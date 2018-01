El Estado de Georgia se viste de rosa con millares de asistentes a la Conferencia de Liderazgo de Mary Kay en Atlanta

El propósito principal de los cuatro días que dura la conferencia es reconocer, educar y motivar a las líderes de todo el país que componen el cuerpo de ventas independiente de Mary Kay, pero también se reunirán 2.000 kits de artículos de belleza para repartir entre cinco centros de acogida de violencia doméstica distribuidos en la zona de Atlanta: Forsyth County Family Haven, Gateway House, Partnership Against Domestic Violence, NOA's Ark/No One Alone y Project Safe. Los kits contienen artículos de higiene básicos de Mary Kay® que contribuyen al confort de las mujeres que están en los centros de acogida de emergencia y que a menudo huyen de una situación de violencia con muy pocos objetos personales.

"Ya sean jabones, lociones o productos para la piel de uso cotidiano, nuestras clientas necesitan con urgencia estos artículos esenciales después de huir en circunstancias impensables" señaló Nancy Friauf, CEO y Presidenta de Partnership Against Domestic Violence. "Mary Kay Inc. y la Mary Kay Foundation℠ llevan años apoyando con firmeza y constancia nuestro centro de acogida y otras organizaciones de ayuda contra la violencia doméstica en la zona de Atlanta y en todo el país. Recibir estos kits de productos y ser objeto del compromiso de la empresa no sólo es un regalo, sino que además nos permite dirigir la atención a brindar servicios a las sobrevivientes de una epidemia que afecta a una de cada cuatro mujeres de Estados Unidos".

Mary Kay organiza anualmente su conferencia de liderazgo en una ciudad distinta de Estados Unidos. Las Directoras de Ventas Independientes y las Directoras de Ventas Nacionales Independientes se reúnen para ofrecer liderazgo y motivación al cuerpo de ventas independiente de Mary Kay en todo el mundo. Según el Departamento de Convenciones y Visitantes de Atlanta, la conferencia de 2018 inyectará $8.4 millones de dólares en la economía local en gastos directos. Es la tercera vez que Mary Kay organiza su conferencia de liderazgo en Atlanta, las anteriores se celebraron en 2006 y en 2012.

"Conocida por su diverso patrimonio cultural y hospitalidad sureña, estamos encantados de estar de vuelta en Atlanta por tercera vez, a la vez que miles de miembros de nuestro cuerpo de ventas independiente pintan la ciudad rosa", señaló Nathan Moore, presidente de la Región de Norteamérica de Mary Kay Inc. "Hace casi 55 años, Mary Kay Ash fundó nuestra empresa basándose en la Regla de Oro y subrayando la importancia de retribuir. Es parte del legado de Mary Kay, por eso es un honor para nosotros retribuir a nuestra ciudad anfitriona reuniendo y repartiendo estos kits de productos necesitados entre los centros de acogida para situaciones de violencia doméstica de la zona de Atlanta".

Mary Kay Inc. y The Mary Kay Foundation℠ han donado hasta la fecha 57 millones de dólares para llevar a cabo diversos programas de prevención y sensibilización con el objetivo de poner fin al ciclo de abuso. Si desea más información sobre el compromiso de Mary Kay con el fin de la violencia, visite la página marykay.com/dontlookaway.

El éxito de Mary Kay reside en nuestra meta de crear productos irresistibles, una oportunidad de negocio gratificante y un impacto positivo en la comunidad. Desde hace más de 54 años, Mary Kay es una fuente de inspiración para mujeres que desean cumplir sus objetivos empresariales en casi 40 países del mundo. Somos una empresa de varios miles de millones de dólares que ofrece las últimas novedades en cuidado de la piel, cosméticos de colores audaces y fragancias. Descubra más razones para dejarse cautivar por Mary Kay en marykay.com

