El evento Spectrum of Success de Latin Biz Today celebra el Mes de la Herencia Hispana con ritmos de salsa, consejos para el crecimiento empresarial, historias inspiradoras y cultura latina

CROTON ON HUDSON, Nueva York, 29 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Latin Biz Today y Berkeley College unieron fuerzas para celebrar el Mes de la Herencia Hispana con la comunidad empresarial latina. El evento Spectrum of Success de Latin Biz Today es una intersección del trabajo, la vida y la cultura. Los asistentes se inspirarán gracias a nuestro discurso de apertura, conocerán a líderes empresariales que saben cómo hacer crecer un negocio y disfrutarán música salsa, comidas y bebidas.

Acompáñenos el 12 de octubre de 2022, de 17:30 a 20:30 en Berkeley College, 3 East 43rd Street, ciudad de Nueva York.

"Nos entusiasma compartir una tarde repleta de diversión para capturar el conocimiento comercial fundamental necesario para superar los desafíos actuales, inspirarnos y celebrar la cultura hispana. Acompáñenos en una noche memorable", señaló Tina Trevino, socia y vicepresidenta de Relaciones con la Comunidad de Latin Biz Today.

"Berkeley College se enorgullece de asociarse con Latin Biz Today para celebrar las contribuciones de los emprendedores hispanos que han enriquecido el panorama empresarial de la ciudad de Nueva York", expresó Linda Mauro, directora de Operaciones de Campus de Berkeley College en la ciudad de Nueva York. "Más del 50 % de los graduados de Berkeley College en 2022 son de ascendencia hispana. Son una parte integral de la fuerza laboral diversa que mantiene a Nueva York próspera".

Ubicación: Berkeley College Midtown NYC Campus, 3 East 43th Street, Nueva York, NY, 10017

Consiga entradas mientras duren: disponibles ahora en Eventbrite.

Ocho razones por las que los propietarios latinos de pequeñas empresas no quieren perderse este evento

Sabiduría e inspiración proporcionadas por la reconocida latina Maria Trusa , directora ejecutiva de Formé Medical Center & Urgent Care y autora de Yo Digo No Más. Consejos para el éxito empresarial por parte del empresario latino Dr. Juan Salinas, ganador del reconocimiento Latin Business Spirit Award y del programa de TV "Shark Tank". Juan Salinas Perspectivas de estrategia comercial de un distinguido panel de expertos reconocido a nivel nacional que comparte la visión del crecimiento comercial. Excelente música con un concierto de salsa a cargo del músico Willy Rodriguez , director ejecutivo del International Latin Jazz Museum. Deliciosos refrigerios proporcionados por Anthony Ramirez II, empresario hispano local que ofrecerá fantástica cerveza, vino y degustación de alimentos. Oportunidades de creación de redes de contacto con líderes de opinión del sector empresarial y otros propietarios de pequeñas empresas. Oportunidades comerciales con la oportunidad de obtener contratos comerciales con proveedores comerciales, representantes de la Small Business Association. ¡Compre directamente en las mesas de los vendedores, disfrute de bolsas de regalo y mucho más!

Las entradas para el evento se están vendiendo rápidamente. Consiga sus boletos antes de que se acaben en Eventbrite aquí mientras están disponibles.

Acerca de Berkeley College

Berkeley College, fundada en 1931, es una institución centrada en el desarrollo de carrera y acreditada por la Middle States Commission on Higher Education que les ofrece a los estudiantes programas de máster, licenciatura y grado de asociado en más de 20 campos profesionales. La institución también ofrece programas de educación continua para mejorar las credenciales profesionales.

Berkeley College cuenta con campus en la ciudad de Nueva York y en Newark, Woodbridge y Woodland Park, Nueva Jersey, con más de 3,500 estudiantes matriculados. Además, Berkeley College Online® atiende a una población global. U.S. News & World Report ha nombrado a Berkeley College entre los mejores colegios universitarios para programas de licenciatura en línea ("Best Colleges for Online Bachelor's Programs") y los mejores programas de licenciatura en línea para veteranos ("Best Online Bachelor's Programs for Veterans") por nueve años consecutivos. U.S. News & World Report nombró a Berkeley College (NJ) uno de los mejores colegios universitarios regionales del norte ("Best Regional Colleges in the North") en su edición 2023 de la encuesta Best Colleges. Berkeley College (NJ) fue reconocida entre los Best Colleges de la región por movilidad social durante tres años consecutivos. La dirección del sitio web es http://www.BerkeleyCollege.edu.

Acerca de Latin Business Today:

Latin Business Today, LLC es una multiplataforma nacional que combina un enfoque en el estilo de vida de trabajo-vida-cultura con un alto nivel de experiencia arraigada en el sólido legado de mentoría y éxito del Dr. Les "Coach" Fernandez. Latin Business Today sirve como un recurso para la comunidad empresarial latina que busca abordar los desafíos reales con soluciones reales. Actualmente, más de 200 de los "mejores y más brillantes" miembros del equipo de expertos y mentores-colaboradores, junto con una junta asesora reconocida a nivel nacional, encuentran soluciones para el mercado en rápida evolución de hoy en día con un matiz latino. Visite: Latin Business Today en Facebook Instagram LinkedIn Twitter

