El Festival de Música Sinfónica de Shenyang hace posible que el arte y la ciudad se combinen sublimándose en las noches de verano

SHENYANG, China, 17 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- En la noche del 13 de junio se inauguró oficialmente el quinto Festival de Música Sinfónica a orillas del Río Hunhe. El evento se celebró en el Pabellón Yunyang, con la Orquesta Sinfónica del Norte de la Escuela Universitaria de Música de Shenyang tocando las más hermosas melodías bajo el cielo nocturno de Shenyang.

Edin Falto, gobernador de Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; Preet Valcke, alcalde de Pede, Estonia; Imelda Tuasso, vicepresidente del concejo provincial de Brasov, Rumania; Milomir Premovi, primer viceprimer ministro y asesor de Serbia y otras distinguidas autoridades provenientes de países del centro y Este de Europa –totalizando 20 invitados- estuvieron en el Pabellón Yungyang disfrutando de una maravillosa y melódica velada junto a los entusiastas ciudadanos de Shenyang.

Rimantas Klipgius, alcalde de la ciudad lituana de Schevenjonis, elogió cálidamente a este espectáculo sinfónico en beneficio del pueblo. Consideró como algo muy positivo el que los ciudadanos disfruten de melodiosas sinfonías a la orilla del río y bajo las estrellas.

"Esta es la primera vez que visito Shenyang. La ciudad está llena de energía y tiene un encanto que combina lo tradicional con lo moderno", expresó Yarlena Ioana Sarsz, directora del Comité de Asuntos Públicos del Consejo Provincial de Brazov, Rumania.

Mundet Prender, secretario general de la Asociación de Gobiernos Locales de Letonia, manifestó: "Estoy familiarizado con la música de esta noche, como El Cascanueces y Lohengrin, que me conmueven profundamente. Cuando escuché Mi país y yo, me di cuenta que disfrutar de la música china es una excelente oportunidad para que los extranjeros conozcan Shenyang y China".

El Festival de Música Sinfónica a orillas del Río Hunhe fue patrocinado por el Departamento de Publicidad del Comité Municipal del Partido Comunista de China en Shenyang. Con la participación de orquestas sinfónicas profesionales, la edición de este año contó con la presencia de la Orquesta Sinfónica del Teatro de la Ópera y la Danza de China, la Orquesta Sinfónica de Chengdu, la Orquesta Sinfónica de Manila y otras orquestas de primer nivel.

De acuerdo al Departamento de Publicidad del Comité Municipal del Partido Comunista de China en Shenyang, el festival dedicará a la audiencia de Shenyang conciertos sinfónicos de alto nivel, al mismo tiempo que celebrará intercambios artísticos, investigaciones, clases magistrales y una serie de actividades culturales que enriquecerán aún más la vida cultural amateur de Shenyang, mejorando la atmósfera cultural urbana y acentuando el gusto cultural de la ciudad. El Festival de Música Sinfónica a orillas del Río Hunhe espera poder convertirse en una plataforma internacional para el intercambio artístico.

Enlace a las imágenes adjuntas:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=338585

FUENTE The Publicity Department of the CPC Shenyang Municipal Committee

