El FFI inicia la selección del Premio Anual de Finanzas Verdes en el Día Mundial del Medioambiente

PEKÍN, 6 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- El Foro Financiero Internacional (FFI) comenzará a aceptar postulaciones para el Premio Anual Global de Finanzas Verdes del FFI (IFF Global Green Finance Award) a partir del 5 de junio, que coincide con el Día Mundial del Medioambiente.

Haciendo eco al tema del Día Mundial del Medioambiente, "Solo Una Tierra", que destaca la necesidad de cambiar mediante modificaciones en las políticas y nuestras elecciones de vivir en armonía con la naturaleza de una manera sostenible, el Premio Global de Finanzas Verdes del FFI está dirigido a los aspirantes que ofrecen soluciones financieras ecológicas orientadas a promover la transformación de los modos de crecimiento económico, contribuir a la prevención y el control de la contaminación y hacer frente al cambio climático, además de mejorar la eficiencia energética, la conservación de la energía y la reducción de las emisiones. El premio de este año es un llamado mundial a realizar innovaciones y prácticas de aplicación en la creación de políticas, sistemas, industrias, servicios, tecnología y talento.

La Tierra es nuestro único hogar, y debemos proteger sus recursos limitados. El consumo y la producción no sostenibles están contribuyendo al cambio climático, a la degradación natural y a la pérdida de diversidad biológica, del mismo modo en que lo hace la contaminación y la crisis en materia de desechos. Todos estos problemas se entrelazan y superponen, lo que pone seriamente en peligro el futuro del planeta.

Los recursos naturales son la base de la mayoría de los bienes, servicios e instalaciones, y constituyen la base que apoya nuestra economía. No obstante, el modelo lineal de "tomar-hacer-desechar" está impulsando la economía global a la vez que consume grandes cantidades de recursos naturales. La naturaleza está en "modo de emergencia" y nos queda poco tiempo.

Para limitar el calentamiento global a 1,5 °C este siglo, debemos asegurarnos de que las emisiones anuales de gases de efecto invernadero a nivel mundial se reduzcan a la mitad para 2030. Sin embargo, debido al impacto continuo de la pandemia de la COVID-19 durante los últimos tres años y a la reciente e intensa agitación geopolítica en el mundo, las economías de todo el mundo están llegando al borde de las crisis económicas y energéticas. Debemos adoptar medidas urgentes para hacer frente a la inminente crisis. No obstante, todo esto requiere un sólido apoyo financiero.

Frente al doble desafío del cambio climático y la crisis económica global, el financiamiento verde se ha convertido en una sólida herramienta que los países de todo el mundo se esfuerzan por promover. Se han realizado muchas prácticas e intentos pioneros en materia de políticas, sistemas, industrias y desarrollo de recursos humanos. Es fundamental promover estas exitosas mejores prácticas a nivel mundial y acelerar la popularización de las finanzas verdes a fin de promover el crecimiento ecológico y el desarrollo sostenible.

El Premio Global de Finanzas Verdes del FFI fue lanzado por el FFI en 2020, y su jurado está compuesto por un panel de 25 líderes y élites financieras con influencia y autoridad a nivel mundial de los sectores financiero y ambiental. En 2022, el certamen incluirá 10 Premios a la Innovación para proyectos innovadores y 10 Premios Anuales para instituciones.

Los Premios Anuales para Instituciones se otorgan a las entidades que han realizado aportes sobresalientes al desarrollo sostenible a nivel mundial, regional o nacional a través de prácticas de financiamiento verde, lo que incluye alcanzar los niveles máximos y la neutralidad de carbono, abordar el cambio climático y la conservación de la biodiversidad. El negocio de las finanzas verdes de las instituciones debe ser sostenible y rentable.

Los Premios a la Innovación para Proyectos Innovadores se otorgan a proyectos que demuestran una innovación significativa en el campo de las finanzas ecológicas, en particular aquellos que han hecho contribuciones significativas para lograr el pico de carbono y la neutralidad de carbono, abordar el cambio climático y promover la conservación de la biodiversidad.

Cualquier institución que lleve a cabo actividades que fomenten el desarrollo del financiamiento verde y produzcan beneficios reales es elegible para postular a los Premios, incluidas las organizaciones públicas, privadas y sin fines de lucro.

"Las finanzas son una herramienta resiliente y eficaz para fomentar el desarrollo sostenible, y las finanzas verdes desempeñarán un papel cada vez más importante. Los ganadores del "Premio Global a la Innovación en Finanzas Verdes del FFI" son pioneros, iniciadores y defensores de industrias ecológicas y con bajas emisiones de carbono. Ellos guían el flujo de inversiones ecológicas hacia el sector del desarrollo sostenible", comentó Han Seung-soo, presidente del Comité del Jurado, copresidente del FFI, 56.° presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y ex primer ministro de la República de Corea.

"'El Premio Global a la Innovación en Finanzas Verdes del FFI' seguirá impulsando el desarrollo de las finanzas ecológicas y apoyando un mundo sostenible con beneficios compartidos para la humanidad".

El FFI ha sido muy elogiado por las Naciones Unidas y diversas organizaciones internacionales, y es ampliamente reconocido por las instituciones financieras gracias a su importante función en la promoción de la práctica del desarrollo ecológico y sostenible. En los informes anuales y los informes de RSC (responsabilidad social corporativa) divulgados por las instituciones financieras chinas en 2022, Bank of China, China Securities, Postal Savings Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Qingdao, Industrial Bank y Huaxia Bank, entre otros, han anunciado el premio al público como un importante logro para cumplir a cabalidad su responsabilidad social y desarrollar vigorosamente las finanzas ecológicas. Además de promover la práctica de las finanzas verdes por parte de las instituciones financieras, el Premio Global de Finanzas Verdes del FFI además desempeña un papel activo para ayudar a los gobiernos locales a implementar los objetivos de doble carbono.

El Foro Financiero Internacional (FFI) es una organización internacional independiente, sin fines de lucro y no gubernamental fundada en Pekín en octubre de 2003, establecida por líderes financieros de países del G20, mercados emergentes y organizaciones internacionales, como China, los Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el FMI. El FFI es una plataforma de larga data y alto nivel para el diálogo y la comunicación, así como una red de investigación en el ámbito financiero, y ha alcanzado el estatus F20 (Finanzas 20).

FUENTE International Finance Forum (IFF)

