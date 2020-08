El Dr. Robert Margolis se une a la junta directiva de WelbeHealth

MENLO PARK, California, 6 de agosto de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- WelbeHealth anunció hoy el nombramiento del Dr. Robert Margolis a su junta directiva

"Las décadas de liderazgo visionario de Bob en la atención médica administrada serán extremadamente valiosas para ayudarnos a cumplir nuestra misión de llevar atención médica de alta calidad, compasiva y alineada a las comunidades desfavorecidas", dijo el Dr. Si France, fundador y director general de WelbeHealth. "Nos sentimos honrados de tenerlo en nuestro equipo y esperamos beneficiarnos de su experiencia y conocimientos".

El Dr. Margolis fue fundador y socio gerente de California Primary Physicians Medical Group, empresa predecesora de HealthCare Partners. Bajo su liderazgo como socio gerente y director general, HealthCare Partners se convirtió en un grupo médico altamente respetado e innovador, propiedad de médicos y administrado por ellos, así como en una asociación médica independiente y una organización de servicios de administración. El Dr. Margolis también se desempeñó como copresidente de la junta directiva de DaVita HealthCare Partners.

El Dr. Margolis ha sido un pionero de la atención médica administrada por más de 30 años. Ha sido miembro del consejo asesor de políticas de atención médica de la Facultad de Medicina de Harvard y de la junta asesora del Schaeffer Center for Health Policy and Economics de la USC. Ha sido miembro de la junta directiva de la MLK Community Health Foundation, el National Committee for Quality Assurance (NCQA), la California Association of Physician Groups (CAPG), el California Hospital Medical Center - Los Ángeles, y el Council of Accountable Physician Practices (CAPP).

El Dr. Margolis se une a la junta directiva de WelbeHealth junto al empresario de biotecnología Errik Anderson; Chip Adams, presidente del directorio del Center for Conscientious Leadership; el economista de la salud Michael Zubkoff, PhD; el Dr. Gregory Grunberg, director ejecutivo de Longitude Capital; Jon Lim, socio de F-Prime Capital Partners; Liam Donohue, socio fundador de .406 Ventures; y el director general de WelbeHealth, el Dr. Si France.

Acerca de WelbeHealth

En WelbeHealth, nuestra misión es liberar todo el potencial de nuestras personas de edad avanzada más vulnerables con empatía y amor. Lo hacemos a través de PACE (Program of All-Inclusive Care for the Elderly), un modelo de atención médica y social integral con un historial de décadas de mejorar la calidad de vida, la esperanza de vida y el empoderamiento personal de los ancianos más frágiles. Como parte de nuestros programas, la mayoría de los participantes son capaces de vivir de forma segura e independiente en sus propios hogares y comunidades en lugar de recibir atención en un asilo de ancianos. Para obtener más información, visite el sitio welbehealth.com.

