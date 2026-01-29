El equipo de litigios de élite dirigido por Richard C. Wolfe se une a Ben Solomon a medida que el bufete de abogados se expande a 30 abogados y lanza la práctica de derecho del entretenimiento y el deporte

La firma cambia su nombre a Solomon Cooperman Recondo Shapiro Abril & Wolfe LLP

MIAMI, 29 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El bufete de abogados de primer nivel Solomon Cooperman Recondo Shapiro Abril LLP anunció hoy que los renombrados litigantes Richard C. Wolfe y Mason R. Wolfe y su equipo de abogados, incluidos Nick Medina y Michael Aaronson, se han unido a la firma en colaboración con el destacado abogado de Miami, Ben Solomon. Este movimiento fortalece significativamente el equipo de litigios de la firma en las áreas de litigios comerciales, litigios patrimoniales y propiedad intelectual, y marca una expansión estratégica en el campo del derecho del entretenimiento y el deporte. This move significantly strengthens the firm's litigation team in the areas of business litigation, estate litigation, and intellectual property and marks a strategic expansion into the entertainment and sports law field.

Con la incorporación del equipo de Wolfe, la firma ha crecido a 30 abogados, lo que la posiciona como un equipo formidable y de servicio completo capaz de manejar litigios complejos, negociaciones de alto riesgo y transacciones que dan forma a la industria. En reconocimiento de esta expansión, la firma ahora operará bajo el nombre de Solomon Cooperman Recondo Shapiro Abril & Wolfe.

Richard Wolfe y Mason Wolfe aportan décadas de experiencia representando a artistas, atletas, creadores y empresas de entretenimiento al más alto nivel. Su práctica ha incluido la representación de talentos reconocidos a nivel mundial, incluidos los Beatles y un quién es quién de los artistas musicales y sellos discográficos latinos, así como clientes emergentes y establecidos en la música, el cine, la televisión y los deportes profesionales.

"Este es un nuevo capítulo importante en la evolución de nuestra empresa", dijo Ben Solomon, socio gerente. "Richard y Mason Wolfe son figuras reconocidas en el derecho del entretenimiento y el deporte y litigantes de élite cuya experiencia y reputación elevan a nuestro equipo. Su llegada fortalece y amplía nuestro alcance, lo que refleja el compromiso de nuestra empresa con el crecimiento estratégico ".

Wolfe Law ha sido reconocida durante mucho tiempo por su trabajo en la intersección de litigios, medios y deportes, asesorando a clientes sobre disputas contractuales complejas, asuntos de propiedad intelectual, gestión de catálogos y derechos, acuerdos de patrocinio y respaldo y estrategia comercial a largo plazo. La firma fue reconocida por el Miami Herald como la ganadora de la medalla de oro en el campo de la propiedad intelectual. Richard Wolfe ha sido reconocido por la revista Billboard durante 4 años consecutivos como uno de los mejores abogados de música. El equipo de Wolfe agrega profundidad a una práctica de litigios ya sólida al tiempo que amplía las capacidades de la empresa en entretenimiento y deportes.

"Nos enorgullece unirnos a una empresa con este nivel de talento e impulso", dijo Mason Wolfe. "Esta colaboración nos permite continuar brindando asesoramiento sofisticado y orientado a resultados a nuestros clientes con el apoyo de un poderoso equipo de litigios".

Richard Wolfe agregó: "Nuestra empresa valora la excelencia, la creatividad y el pensamiento emprendedor, principios que han guiado nuestra práctica durante décadas. Junto con Ben Solomon, estamos construyendo una plataforma de primer nivel para nuestros clientes en el negocio del entretenimiento y el deporte ".

La práctica ampliada de la firma se centrará en el derecho del entretenimiento, el derecho deportivo, los litigios complejos, la propiedad intelectual, los acuerdos de respaldo y patrocinio, la formación empresarial y la representación de talentos, sirviendo tanto a instituciones establecidas como a innovadores emergentes. Solomon Cooperman Recondo Shapiro Abril & Wolfe LLP también continuará concentrándose en las áreas de representación de desarrolladores, banca, hoteles, transacciones inmobiliarias y comerciales, litigios comerciales y cobros hospitalarios. Solomon Cooperman Recondo Shapiro Abril & Wolfe LLP will also continue to concentrate in the areas of developer representation, banking, hotels, real estate and business transactions, commercial litigation and hospital collections.

Acerca de Solomon Cooperman Recondo Shapiro Abril & Wolfe LLP

Solomon Cooperman Recondo Shapiro Abril & Wolfe LLP es un bufete de abogados de servicio completo con presencia nacional en bienes raíces, banca, litigios, entretenimiento, hospitales y derecho deportivo. La empresa está ubicada en el piso 52 de Panorama Tower en Brickell/Miami y tiene oficinas adicionales en Ft. Lauderdale, Boca Ratón y Aspen. La firma representa a empresas que cotizan en bolsa, inversores institucionales, REIT, empresas privadas y ha estado en el negocio durante más de 20 años.

Para más información, comuníquese con el socio gerente, Ben Solomon, Esq.

www.SFLLP.com, [email protected], 305-861-8034

FUENTE Solomon Cooperman Recondo Shapiro Abril & Wolfe LLP