El equipo de Mistral y UVision anuncia la selección de HERO-90 para el programa LASSO del ejército de EE. UU.

BETHESDA, Maryland, 17 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mistral Inc. y su compañero de equipo, UVision Inc., anunciaron hoy que la munición de merodeo HERO-90 ha sido seleccionada por el Programa Ejecutivo de Oficina (PEO, por sus siglas en inglés) Soldado para participar en el Programa de Munición de Acecho y Ataque a Baja Altitud (LASSO, por sus siglas en inglés) del Ejército de los EE. UU., una iniciativa urgente para proporcionar una capacidad antiblindaje de precisión y portátil a las Brigadas de Combate.

LASSO es una iniciativa del Ejército de los Estados Unidos para proporcionar a las unidades desmontadas una capacidad de munición portátil y de precisión para el enfrentamiento rápido y letal de amenazas blindadas.

El HERO-90, desarrollado por UVision, ofrece una precisión antiblindaje de alcance extendido a partir de un factor de forma altamente portátil, lo que permite un lanzamiento rápido por parte de un solo operador en menos de dos minutos. Las ojivas configurables (incluidas las antiblindaje), las opciones de abortar/volver a participar en la misión y las comunicaciones seguras más allá de la línea de vista (BLOS, por sus siglas en inglés) proporcionan efectos decisivos con las mejores capacidades de ataque.

"La selección de HERO-90 refleja el enfoque del Ejército en la portabilidad, la letalidad y la integración compatible con el enfoque de sistemas abiertos modulares (MOSA, por sus siglas en inglés). Junto con UVision, Mistral respaldará la Gerencia de Programa (PdM, por sus siglas en inglés) de Dispositivos de Apuntado de Precisión del Soldado (Soldier Precision Targeting Devices) con una solución que se alinea con Common Control y se integra perfectamente en toda la cadena de destrucción de Brigadas de Combate (BCT, por sus siglas en inglés)". — Yoav Banai, vicepresidente sénior, Mistral Inc.

"El programa LASSO del Ejército está acelerando una capacidad de transformación antiblindaje para las unidades desmontadas. HERO-90 fue diseñado precisamente para esta misión: rápido de implementar, letal a distancia y adaptable a través de arquitecturas abiertas. Nos enorgullece colaborar con Mistral para proporcionar esta superación a los soldados estadounidenses". — Jarmin Blanton, vicepresidente de Desarrollo de Negocios, Ventas y Marketing.

Acerca de HERO-90

HERO-90 es la munición de merodeo avanzada de UVision diseñada para misiones antiblindaje. Cuenta con diversas configuraciones de ojivas, incluidas las antiblindaje y las de alto poder explosivo. El sistema admite control con intervención humana (man-in-the-loop), capacidades de cancelación de misión y reenganche e integración con las arquitecturas de Common Control. Su lanzador ligero y portátil de mochila permite un despliegue rápido por parte de un solo operador, mientras que el seguimiento asistido por IA y los sensores electroópticos/infrarrojos (EO/IR, por sus siglas en inglés) garantizan la precisión en entornos complejos.

Acerca de Mistral Inc.

Mistral Inc. es una empresa de tecnología de defensa con sede en los Estados Unidos que se especializa en soluciones centradas en los soldados para objetivos de precisión, sensores avanzados y sistemas integrados de control de fuego. Con décadas de experiencia apoyando a las fuerzas estadounidenses y aliadas, Mistral ofrece plataformas modulares e interoperables que cumplen con los estándares de MOSA y aceleran los plazos de sensor a disparador.

Acerca de UVision

UVision es un líder mundial en sistemas de municiones de merodeo, que ofrece la familia de soluciones HERO para misiones tácticas, operativas y estratégicas. Los productos de UVision están presentes en todo el mundo y son reconocidos por su confiabilidad, precisión y adaptabilidad en los dominios terrestre, aéreo y marítimo. La empresa se centra en la innovación, la seguridad y la flexibilidad de la misión para potenciar las fuerzas modernas en operaciones multidominio.

FUENTE Mistral Inc.