El dúo musical de Nashville enoja la base de Trump con un nuevo lanzamiento polémico

Brother Gabe's House aborda la libertad, la democracia y el Presidente en su nuevo golpe político

NASHVILLE, Tenn, 13 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Este 13 de octubre, el dúo de rock sureño BROTHER GABE'S HOUSE, con sede en Nashville, está explotando en la temporada electoral con su nuevo sencillo ferozmente político 'Mother Freedom' — y no tienen miedo de decir lo que piensan.

VEA AQUÍ: MOTHER FREEDOM (VÍDEO MUSICAL OFICIAL)

La canción fue escrita por Gabriel Jordan (AKA Brother Gabe) como respuesta a la destrucción de los valores democráticos estadounidenses que él, como la mayoría del mundo, ha presenciado con horror en los últimos cuatro años. Beke Love (vocalista Brother Gabe), trabajó la melodía y dio vida a sus palabras.

Ocasionalmente, una canción aparece en el momento justo para definir un momento crucial en la historia de Estados Unidos: 'The Times They Are A-Changin'' de Bob Dylan, por ejemplo, o 'American Idiot' de Green Day. Estas canciones explotaron en la escena musical estadounidense equipada con suficiente zeitgeist para hacerlas eternas. 'Mother Freedom' de Brother Gabe's House resuena con ese mismo potencial.

"La letra vino a mí rápidamente. Casi sentí como si Mother Freedom en sí misma me hubiera agarrado de la mano y tomado la pluma. Me sentí como un espectador en realidad." – GABRIEL JORDAN

A medida que Estados Unidos se enfrenta a la incertidumbre económica, la pandemia y el malestar social que no se han visto desde la década de 1960, 'Mother Freedom' es el grito de corazón de una nación. Con las elecciones presidenciales más importantes del país en un siglo a pocas semanas, esta poderosa canción no podría ser más oportuna.

'Mother Freedom' es el primer sencillo del álbum debut del dúo, que se lanzará en marzo de 2021.

'Mother Freedom' estará disponible en todas las plataformas de streaming digital a partir del 13 de octubre

ACERCA DE BROTHER GABE'S HOUSE

Brother Gabe's House es un dúo de rock sureño con sede en Nashville, compuesto por Gabriel Jordan y Beke Love que se conocieron por primera vez en una noche de escritores locales. La pareja pronto formó Blended 328, un grupo country que se convirtió en embajador de la música de Estados Unidos, compartiendo los valores estadounidenses con jóvenes en riesgo en todo el mundo. Aunque Blended 328 se disolvió, Beke y Gabriel continúan su viaje musical a través de Brother Gabe's House.

brothergabe.us / Facebook / Instagram / future-girl-records.world / oneworldcountrygirlglobal.org

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=cHe-x4mlfuI

