Le duo de musique de Nashville se met en colère contre la nouvelle controverse de Trump

Brother Gabe's House parle de liberté, de démocratie et du Président dans leur nouveau hit politique

NASHVILLE, Tenn., 13 octobre, 2020 /PRNewswire/ -- Ce 13 octobre, le duo de rock basé au sud de Nashville, BROTHER GABE'S HOUSE surgit dans la campagne électorale avec son nouveau single farouche Mother Freedom' — et n'a pas peur de dire ce qu'il pense.

VOIR ICI : MOTHER FREEDOM (VIDEO OFFICIELLE)

La chanson a été écrite par Gabriel Jordan (AKA Brother Gabe) pour réagir à la destruction des valeurs de la démocratie américaine dont il a été témoin de l'horreur ces quatre dernières années, comme la plupart des individus de la planète. Beke Love (le vocaliste de Brother Gabe), a travaillé la mélodie et matérialisé ses mots.

Il arrive parfois qu'une chanson tombe à pic pour définir un moment crucial de l'histoire américaine - "The Times They Are A-Changin" de Bob Dylan, par exemple, ou "American Idiot" de Green Day. Ces chansons explosent sur la scène musicale américaine avec suffisamment de zeitgeist pour les rendre éternelles. 'Mother Freedom' de Brother Gabe's House débarque avec le même potentiel.

« Les paroles me sont venues rapidement. J'ai eu l'impression que Mother Freedom elle-même a tenu ma main et le stylo. Je me suis en réalité senti comme un spectateur. » – GABRIEL JORDAN

Au moment où l'Amérique fait face à l'incertitude économique, la pandémie et les troubles sociaux d'une violence jamais vue depuis les années 1960, « Mother Freedom » est le cri du cœur d'une nation. À quelques semaines de la plus importante élection présidentielle du pays depuis un siècle, cette chanson puissante ne pourrait pas être plus opportune.

'Mother Freedom' est le premier single du premier album du duo dont la sortie est prévue pour mars 2021.

'Mother Freedom' sera disponible sur toutes les plateformes de streaming numériques à partir du 13 octobre.

A PROPOS DE BROTHER GABE'S HOUSE

Brother Gabe's House est un duo de rock du sud de Nashville, composé de Gabriel Jordan et Beke Love qui se sont rencontrés pour la première fois lors d'une soirée organisée par un écrivain local. La paire forma aussitôt Blended 328 — un groupe local qui un ambassadeur musical américain qui partageait les valeurs américaines avec la jeunesse de la rue du monde entier. Bien que Blended 328 se soit dissout, Beke et Gabriel ont continué leur aventure musicale avec Brother Gabe's House.

