamos muy contentos de apoyar este primer día internacional NASH ya que representa una oportunidad única -y actualmente la primera en el espacio NASH- para divulgar el conocimiento altamente relevante sobre esta enfermedad a una población que se conoce por estar en muy alto riesgo de desarrollar las formas más graves de NASH, pero que no lo sabe. De ahí la necesidad absoluta de educar e informar".

Jeffrey Caballero, director ejecutivo de la Association of Asian Pacific Community Health Organizations, comentó: «El compromiso del NASH Education Program™ de elevar la concienciación sobre esta enfermedad en la comunidad médica y más allá está en línea con nuestra misión de promover la defensa, colaboración y liderazgo que mejora la salud de los asiáticos americanos, hawaianos nativos, isleños del Pacífico y otras poblaciones vulnerables servidas por nuestros centros sanitarios miembro".

Judi Rhys, consejero delegado de British Liver Trust, añadió: "La NASH es una epidemia de salud pública que debemos abordar a una escala global y en todas las especialidades médicas, y estamos encantados de participar en el primer día internacional de la NASH. Los pacientes merecen ser escuchados y tener acceso a más recursos sobre NASH que esta iniciativa proporcionará".

La doctora Yanira Cruz, directora general y consejera delegada del National Hispanic Council on Aging dijo: "El National Hispanic Council on Aging está encantado de asociarse con el NASH Education Program™ en este primer día internacional de la NASH. La prevalencia de NASH en la población hispánica es la más alta. El 80% de las personas con hígado graso no saben que lo tienen. Las enfermedades de hígado graso NAFLD/NASH se convertirán en el motivo número uno para el trasplante hepático en los próximos dos años en los países desarrollados. Debemos informar a nuestras comunidades sobre esta crisis de salud pública y ofrecerles un sistema de apoyo. Agradecemos al NASH Education Program™ que ofrezca estos recursos y cuidados para nuestras comunidades".

La doctora Elena Rios, directora general y consejera delegada de la National Hispanic Medical Association añadió: "Es esencial para nuestra comunidad médica obtener la mejor información sobre la NASH para tratar mejor y guiar a nuestros pacientes. Estamos encantados de ser parte del primer día internacional de NASH y esperamos seguir esta colaboración con el NASH Education Program™ hasta que todos nuestros proveedores tengan un buen conocimiento de esta enfermedad".

Eric Le Boulch, director administrativo de CM-CIC Market Solutions, comentó: "NASH es una enfermedad poco conocida para el público general y actualmente no cuenta con un tratamiento aprobado para ella. Apoyamos el primer Día Internacional NASH para ayudar a llevar concienciación sobre esta enfermedad en pacientes y comunidades médicas».

Estos nuevos socios se suman a la primera ola de apoyos:

ACERCA DE THE NASH EDUCATION PROGRAM™[ ]

The NASH Education Program™ sin ánimo de lucro define e impulsa iniciativas en colaboración con un comité científico independiente compuesto por cuatro líderes de opinión internacional claves tanto en el sector hepático como en los círculos de enfermedades metabólicas en Estados Unidos y Europa. Para más información, visite http://www.the-nash-education-program.com.

