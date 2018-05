Journée Internationale de la NASH: De nouveaux alliés de poids à l'approche de la journée globale d'action contre la « Maladie du foie gras »

The NASH Education Program™ poursuit son expansion mondiale en renforçant la coalition autour de la 1ère Journée Internationale de la NASH, le 12 juin 2018, grâce au soutien d'associations de patients, de sociétés de biotechnologies renommées, de sociétés de recherche contractuelle et de sociétés de gestion de placements. Cette coalition grandissante, qui compte désormais plus de 20 organisations, se mobilise pour une journée d'action contre la stéatohépatite non-alcoolique (NASH), une maladie du foie silencieuse qui deviendra, d'ici 2020, la première cause de greffe de foie aux États-Unis.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/658690/International_NASH_DAY_Logo.jpg )



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/658691/NASH_Education_Program_Logo.jpg )



« Notre initiative permettra d'éduquer et mobiliser les médecins, les patients et les populations à risque à l'échelle mondiale », a déclaré Pascaline Clerc, PhD, responsable de la campagne américaine de The NASH Education Program™. « Nous sommes ravis que tant d'acteurs incontournables de l'écosystème de la NASH se joignent à nous pour cette journée d'action mondiale. »

La coalition de partenaires soutenant la première Journée Internationale de la NASH le 12 juin 2018 comprend, en plus des soutiens initiaux:

La première Journée Internationale de la NASH rassemblera des médecins, des scientifiques et des patients dans plus de vingt villes dans le monde pour une journée d'action contre la NASH. Durant cette journée, des contenus à vocation éducative seront mis à disposition du public sur une plateforme digitale dédiée, rassemblant des interviews d'experts internationaux réputés, et incluant une série de reportages spécifiques.

Un aperçu des contenus éducatifs est actuellement disponible sur le site internet de la première Journée Internationale de la NASH, lancé aujourd'hui en trois langues.

On estime que près de 12% des adultes dans les pays développés, 19% des hispaniques et 14% des afro-américains, souffrent de la NASH. La majorité d'entre eux l'ignore car la maladie est asymptomatique ou «silencieuse» jusqu'aux stades les plus avancés. La NASH est étroitement liée à la doublé épidémie de diabète de type 2 et d'obésité, qui touche un nombre alarmant d'adultes, d'enfants et d'adolescents.

La NASH est une maladie métabolique caractérisée par l'accumulation de graisse dans le foie, par l'inflammation et la dégénérescence des cellules hépatiques. La maladie est associée à un risque à long terme de progression vers une fonction hépatique diminuée, conduisant à une cirrhose non alcoolique, à une insuffisance hépatique et trop souvent à un cancer du foie. La NASH est également associée à un risque accru de mortalité cardiovasculaire.

En sensibilisant la population au danger que représente cette maladie, The NASH Education Program™ souhaite faciliter le diagnostic précoce, et donner aux patients toutes les chances de contrôler la progression de leur maladie grâce à des changements de mode de vie considérables et durables.

John Ratliff, CEO, Covance a déclaré : « Il est extrêmement important pour nous, en tant qu'acteur clé de la NASH, de travailler avec The NASH Education Program™ dans le cadre de la 1ère Journée Internationale de la NASH. Nous considérons cette initiative comme un grand pas en avant dans l'écosystème de la NASH. La voix des patients doit être entendue bien mieux qu'à l'heure actuelle, et toutes les personnes à risque doivent être informées de cette maladie silencieuse et potentiellement mortelle. Nous attendons avec impatience le 12 juin 2018 ! »

Claude Lenoir, CEO, Echosens a indiqué : « Echosens est fier de soutenir l'initiative menée par The NASH Education Program™. Il est urgent de sensibiliser le public face à cette épidémie silencieuse majeure, ainsi que les médecins, en allant bien au-delà de la seule sphère de l'hépatologie. »

Mark H. DeLegge, MD, Directeur Médical, Responsable Médical Stratégique NASH, IQVIA GI Center of Excellence a continué : « Sans traitement disponible actuellement, la NASH représente un problème de santé publique dans le monde entier, avec de lourdes conséquences pour les systèmes de santé. La sensibilisation à cette maladie est donc absolument essentielle pour les patients, les cliniciens et les autres intervenants qui peuvent faire la différence. C'est pourquoi nous sommes ravis de soutenir et de faire partie de la 1ère Journée Internationale de la NASH organisée par The NASH Education Program™. Il s'agit d'une initiative innovante qui répondra sans aucun doute à certains des principaux besoins. »

Pr. Adrian Gadano, Professeur de Gastroentérologie et Hépatologie à l'Université de Buenos Aires, chargé de l'Unité du Foie et Directeur Médical de l'Unité de Greffe à l'Hôpital Italien de Buenos Aires. Membre de l'ALEH, L'Association d'Amérique Latine pour l'Etude du Foie et coordinateur du groupe d'intérêt NASH de l'ALEH, a déclaré : « En tant qu'organisation de référence sur les maladies du foie rayonnant sur toute l'Amérique Latine, nous sommes extrêmement heureux de soutenir la 1ère Journée Internationale de la NASH. Cette journée mondiale représente une opportunité unique - pour la toute première fois - de diffuser une information pertinente sur cette maladie auprès d'une population qui est à très haut risque de développer les formes les plus sévères de la NASH… sans même le savoir ! D'où le besoin absolu d'éduquer et d'informer. »

Judi Rhys, CEO, British Liver Trust a ajouté : « La NASH constitue une épidémie de santé publique que nous devons aborder à l'échelle mondiale en impliquant toutes les spécialités médicales. Nous sommes ravis de participer à la première Journée Internationale de la NASH. Les patients doivent être davantage entendus et avoir un accès facilité à un plus grand nombre de ressources sur la NASH, et cette initiative va dans ce sens. »

Jeffrey Caballero, Directeur Exécutif de l'Association des Organisations Communautaires de Santé Pacifique Asiatique a commenté: « La volonté de The NASH Education Program™ de sensibiliser la communauté médicale ainsi que le grand public sur cette maladie est parfaitement en ligne avec notre propre mission, qui vise à promouvoir toute forme de collaboration et à faciliter des décisions qui améliorent la santé des américains d'origine asiatique, natifs d'Hawaï ou d'autres îles du Pacifique à risque de développer la NASH, et toutes les autres populations vulnérables traitées dans nos centres de santé. »

Dr. Yanira Cruz, Présidente & CEO du Conseil National Hispanique sur le Vieillissement a déclaré : « Le Conseil National Hispanique sur le Vieillissement est heureux de s'associer avec The NASH Education Program pour cette première journée internationale de la NASH. La prévalence de la NASH au sein de la population hispanique est la plus élevée. 80% des personnes atteintes de stéatose hépatique ne le savent même pas. Les maladies du foie gras NAFLD / NASH sont en passe de devenir la première cause de greffe hépatique, d'ici deux ans, dans les pays développés. Face à cette crise de santé publique, nous devons informer nos communautés et leur fournir un programme de soutien. Nous remercions The NASH Education Program™ d'apporter de telles ressources et de prendre soin de nos communautés. »

Dr. Elena Rios, Présidente & CEO de l'Association Médicale Hispanique Nationale a ajouté : « Il est essentiel pour notre communauté médicale d'avoir accès à une meilleure information sur la NASH afin de mieux traiter et guider nos patients. Nous sommes ravis de prendre part à la première Journée Internationale de la NASH et sommes impatients de poursuivre cette collaboration avec The NASH Education Program™ afin que nos membres puissent acquérir une bonne maîtrise de la maladie."

Eric Le Boulch, Directeur, Responsable de CM-CIC Market Solutions a commenté : « La NASH est une maladie peu connue du grand public et aucun traitement n'est approuvé à ce jour. Nous soutenons la Journée Internationale de la NASH pour faire connaître cette maladie auprès des patients et de la communauté médicale. »

Ces nouveaux partenaires s'ajoutent à ceux de l'annonce initiale, à savoir :

