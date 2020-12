El empresario y ganador del GRAMMY® Pitbull invierte en el nuevo equipo de fitness conectado CLMBR

DENVER, 1 de diciembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- CLMBR , una compañía líder en tecnología de fitness conectado, hoy anunció que el empresario, ganador del GRAMMY®, defensor de la educación y orador motivacional Pitbull se ha unido al equipo de accionistas de CLMBR para apoyar el lanzamiento comercial de dos productos: CLMBR Connected y CLMBR Pure . Como parte de esta colaboración, CLMBR y Pitbull donarán una máquina CLMBR Connected con acceso ilimitado a contenido de fitness bajo demanda, dado por instructores, a todas las escuelas públicas chárter de matrícula gratuita Sports Leadership Arts and Management (SLAM!) en todo el país.

"Es un honor el estar involucrado con este gran grupo de inversionistas en CLMBR, en donde cada uno de nosotros hemos luchado para llegar a la cima," comento Armando Christian Perez (Pitbull). "Lo que me llamo la atencion de CLMBR, es lo original que es su sistema de entrenamiento, algo similar a mis actuaciones sobre el escenario. Estoy seguro de que mucha gente disfrutara de esta nueva forma de entrenamiento en casa."

CLMBR es una máquina trepadora vertical ergonómica e innovadora. Es la primera trepadora vertical en contar con una pantalla touch grande con clases disponibles al instante, dadas por instructores. El diseño pendiente de patente de CLMBR tiene una construcción de alta calidad y un bajo nivel de mantenimiento requerido. El audio integrado en CLMBR Connected puede llenar cualquier espacio, aumentado la emoción del usuario. También ofrece una innovadora aplicación que muestra métricas clave para maximizar la experiencia del usuario, incluyendo los pies verticales subidos y los objetivos de entrenamiento que han alcanzado.

SLAM! es una red de escuelas primarias, secundarias y preparatorias chárter de matrícula gratuita para estudiantes que buscan carreras en las industrias de liderazgo y gestión deportiva. Pitbull ayudó a crear SLAM en 2013 en la Pequeña Habana de Miami, donde pasó su infancia. Hoy, SLAM! tiene escuelas en 11 ciudades de los Estados Unidos, contando con una cifra de graduación del 100 por ciento.

"Nos emociona que Armando se ha unido a nuestro equipo para lanzar CLMBR en el mercado y traer una emocionante modalidad de fitness a los consumidores", afirmó Avrum Elmakis, fundador y CEO de CLMBR. "CLMBR está comprometido con poner el fitness al alcance de todos y estoy honrado de poder trabajar con Armando para proveer CLMBR Connected a las escuelas públicas chárter SLAM! por todo el país para asegurar que los niños tengan acceso a fitness conectado bajo demanda para comenzar su viaje de bienestar. Con tantas escuelas en todo el país que carecen de cursos de educación física adecuados para mantenerse en forma, fue una obviedad para nosotros trabajar con Pitbull para ayudar a SLAM!".

Pitbull se une al equipo de accionistas de CLMBR junto a Jay-Z, Novak Djokovic, firma de capital riesgo y capital privado KBW-Ventures, fisiólogo del ejercicio y CEO/Fundador de 22 Days Nutrition, Marco Borges, y el co-fundador y antes CEO de YouTube, Chad Hurley.

CLMBR esta disponible para pre-order en Indiegogo para un acuerdo del dia de lanzamiento de hasta el 50 por ciento de descuento en: https://www.indiegogo.com/projects/clmbr-the-most-efficient-cardio-strength-machine/coming_soon.

ACERCA DE CLMBR:

El diseño pendiente de patente de CLMBR tiene una construcción de alta calidad, un bajo nivel de mantenimiento requerido y es fácil de mover, haciéndolo ideal para el comercio o en el domicilio. La máquina cuenta con un diseño muy atractivo que brinda panoramas no obstruidos, fomentando una postura natural atlética. También ofrece la última tecnología de interfaz de usuario y una aplicación complementaria de última generación que ofrece clases de escalada bajo demanda. Muestra métricas clave para maximizar la experiencia del usuario, incluyendo los pies verticales subidos y los objetivos de entrenamiento que han alcanzado. El audio integrado en CLMBR Connected puede llenar cualquier espacio, haciéndolo sentir como una clase de escalada en un estudio. A diferencia de las máquinas trepadoras tradicionales, CLMBR alcanza nuevas alturas y es ideal para cualquier usuario moderno. Con su movimiento ergonómico y de bajo impacto, CLMBR es seguro para la mayoría de edades y niveles de habilidad. Para más información y pre-ordenarlo, favor de visitar https://www.indiegogo.com/projects/clmbr-the-most-efficient-cardio-strength-machine/coming_soon .

ACERCA DE PITBULL:

Pitbull invita a la disrupción a escala global en su carácter de superestrella internacional independiente ganadora del GRAMMY®, defensor de la educación, emprendedor empresario y orador motivacional. Con incontables premios, docenas de números uno internacionales, cientos de certificaciones de oro y platino, ventas de más de 80 millones de singles y vistas acumuladas que superan los 15,000 millones, una de las carreras más impresionantes en la historia de la música le preparó el escenario para hacer un verdadero cambio. No solo tuvo éxito en ayudar a establecer las escuelas públicas chárter de matrícula gratuita Sports Leadership Arts and Management (SLAM!) en todo el país, fue honrado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en nombre de la organización Clean Water Here; es socio de eMerge Americas, la cumbre anual de tecnología e innovación que se celebra en Miami; y fue galardonado junto a leyendas de la música y ganadores de premios Nobel y Pulitzer en la Cumbre Internacional de Logros (International Achievement Summit) 2019. Pitbull y Horizon Media se han asociado para lanzar 305 Worldwide, una nueva agencia de marketing multicultural. La primera asociación concretada a través de 305 Worldwide es la colaboración de marketing multiplataforma de Pitbull con Boost Mobile. Pitbull ha actuado para millones de personas en todo el mundo e incluso sumó fuerzas con el estratega nro. 1 de vida y negocios, Tony Robbins, para numerosos compromisos en todo el mundo. Maximiza su propia libertad creativa, emprendedora y persona una vez más en el álbum latino LIBERTAD 548, su primer proyecto presentado en forma independiente bajo su propio sello Mr. 305 Records. Pitbull dio una actuación explosiva en la 21a entrega anual del Latin GRAMMY® en noviembre 2020.

