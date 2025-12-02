El dúo madre-hijo hace realidad el sueño del difunto fundador cuando J.R. Dunn Jewelers abre la joyería independiente más grande del sur de Florida

La nueva sala de exposición cumple una visión imaginada por primera vez por James "Jim" Dunn, cofundador de J.R. Dunn Jewelers, y traída a la vida por su esposa, Ann Marie Dunn, y su hijo, Sean Dunn, presidente de J.R. Dunn Jewelers. Cada detalle refleja la creencia de Jim y Ann Marie de que una joyería debe ser acogedora, impulsada por las relaciones y arraigada en la integridad, valores que continúan guiando a la familia Dunn en la actualidad.

Una historia familiar de resiliencia que se repite 50 años después

La expansión no es solo una celebración del crecimiento, sino de la perseverancia. Jim y Ann Marie abrieron su primera joyería en 1969 en una casa renovada en Massachusetts con $ 10,000 en ahorros de por vida. En su primer año, la tienda sufrió un robo y la joven pareja perdió todo, incluidas las reparaciones de los clientes, durante un lapso en la cobertura del seguro. En lugar de irse, pagaron a cada cliente de su bolsillo, construyendo una reputación de hacer lo correcto sin importar el costo. Esa integridad se convirtió en la base para el éxito de la empresa y su eventual crecimiento en Florida.

En un giro del destino, la familia Dunn se enfrentó a un segundo robo medio siglo después, pocos días antes de abrir el nuevo buque insignia. Un camión atravesó la parte delantera del edificio en un intento de aplastar y agarrar a última hora de la noche.

"Teníamos que tomar una decisión", dijo Sean Dunn. "Mis padres eligieron la resiliencia en su primer año de negocios. Elegí lo mismo. Construimos una pared temporal, limpiamos y abrimos a tiempo. Eso es lo que somos ".

Un nuevo nivel de lujo en el sur de Florida

La nueva sala de exposición presenta una experiencia minorista elevada en joyas, relojes nupciales y suizos, al tiempo que honra la herencia de la empresa. Entre los aspectos más destacados figuran:

Un nuevo entorno Rolex con dos salas de visualización privadas y una ventana de vidrio completo en el estudio de relojes in situ, dirigido por un relojero capacitado en Rolex, cuyo trabajo se realiza con una precisión excepcional a la vista de los clientes.





Una nueva curva Tudor y un ala de reloj suizo ampliada.





Una boutique dedicada a Breitling anclada por un Breitling Bar completo, un concepto destacado que coloca a J.R. Dunn entre un grupo de élite de socios de Breitling en Florida.





Un salón nupcial con iluminación natural envuelto en ventanas del piso al techo, creado para que cada diamante pueda verse con verdadera luz natural.





El Heritage Lounge contará con el letrero original de "House of Gems" y artefactos familiares de los primeros días del negocio.





Un taller de diseño personalizado dirigido por el diseñador galardonado 23 veces Robert Pelliccia, hermano de Ann Marie Dunn.

"Esta sala de exposición es un homenaje a Jim", dijo Ann Marie Dunn. "Refleja su espíritu, cálido y acogedor, construido sobre la integridad y la culminación del arduo trabajo que él y yo hicimos juntos para construir J.R. Dunn Jewelers".

Llevar adelante el legado

Ahora en su segunda generación, J.R. Dunn Jewelers continúa creciendo mientras se mantiene arraigado en los valores que Jim y Ann Marie Dunn establecieron: hospitalidad, lealtad, artesanía y servicio.

"Esta nueva sala de exposición celebra el pasado mientras abraza el futuro de nuestra empresa y comunidad", afirmó Sean Dunn. "Construimos este espacio para honrar a mis padres, para servir a nuestros clientes al más alto nivel y para llevar adelante el sueño que mi padre comenzó".

Acerca de J.R. Dunn Jewelers

J.R. Dunn Jewelers es una joyería de lujo de segunda generación que ha sido de propiedad y operación familiar desde 1969, celebrando más de 50 años de negocios. La tienda insignia está ubicada en el corazón del sur de Florida y es bien conocida por ser un joyero oficial de Rolex, así como por llevar a los mejores diseñadores de joyas y relojes de lujo como Roberto Coin, Gucci, Breitling, TAG Heuer, Mikimoto y más. J.R. Dunn es uno de los primeros minoristas omnicanal exitosos de la industria, con un sitio web de comercio electrónico líder que atiende a clientes de todo el mundo. J.R. Dunn Jewelers se enorgullece de proporcionar una experiencia superior al cliente para todas y cada una de las personas, celebrando las ocasiones más alegres de la vida. Para más información, visite nuestra sala de exposición o visite: https://www.jrdunn.com

