Le Dr Jeff Sutherland, l'inventeur de Scrum, va prononcer le discours inaugural de la conférence Postgres Vision 2018

Sutherland est le fondateur et le président de Scrum Inc., l'autorité principale mondiale concernant Scrum et un fournisseur majeur qui propose de la formation, de l'expertise-conseil et du coaching. Ils ont aidé des centaines d'organisations, depuis des sociétés du classement Fortune 100 jusqu'à des start-ups, à se remodeler de façon fondamentale afin d'accroitre radicalement la productivité et de stimuler la croissance.

Scrum est aujourd'hui le cadre le plus largement utilisé pour le développement de logiciel agile. Scrum@Scale est un cadre léger qui développe les bénéfices et la productivité d'une seule équipe Scrum pour une organisation entière. « La technologie est en train de refaçonner les industries à tous les niveaux d'organisation », explique Sutherland, « en plaçant l'agilité comme fondation de l'innovation, les organisations doivent adopter des principes, des processus et des technologies qui fonctionnent, mais surtout celles qui fonctionnent le mieux pour elles. Les actionnaires n'en attendent pas moins. » Sutherland a ajouté : « Postgres Vision propose un cadre idéal pour explorer ces idées. »

Dans son discours inaugural, Scrum at Scale, Sutherland parlera de l'agilité dans l'âge de la technologie du cloud et comment coordonner efficacement un nombre illimité d'équipes Scrum. Il expliquera également comment le fait de trouver la « bureaucratie minimum viable » d'une organisation peut propulser la productivité et les projets.

Sutherland partagera aussi des aperçus de son livre, Scrum : The Art of Doing Twice the Work in Half the Time (l'art de faire le double de travail en moitié moins de temps), et sera disponible pour signer des exemplaires après son discours.

Sutherland a premièrement mis en pratique les principes de Scrum lorsqu'il était vice-président de Advanced Systems et directeur général d'une unité commerciale de distributeurs de billets pour une société bancaire. Il a tenu des rôles opérationnels pour 11 éditeurs de logiciels, soit en tant que PDG, vice-président chargé de l'ingénierie ou directeur technique.

Le programme de Postgres Vision 2018 inclut des séances phares, des panels d'information et des présentations mettant l'accent sur les besoins des décideurs commerciaux et de ceux qui s'attachent à résoudre les problèmes techniques. Le thème de Postgres Vision 2018 sera Postgres dans le cloud et l'événement comprendra de nombreuses présentations pour aider les organisations à préparer des stratégies pour effectuer la transition vers le cloud et gérer des bases de données sur le cloud. Parmi les autres sujets traités, on trouve : la migration depuis des systèmes de bases de données anciens, l'adoption de solutions de base de données en tant que service (DBaaS), incorporer les cadres d'agilité et les méthodes DevOps et les nouvelles capacités de Postgres.

Rendez-vous sur Postgres Vision 2018 pour plus d'informations et pour vous inscrire.

À propos de Postgres Vision

Postgres Vision se concentre sur l'usage actuel et futur de Postgres par les entreprises et des systèmes de gestion de données open source liés. Cet événement unique en son genre véhicule des idées émises par des sommités du monde de la technologie et des affaires, des cas d'utilisation par les entreprises du Fortune 500, un aperçu sur l'écosystème open source et des perspectives à long terme selon des légendes du secteur. La Conférence Postgres Vision 2018, sur le thème de Postgres dans le cloud, aura lieu les 5 et 6 juin à l'hôtel Royal Sonesta à Boston. Veuillez vous rendre sur www.PostgresVision.com pour les dernières nouvelles.

Tous les noms peuvent être des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs.

CONTACT MÉDIAS

Cairbre Sugrue

Sugrue Communications

+44 (0)1932 429 779

="https://prnnj3-irisxe10.prnewswire.local/ewebeditor/Cairbre@Sugruecomms.com" rel="nofollow" target="_blank">Cairbre@Sugruecomms.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/652831/Postgres_2018_Logo.jpg

SOURCE Postgres Vision

Related Links

http://www.PostgresVision.com