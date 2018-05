El Dr. Jeff Sutherland, inventor de Scrum, dará un discurso de apertura en la Postgres Vision 2018

El Sr. Sutherland es el fundador y presidente de Scrum Inc., la principal autoridad mundial y el proveedor prémium de Scrum que ofrece formación, consultoría y preparación. Estos marcos de desarrollo han ayudado a cientos de organizaciones, desde compañías de la lista Fortune 100 hasta empresas emergentes a reformularse a sí mismas en su nivel más fundamental para aumentar su productividad e impulsar el crecimiento de manera drástica.

Scrum es en la actualidad la plataforma más utilizada para el desarrollo ágil de software. Scrum@Scale es una plataforma ligera que amplía los beneficios y la productividad de un único equipo de Scrum en toda una organización. "La tecnología está reformulando los sectores en todos los niveles de las organizaciones", explica el Sr. Sutherland y añade: "Con agilidad en los fundamentos de innovación, las organizaciones necesitan adoptar los principios, procesos y tecnologías que no solo funcionen, sino que sean los que mejor funcionan para ellas. Los grupos de interés no esperan nada menos". El Sr. Sutherland apuntó: "Postgres Vision ofrece un espacio apropiado para explorar tales ideas".

En su discurso inaugural, Scrum at Scale (Scrum a escala), el Sr. Sutherland hablará sobre la agilidad en la era de la nube y cómo coordinar de forma eficiente a un número ilimitado de equipos de Scrum. También explicará cómo el hecho de que una organización encuentre su "burocracia mínima viable" puede hacer avanzar a gran velocidad la productividad y los proyectos.

El Sr. Sutherland también mencionará algunas ideas de su libro, Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time (El arte de hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo), y tras su discurso estará disponible para firmar copias.

El Sr. Sutherland implementó al comienzo los principios de Scrum cuando fue vicepresidente de Sistemas Avanzados y director general de la unidad de negocio de Cajeros Automáticos para una compañía de banca. Además, ha ocupado cargos operativos en 11 compañías de software, tanto como consejero delegado, vicepresidente de Ingeniería, o director de Sistemas de la Información.

La agenda Postgres Vision incluye sesiones inaugurales, paneles informativos, y presentaciones que destacan las necesidades de aquellos que toman las decisiones empresariales y de quienes resuelven problemas técnicos. El tema de la Postgres Vision 2018 será "Postgres en la Nube", y el evento contará con una serie de presentaciones para ayudar a las organizaciones a preparar estrategias con las que migrar y gestionar bases de datos en la nube. Otros temas incluirán la migración de sistemas de bases de datos heredados, la adopción de soluciones de base de datos como servicio (DBaaS), la incorporación de plataformas de agilidad y métodos de DevOps, y las nuevas funcionalidades de Postgres.

Para obtener más información visite Postgres Vision 2018 y regístrese.

Acerca de Postgres Vision

Postgres Vision se centra en el uso empresarial actual y futuro de Postgres y los sistemas de gestión de datos de código abierto relacionados. Este evento único incluye información de expertos en tecnología y negocios, casos prácticos de empresas incluidas en la lista Fortune 500, una mirada sobre el ecosistema de código abierto y perspectivas a largo plazo de mano de las leyendas del sector. La conferencia Postgres Vision bajo el tema "Postgres en la Nube", se celebrará del 5 al 6 de junio en el hotel Royal Sonesta en Boston. Visite www.PostgresVision.com para estar al día con las últimas noticias.

Todos los nombres pueden ser marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

CONTACTO DE MEDIOS

Cairbre Sugrue

Sugrue Communications

+44 (0)1932 429 779

Cairbre@Sugruecomms.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/652831/Postgres_2018_Logo.jpg

SOURCE Postgres Vision

Related Links

http://www.PostgresVision.com